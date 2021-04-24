За выход из Суперлиги клубы могут быть наказаны штрафом в размере 150 миллионов евро

За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 миллионов евро или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона, сообщает Der Spiegel 23 апреля.

По данным источника, из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.

При этом в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Также для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».