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«Это непростительно». Болельщики «Челси» выступили против создания Суперлиги

08:35
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Фанаты «Челси» в Twitter опубликовали заявление по поводу вступления лондонского клуба в Суперлигу Европы.

«Сегодня члены нашей группы и болельщики по всему миру были преданы. «Челси» и 11 других топ-клубов Европы объявили о намерении создать Суперлигу.

Это жадное решение для набивания карманов было принято без учета мнения преданных болельщиков, нашей истории, нашего будущего и будущего футбола в этой стране.

Может, эта идея никогда не воплотиться, но это не значит, что клуб не готов рискнуть своим существованием в АПЛ и Кубке Англии. Члены нашего сообщества требуют ответов. Это непростительно», — говорится в заявлении.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов