Чеферин: «Некоторые думают, что Земля плоская, так же и с Суперлигой»

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал проект европейской футбольной Суперлиги.

«У нас есть информация, что некоторые клубы работали над проектом Суперлиги за три года до того, как вышли из тени, — приводит слова Journal du Dimanche. — Поэтому, когда они сидели с нами за одним столом, кивая и пожимая руки, они уже планировали раскол. Я до сих пор в шоке от того, что люди, которые годами работают в футболе, готовы в одночасье разрушить его ради собственных интересов».

По словам президента УЕФА, он не поддерживает отношения с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной».

«У меня нет проблем с ними, но после того, как они ударили в спину меня и УЕФА, они должны начать контакт, я считаю. Они этого не сделали. Некоторые думают, что Земля плоская, так же и с Суперлигой. Никто этого не хочет, кроме считающих, что футбол — это только деньги», — сказал он.

Ранее, 2 января, сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году.

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.