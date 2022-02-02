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Роналдо: «Суперлига не будет похожа на представленную ранее, но она будет создана. Топ-клубы хотят больше денег»

Роналдо считает, что в ближайшем будущем будет создана футбольная Суперлига
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о создании европейской футбольной Суперлиги.

«Это случится рано или поздно, — приводит слова Роналдо Marca. — Футбол всегда развивается и улучшается. Но мы не знаем, чем это закончится. Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить футболистам, которые стоят все больше и больше. Суперлига не будет похожа на представленную ранее, потому что это была катастрофа, но она будет создана«.

По словам экс-нападающего, между футбольными лидерами отсутствует диалог для улучшения футбольной индустрии.

«Я не понимаю, почему ФИФА и УЕФА не разговаривают друг с другом», — подытожил он.

Ранее, 2 января, сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году.

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.

Источник: https://www.marca.com/futbol/2022/02/01/61f8e53aca474186748b45a5.html
Роналдо
Футбол
Суперлига (футбол)
Сборная Бразилии по футболу
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«Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году
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