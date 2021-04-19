«Ак Барс» пошутил над созданием футбольной Суперлиги

Хоккейный клуб «Ак Барс» иронично отреагировал на создание нового футбольного турнира — Суперлига.

«Короче создаем хоккейную суперлигу и под шумок разыгрываем Суперкубок Гагарина. Кому из клубов интересно — пишите в ЛС», — говорится в посте в Twitter.

Короче создаем хоккейную суперлигу и под шумок разыгрываем Суперкубок Гагарина. Кому из клубов интересно ? пишите в ЛС — ХК Ак Барс (@hcakbars) April 19, 2021

В ночь с 18 на 19 апреля 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Основателями нового турнира стали «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позже. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.