У Черышева есть доверие и моменты, но нет голов. «Валенсия» проиграла «Севилье»

После ничьей с «Барселоной» валенсийцы дома потерпели обидное поражение от «Севильи»

Чемпионат Испании. Лига 1. 15-й тур

«Валенсия» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Сусо, 81.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала (Вальехо, 84), Хосе Гайя (Муса, 69), Габриэл Паулиста (Молина, 17), Диакаби, Солер, Черышев (Бланко, 69), Хасон, Гонсалу Гедеш, М.Гомес.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Ракитич, 69), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 86), Оскар Родригес (Алейш Видаль, 69), де Йонг (Эн-Несири, 59), Сусо (Эль-Хаддади, 86), Окампос.

Предупреждения: Васс, 45. де Йонг, 55. Солер, 71. Молина, 78. Хоан Хордан, 83.

Судья: Писарро Гомес.

22 декабря. Валенсия. Стадион «Месталья».

Хави Грасия рассчитывает на Дениса Черышева, и когда российский полузащитник залечил очередную травму, возвращение в основу было вопросом времени. Против «Атлетика» 29-летний футболист вышел на последние полчаса, а в Кубке Испании с «Террасой» и против «Барселоны» на «Камп Ноу» появлялся на поле с первых минут. Игра с «Севильей» — третья за семь дней в стартовом составе.

Правда, роль Черышева несколько поменялась. Если в субботу «летучие мыши» играли по классической для себя расстановке 4-4-2, то на «Месталье» Хави Грасия выбрал схему с тремя центральными защитниками. С одной стороны, здесь просматривалось желание не дать сопернику разбежаться и лишить андалусийский прессинг эффективности за счет системы подстраховок. С другой — травму получил Рачич, а решение оставить на лавке ставшего открытием сезона 18-летнего Мусу тоже можно объяснить состоянием здоровья после вынужденной замены в прошлом туре.

Соответственно, весь левый фланг контролировал капитан «Валенсии» Гайя, а Черышев и Гонсалу Гедеш выполняли функции инсайдов, которые поддерживали единственного форварда Макси Гомеса. И даже проблемы со здоровьем лучшего игрока обороны Габриэла Паулисты не заставили хозяев отказаться от первоначального плана. Бразильца на 19-й минуте по позиции сменил Молина, который прежде играл за вторую команду валенсийцев и во вторник дебютировал в ла лиге.

В целом же начало встречи напоминало игру против «Барсы», где подопечные Грасии отдали мяч сопернику и ждали возможности разжать контратакующую пружину. Правда, каталонцы сейчас менее системны, чем команда Хулена Лопетеги, поэтому рассчитывать на большое количество шансов после отборов и встречных выпадов не приходилось. Так что «Валенсии» нужно было действовать смелее и вести позиционное наступление.

В таких ситуациях действовавший в тройке центральных хавбеков Солер поднимался во вторую линию атаки, после чего менявшиеся позициями Черышев с Гедешем освобождали партнеру пространство либо уводя за собой защитников на фланги, либо по ситуации взяв на себя роль второго форварда.

План Грасии работал, и до перерыва «Валенсия» была даже ближе к голу. Давление «Севильи», по сути, вылилось в единственный шанс Люка де Йонга, чей удар в площади ворот заблокировал Молина. Хозяева же едва не забили, отобрав мяч на подступах к штрафной на исходе добавленного арбитром времени. Прерывая передачу Гедеша, защитник неудачно подставил ногу, но небольшой рикошет еще и не дал Черышеву лучше подстроиться под мяч, и удар пришелся в перекрываемую Буну часть ворот.

Опаснее получилось в начале второго тайма, когда Денис подобрал отскок и бил с разворота. И хотя мяч летел несильно, вратарю пришлось в броске вытягивать его из дальнего угла. Если вспомнить, какой шанс был у Черышева на «Камп Ноу», можно утверждать: наличие моментов говорить о правильных действиях футболиста — его умении открываться и чувствовать игру. Но, конечно, реализацию нужно повышать.

?FINAL EN MESTALLA!#LaLiga #ValenciaSevillaFC



?? 0-1 ??



?? El Sevilla vence con un gol de Suso en el 80'.

?? El Valencia jug? bastante bien y se mereci? m?s.

?? Cheryshev tuvo las m?s claras de los ch?.

?? Gran partido de Suso, Ocampos y Acu?a.

?? Jaume fall? en el gol. pic.twitter.com/D2x6rgHTh5 — Liga De 8 (@LigaDe8) December 22, 2020

Пока у нашего легионера в этом сезоне есть только один гол, да и тот забит в сборной, когда Россия в ноябре уступила Турции (2:3). Против «Севильи» отыгравший 69 минут Черышев наряду с Гедешем бил чаще всех (3 удара) и стал единственным в составе хозяев, кто попал в створ дважды. Только КПД оказался низким. Не таким, как у решившего судьбу матча Сусо, хотя тому и помогли неуверенные действия Доменеча, а также то, что на финальном отрезке «Валенсия» полностью отдала инициативу гостям и была за это наказана.