Источник: УЕФА в ближайшее время может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Итальянский журналист Фабрицио Романо 19 апреля на своей странице в Twitter сообщил, что УЕФА в ближайшее время примет решение касательно продолжения сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы после создания Суперлиги.

По данным источника, УЕФА примет окончатальное решение уже в понедельник. На данный момент официального релиза от европейского футбольного союза нет.

Среди участников полуфиналов Лиги чемпионов в Суперлиге приняли решение участвовать «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», среди полуфиналистов Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

There's *nothing* stated, official or confirmed yet about next Champions League and Europa League matches «temporarily suspended». No press release, *nothing* decided yet. UEFA meeting in the next hours will clarify this point. ? #UEFA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.