Гендиректор «Рубина» Сайманов выступил против создания Суперлиги

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о создании футбольной Суперлиги, которая может заменить собой существующий формат еврокубков для ее участников.

«Боюсь, что Суперлига убьет футбол, — сказал Сайманов «СЭ». — Мне кажется, что это просто некрасиво со стороны больших клубов. Они выросли и стали такими большими не из воздуха, это заслуга всех остальных команд. А они сейчас хотят создать свою закрытую лигу, говорят о каких-то 4 миллиардах болельщиках. Просто смешно. Я категорически против создания Суперлиги. Надеюсь, что ФИФА и УЕФА будут жесткими по отношению к этим 12-ти командам. Обращались ли в «Рубин» из РФС? Обсуждений был много. Было очень много писем от РПЛ и РФС. У нас, у всех команд российского чемпионата, консолидированная позиция — мы, конечно, против создания Суперлиги».

Сайманов также оценил последствия создания Суперлиги для российского футбола.

«Что с нами будет? Посмотрим на новые реалии. Может, для нас это будет даже лучше. Вполне допускаю это. Не будет этих больших клубов, что приведет к росту конкуренции. Возможно, еврокубки станет интереснее смотреть. Тем не менее, есть много аргументов в поддержку мирового футбола, а не за кучку богатых клубов, которые вдруг решили, что они выше других команд», — добавил Сайманов.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

В УЕФА заявили, что могут дисквалифицировать эти команды из еврокубков и национальных первенств.

(Артем Бухаев)