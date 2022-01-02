«Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» в этом году попробуют вновь создать Суперлигу. По информации Financial Times, несколько дней назад представители клубов обсуждали возможный перезапуск проекта.

Все три клуба по-прежнему заинтересованы в создании чемпионата с участием только крупных клубов Европы.

Напомним, 19 апреля прошлого года 12 клубов объявили о создании проекта суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус», поэтому проект был приостановлен.