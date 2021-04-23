AS: УЕФА не станет применять санкции к основателям Суперлиги

УЕФА не станет применять санкции к клубам-основателям Суперлиги, сообщает AS.

По информации источника, клубы обратились в суд Мадрида с целью получить защиту от потенциального наказания. Сообщается, что суд рекомендовал УЕФА и ФИФА воздержаться от санкций в адрес основателей турнира.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».