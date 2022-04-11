Абрамович может купить «Валенсию»? Фанаты будут счастливы — они ненавидят нынешнего владельца
Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио, который заявил о намерении приобрести акции клуба, рассказал СМИ о еще одном претенденте на покупку — Романе Абрамовиче. Сорио выслал испанским журналистам пресс-релиз, в котором сообщил о предложении российского олигарха нынешнему владельцу «Валенсии» Питеру Лиму.
«Питер Лим пытался продать клуб в Лондоне за 250 миллионов евро, но безуспешно. Недавно он рассказал СМИ, что у него есть два предложения о покупке клуба: мое и от российского олигарха из «Челси».
И заявил о том, что-либо он вкладывает 50 миллионов в клуб каждый год, чтобы компенсировать убытки, которые он генерирует, либо продает «Валенсию» нам", — цитирует Сорио El Desmarque.
Разговоры о продаже «Валенсии» ходят не первый год: фанаты и легенды испанской команды постоянно просят Лима оставить клуб в покое. В условиях кризиса, вероятно, Питер все-таки отступит и продаст свои акции. Правда, не факт, что именно Абрамовичу. Или даже Сорио — ранее интерес к «Валенсии» приписывали и принцу из Малайзии.
Лим развалил «Валенсию»: два года не покупал новичков и взбесил фанатов
Финансовый кризис «Валенсии» во многом связан с политикой Лима. Клуб до сих пор не может достроить новый стадион «Ноу Месталья» — местные власти давно ждут от владельца гарантий, что стройка будет завершена, но тот все тянет.
Также Лим практически не вкладывается в усиление состава: прошлым летом клуб подписал Маркоса Андре, Георгия Мамардашвили и Димитри Фулькье, а до этого почти два года обходился без трансферов. Зато «Валенсия» активно продавала лидеров: Феррана Торреса — в «Манчестер Сити», Родриго — в «Лидс», Кондогбия — в «Атлетико», а Коклен и Парехо теперь шумят в Лиге чемпионов с «Вильярреалом». Когда отдаешь ведущих игроков и не подписываешь никого взамен, логично, что клуб выпадет из числа грандов ла лиги. «Валенсия» прочно осела во второй половине таблицы и третий сезон не выступает в еврокубках.
Активные болельщики «Валенсии» в ярости от Лима: в конце прошлого года около 15 тысяч человек вышли на митинг перед стадионом с баннерами: «Лим, отправляйся домой!». Такие же листовки они брали с собой на стадион на матчи «Валенсии». Хейт достиг предела, когда дочь владельца Ким Лим ответила на нападки в соцсетях: «Клуб принадлежит нам, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не имеет права говорить нам что-либо!»
Самый активный противник Лима — бывший вице-президент Сорио, который и рассказал об интересе к клубу от Абрамовича. Сорио хочет помочь «Валенсии» вернуться в элиту испанского футбола и снова конкурировать с «Реалом» и «Барселоной» (как было до Лима). В конце апреля он созывает пресс-конференцию, где детально расскажет журналистам о том, какие действия Лима привели к кризису «Валенсии» и в чем преимущества его предложения по покупке клуба.
Что касается Абрамовича, то похожая информация в контексте покупки олигархом нового клуба исходила и от турецких СМИ, которые приписывали ему интерес к «Гезтепе». Но представители олигарха эту информации опровергли — в клубе тоже дали понять, что это фейк. Интерес Абрамовича к «Валенсии» на данный момент также не подтвержден официально — вся информация исходит от Сорио.
Источник: Абрамович просит занять ему 1 миллион долларов
Тем временем финансовое состояние самого Абрамовича вряд ли располагает к большой сделке по приобретению испанского клуба. О проблемах олигарха рассказало американское издание Page Six, которое утверждает, что Абрамович просил в долг 1 миллион долларов у своих влиятельных друзей.
«Он сказал, что никогда не задерживал зарплату своим сотрудникам, которая составляет 750 тысяч долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Абрамович обратился за помощью к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, но они не согласились дать ему деньги. Либо у них нет наличных средств в таком количестве, либо они остерегались последствий в соответствии с международным правом», — сообщает издание.
В феврале Соединенное Королевство и Европейский союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого оценивается в 14,3 миллиарда долларов (Bloomberg). Активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами, из-за чего проблемы с реализацией билетов и спонсорами возникли у «Челси», которым владел олигарх.
Санкции помешали Абрамовичу получить прибыль от продажи лондонского клуба, который в конце апреля получит нового владельца после изучения всех заявок. С учетом всех факторов сомнительно, что Роман Аркадьевич сейчас готов взять на себя еще и ношу в виде «Валенсии», где много обязательств и большие ожидания: нужно достроить стадион, вернуть клубу статус гранда и заслужить уважение фанатов, которые многие годы страдают из-за кризиса и результатов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|22
|6
|3
|63-26
|72
|
2
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
|31
|17
|5
|9
|56-37
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|15
|9
|7
|32-30
|54
|
7
|Вильярреал
|31
|12
|10
|9
|49-30
|46
|
8
|Атлетик
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|31
|11
|8
|12
|31-40
|41
|
11
|Эспаньол
|31
|10
|9
|12
|36-42
|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Эльче
|31
|8
|8
|15
|32-44
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
|22
|
20
|Леванте
|31
|4
|10
|17
|35-61
|22
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|4 : 2
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|1 : 2
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|1 : 0
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|1 : 1
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|1 : 0
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|1 : 0
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|1 : 2
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|2 : 3
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6