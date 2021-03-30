«Манчестер Сити» решил избавиться от лучшего бомбардира в истории. Теперь Агуэро ждут в «Барселоне».

Для того чтобы стать легендой «Манчестер Сити», Серхио Агуэро достаточно было забить всего один гол. Тот самый на 90+3-й минуте матча с КПР в 2012 году, принесший «МС» первый за 44 года чемпионский титул. Все, кто следил тогда за развязкой того сезона, совершенно точно никогда не забудут эти мгновения. Но аргентинец пошел дальше. Агуэро — лучший бомбардир в истории «Сити»: 257 забитых мячей в 384 матчах.

Кун — четвертый снайпер в истории АПЛ (181 гол) и лучший бомбардир-иностранец. Впереди только Алан Ширер (260), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187). Шансы обогнать последнего и выйти на третье место у аргентинца еще есть. Кроме того, Агуэро — самый эффективный форвард в истории АПЛ. На один гол у него в среднем уходит 108 минут. Это круче, чем у Тьерри Анри, Харри Кейна, Мо Салаха и Рууда ван Нистелроя.

В общем, более чем достаточно оснований для того, чтобы председатель правления клуба Халдун Аль Мубарак пообещал Куну поставить его статую рядом со стадионом «Этихад». Там же будут бронзовые Венсан Компани и Давид Сильва — еще две знаковые фигуры последнего десятилетия. Пожалуй, именно это трио превратило «Сити» из просто мешка с нефтяными деньгами в самый настоящий топ-клуб.

Символично, что все трое покинули клуб друг за другом. Компани ушел в 2019-м, Сильва — в 2020-м, Агуэро — уйдет летом 2021-го. Во всех трех случаях у игроков просто завершался контракт. Как и в случае с аргентинцем, о расставании с бельгийцем и испанцем было известно заранее. И обставлялось все максимально уважительно.

Но в истории с Агуэро все может быть не так благостно, как кажется на первый взгляд. Председатель правления «Сити» Хальдун аль Мубарак, разумеется, произнес теплые слова в адрес нападающего: «Вклад Серхио в историю «Манчестер Сити» за последние 10 лет невозможно переоценить. Он навсегда останется в памяти каждого, кто любит клуб, и, возможно, даже тех, кто просто любит футбол».

Сам Агуэро тоже опубликовал максимально уважительный пост в Instagram, где сказал о том, что «цикл подходит к концу» и что «с помощью владельцев и многих игроков мы заняли место среди величайших клубов мира». Про конец цикла, кстати, неслучайно, ведь аргентинец — последний из членов чемпионской команды-2011/12, кто еще играл за «Сити».

В комментариях, кстати, отметился не только клуб, поставивший сердечко, но и многие бывшие и нынешние партнеры Агуэро по «Сити» и сборной Аргентины.

«Будем скучать по тебе, брат», — написал Рахим Стерлинг.

«Поздравляю. Просто потрясающе», — это слова Хавьера Маскерано.

Эмерик Ляпорт оставил два плачущих и два грустных смайла, Эдин Джеко — два сердечка.

Об уходе Агуэро объявил клуб. По словам журналиста The Athletic Сэма Ли — пожалуй, лучше всех осведомленного о внутренней кухне «Сити» репортера — клуб мог бы предложить 32-летнему форварду новый контракт, если бы тот подошел в хорошей физической форме к концу 2020 года, но Кун так и не смог набрать должные кондиции после череды травм. Летом была травма левого колена и операция, неприятные ощущения не исчезали и после восстановления, а вдобавок ко всему зимой Агуэро еще и переболел Covid-19. Как итог — всего 14 матчей (9 в основе) и три гола в нынешнем сезоне. Так что решение о расставании, несмотря на всю эмоциональную сложность и неоднозначность, исключительно деловое.

По словам Ли, Агуэро предвидел такое развитие событий и у него есть несколько вариантов развития карьеры. Летом ему исполнится 33 года, но, несмотря на возраст и перманентные проблемы с коленом, Кун все еще один из лучших нападающих Европы, если наберет форму. А статус свободного агента позволяет рассчитывать на высокий подписной бонус и хорошую зарплату. Daily Mail сообщало, что за ситуацией внимательно следит «Челси». Писалось про варианты в Италии («Ювентус» и «Милан») — нынешняя подруга форварда София Кальцетти совсем не против переезда на Апеннины.

И, разумеется, «Барселона». По информации Marca, представители каталонского клуба уже общались с Агуэро. О готовности заключить соглашение с нападающим старый-новый глава «Барселоны» Жоан Лапорта говорил еще до президентских выборов — это может стать одним из шагов для сохранения в команде Лео Месси.