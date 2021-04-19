«Это непростительно». Болельщики «Челси» выступили против создания Суперлиги

Фанаты «Челси» в Twitter опубликовали заявление по поводу вступления лондонского клуба в Суперлигу Европы.

«Сегодня члены нашей группы и болельщики по всему миру были преданы. «Челси» и 11 других топ-клубов Европы объявили о намерении создать Суперлигу.

Это жадное решение для набивания карманов было принято без учета мнения преданных болельщиков, нашей истории, нашего будущего и будущего футбола в этой стране.



Может, эта идея никогда не воплотиться, но это не значит, что клуб не готов рискнуть своим существованием в АПЛ и Кубке Англии. Члены нашего сообщества требуют ответов. Это непростительно», — говорится в заявлении.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.