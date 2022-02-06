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Чеферин: «Некоторые думают, что Земля плоская, так же и с Суперлигой»

Президент УЕФА Чеферин выступил с критикой проекта Суперлиги
Карен Саркисян
Корреспондент

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал проект европейской футбольной Суперлиги.

«У нас есть информация, что некоторые клубы работали над проектом Суперлиги за три года до того, как вышли из тени, — приводит слова Journal du Dimanche. — Поэтому, когда они сидели с нами за одним столом, кивая и пожимая руки, они уже планировали раскол. Я до сих пор в шоке от того, что люди, которые годами работают в футболе, готовы в одночасье разрушить его ради собственных интересов».

По словам президента УЕФА, он не поддерживает отношения с «Ювентусом», «Реалом» и «Барселоной».

«У меня нет проблем с ними, но после того, как они ударили в спину меня и УЕФА, они должны начать контакт, я считаю. Они этого не сделали. Некоторые думают, что Земля плоская, так же и с Суперлигой. Никто этого не хочет, кроме считающих, что футбол — это только деньги», — сказал он.

Ранее, 2 января, сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году.

Напомним, 19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.

Источник: https://www.lejdd.fr/Sport/aleksander-ceferin-president-de-luefa-sans-nous-ca-ne-serait-plus-vraiment-une-coupe-du-monde-4092089

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона 2
Атлетико 1
1-й тайм

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
Суперлига (футбол)
Александер Чеферин
УЕФА
0
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