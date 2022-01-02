«Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» в этом году попробуют вновь создать Суперлигу. По информации Financial Times, несколько дней назад представители клубов обсуждали возможный перезапуск проекта.
Все три клуба по-прежнему заинтересованы в создании чемпионата с участием только крупных клубов Европы.
Напомним, 19 апреля прошлого года 12 клубов объявили о создании проекта суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус», поэтому проект был приостановлен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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