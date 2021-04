Источник: УЕФА в ближайшее время может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Итальянский журналист Фабрицио Романо 19 апреля на своей странице в Twitter сообщил, что УЕФА в ближайшее время примет решение касательно продолжения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы после создания Суперлиги.

По данным источника, УЕФА примет окончатальное решение уже в понедельник. На данный момент официального релиза от европейского футбольного союза нет.

Среди участников полуфиналов Лиги чемпионов в Суперлиге приняли решение участвовать «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», среди полуфиналистов Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

There's *nothing* stated, official or confirmed yet about next Champions League and Europa League matches «temporarily suspended». No press release, *nothing* decided yet. UEFA meeting in the next hours will clarify this point. ? #UEFA