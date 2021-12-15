Тренера академии «Барсы» обвиняют в сексуальном насилии над юными игроками. Похоже, в клубе об этом знали

Он все отрицает.

Вокруг «Барселоны» — новый скандал. На днях в испанских СМИ прогремела шокирующая информация: бывшего тренера и координатора академии «Барселоны» Альберта Бенайжеса подозревают в сексуальном насилии над воспитанниками.

Первые инциденты случились еще до того, как Бенайжес пришел в «Барсу»

Как уточняют каталонские медиа, случаи сексуального насилия со стороны Бенайжеса пришлись на 1980-е — 1990-е годы. Изначально Альберт работал учителем физкультуры в школах Барселоны, а в 1991-м попал в систему сине-гранатовых.

Расследованию способствовала жалоба одного из воспитанников «Барсы». После того как об этом стало известно общественности, к обвинениям присоединилось еще около 80 человек.

Бенайжес, по словам его бывших учеников и воспитанников «Барселоны», смотрел вместе с ними порно, мастурбировал, заходил к ним в душ, раздевался сам, прикасался и играл с ними в «сексуальные игры». Это происходило в спортзале, летних лагерях и даже квартире Бенайжеса.

Former Barcelona youth football coordinator Albert Benaiges has been accused of sexually abusing academy students, per@arainenglish.



A group of former students reported Benaiges to the police Friday. Barcelona fired Benaiges on December 2. pic.twitter.com/kNZMdhQOeE — B/R Football (@brfootball) December 10, 2021

Бенайжес воспитал не одно поколение игроков «Барсы». Лапорта восхищался им

Альберт трудился в «Барселоне» до 2012 года. Среди тех, кого можно считать воспитанниками Бенайжеса, — Андрес Иньеста, Хави, Лионель Месси и немало других известных игроков.

Жоан Лапорта, недавно вернувшийся на пост президента каталонского клуба, в 2007 году назвал Бенайжеса «одним из лучших профессионалов в своем деле». «Он думает о «Барсе» и ее развитии. Во многом благодаря Альберту наша академия выпускает так много талантливых воспитанников», — уверял Лапорта.

Хави, узнав о расследовании в отношении Бенайжеса, заявил: «Не знаю, было ли это на самом деле. Он был моим тренером, и я никогда ничего подобного за ним не замечал».

В клубе знали о расследовании — и поэтому уволили Бенайжеса

С 2012 по 2021 год Альберт работал в клубах ОАЭ, Мексики и Японии. В апреле 2021-го, спустя месяц после возвращения Лапорты в «Барсу», вернулся и Бенайжес. Он занял должность координатора молодежных команд.

Расследование по делу Бенайжеса ведется с ноября. А 2 декабря, когда информация получила широкую огласку, Альберта уволили. «Барселона» уже заявила о готовности сотрудничать со следствием.

Laporta on the Benaiges case: «We will always support the victims at Barcelona. We have to protect them and their families.» pic.twitter.com/3mo5M5w0pe — Bar?a Universal (@BarcaUniversal) December 12, 2021

Интересно, что Бенайжеса подозревали в подобных преступлениях, когда он работал в «Гвадалахаре». Альберт покинул мексиканский клуб в октябре 2014-го — всего через три месяца после своего назначения. По некоторым данным, инициатором увольнения Бенайжеса стала супруга президента «Гвадалахары»: она подняла эту тему и общалась с семьями пострадавших воспитанников.

Бенайжес все отрицает и уверяет, что ненавидит педофилов

Сам Бенайжес не признает свою вину.

«Я никому не причинил вреда, а если вдруг это и сделал, то неосознанно. У меня пятеро детей, я никого не принуждал к подобным вещам и вообще осуждаю педофилов», — сказал Альберт.