За выход из Суперлиги клубы могут быть наказаны штрафом в размере 150 миллионов евро
За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 миллионов евро или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона, сообщает Der Spiegel 23 апреля.
По данным источника, из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.
При этом в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Также для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.
19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.
21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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