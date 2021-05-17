Официально все объявят после окончания сезона.

Зидан устал, Зидан уходит

«Реал» был лидером чемпионата Испании 19 минут и 27 секунд. Именно столько длился промежуток между голом защитника сливочных Начо в Бильбао в ворота «Атлетика» и мячом Луиса Суареса в ворота «Осасуны», который принес победу «Атлетико». Эмоции уругвайца были запредельными, и если именно изгнанный прошлым летом из «Барселоны» форвард забьет де-факто золотой гол и принесет «матрасникам» титул, это будет великая история.

Но едва ли не больше, чем развязка невероятной чемпионской гонки, в Мадриде сейчас обсуждается будущее «Реала» и конкретно Зинедина Зидана. Почти все уверены, что француз по окончании сезона покинет пост главного тренера.

Одной из первых об уходе Зизу написала французская версия сайта Goal . com . Затем эту же информацию выдал журналист радиостанции OndaCero Фернандо Бургос, который утверждал, что тренер уже сообщил обо всем игрокам. В ночь на воскресенье это же подтвердила и мадридская Marca — официально об уходе Зидана будет объявлено после матча последнего тура с «Вильярреалом».

Кроме того, издание дало ряд любопытных подробностей. О своем решении Зидан рассказал команде 8 мая — после тренировки накануне игры с «Севильей» (2:2). Из-за чего даже опоздал на предматчевую пресс-конференцию. По информации Marca , решение Зизу окончательное и не будет пересмотрено. По словам источников, француз считает, что его цикл в «Реале» завершен.

Косвенным подтверждением этого посчитали слова тренера во время общения с журналистами перед игрой с «Атлетиком»: «Я не знаю, что произойдет. У нас осталось еще два матча в чемпионате, и все мои мысли только об этом. Я полностью сосредоточен на своей работе. Но есть времена, когда нужны перемены, потому что так будет лучше для всех. Есть моменты, когда ты должен остаться, а есть — когда должен уйти, потому что так будет лучше».

Но уже после игры в Бильбао риторика Зидана была другой: «Как я могу сказать игрокам, что ухожу, если сейчас мы бьемся за титул и делаем все, чтобы выиграть его? И в такой момент я скажу, что ухожу? Вы можете писать все что хотите, но я никогда не сказал бы такого игрокам. Когда сезон закончится, мы посмотрим, что будет. Но пока я думаю только о матче с «Вильярреалом».

Впрочем, Зидан опроверг только то, что рассказал команде о своем уходе, но не сам факт того, что он принял решение покинуть «Реал».

Контракт француза с клубом действует еще один сезон — до лета 2022 года. Как пишет Marca, президент сливочных Флорентино Перес еще надеется переубедить Зизу, но шансов на это почти нет.

Йоахим Лев. Фото AFP

Кто вместо? Кандидаты — Рауль, Аллегри и Лев

Три основных кандидата — это Рауль, Массимилиано Аллегри и Йоахим Лев.

43-летний Рауль работает тренером в системе юношеских команд «Реала» с 2018 года. С 2019-го возглавляет вторую команду клуба — «Кастилью», с которой выиграл Юношескую лигу УЕФА в прошлом сезоне. Легенда сливочных и экс-лучший бомбардир «Реала» (361 гол во всех турнирах) пользуется поддержкой как в совете директоров, так и среди болельщиков. Согласно опросу, проведенному на сайте Marca , видеть его в качестве сменщика Зидана хотели бы 57% проголосовавших. Для сравнения, Лев набрал 17%, Аллегри — 10%, еще 16% хотели бы видеть во главе «Реала» кого-то другого.

«Реал» — это мой дом. Это то место, где я хочу быть. Я работаю в этом клубе, я счастлив, и я хочу продолжать. Но сейчас не время говорить о чьем-либо будущем » , — сказал Рауль 16 мая, довольно ясно обозначив свои амбиции.

Правда, видеть испанца на посту главного тренера хотели бы в «Айнтрахте». На прошлой неделе представители немецкого клуба прилетали в Мадрид, чтобы встретиться как с Раулем, так и с руководством «Реала», чтобы обсудить этот вариант. Сам Рауль пока не дал окончательного ответа, дипломатично заявив, что сосредоточен на окончании сезона с «Кастильей», которую он едва не вывел из третьего дивизиона в сегунду.

По информации Marca , в правлении «Реала» есть люди, считающие, что Раулю было бы полезно на пару лет съездить в Германию и набраться там опыта работы со взрослой командой в топ-чемпионате.

Что касается Аллегри, то много говорилось о возможном возвращении 53-летнего тренера в «Ювентус». Однако это возможно при одном условии — если «Старую синьору» покинут генеральный директор Фабио Паратичи и вице-президент Павел Недвед, которые и были инициаторами расставания с тренером два года назад.

Известный итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Аллегри на прошлой неделе встречался с руководством «Реала», а первые контакты между ними были еще в марте. Сам тренер готов принять предложение, если оно поступит, и возможная работа в Мадриде — приоритет для него.

Massimiliano Allegri had a meeting with Real Madrid this week. ?



- He’s in ‘direct contact’ with Real since March.



- He’ll accept the job in case Real will decide to sign him [Ra?l is in the list too].



- Italian clubs want him but Allegri priority is Real and he’s waiting. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021

Тот же Романо пишет, что Перес звал Аллегри в «Реал» еще три года назад — в 2018-м, после первого ухода Зидана, — но тогда у итальянца был контракт с «Ювентусом».

Real Madrid president Perez called Allegri three years ago. Allegri turned the offer down because he had an agreement with Juventus to stay.



Now Allegri is available, there’ve been direct contacts and he’d accept Real Madrid job.



There are three names in the list - Ra?l too. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2021

Вариант же с 61-летним Левом, который после Евро-2020 уйдет из сборной Германии, кажется откровенной авантюрой, учитывая, что он почти 20 лет не работал с клубами, тем более масштаба «Реала».

И еще куча проблем