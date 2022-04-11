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Абрамович может купить «Валенсию»? Фанаты будут счастливы — они ненавидят нынешнего владельца

Роман Абрамович может купить «Валенсию»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Роман Абрамович.
Фото AFP
Другой претендент — бывший вице-президент Мигель Cорио.

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио, который заявил о намерении приобрести акции клуба, рассказал СМИ о еще одном претенденте на покупку — Романе Абрамовиче. Сорио выслал испанским журналистам пресс-релиз, в котором сообщил о предложении российского олигарха нынешнему владельцу «Валенсии» Питеру Лиму.

«Питер Лим пытался продать клуб в Лондоне за 250 миллионов евро, но безуспешно. Недавно он рассказал СМИ, что у него есть два предложения о покупке клуба: мое и от российского олигарха из «Челси».

И заявил о том, что-либо он вкладывает 50 миллионов в клуб каждый год, чтобы компенсировать убытки, которые он генерирует, либо продает «Валенсию» нам", — цитирует Сорио El Desmarque.

Разговоры о продаже «Валенсии» ходят не первый год: фанаты и легенды испанской команды постоянно просят Лима оставить клуб в покое. В условиях кризиса, вероятно, Питер все-таки отступит и продаст свои акции. Правда, не факт, что именно Абрамовичу. Или даже Сорио — ранее интерес к «Валенсии» приписывали и принцу из Малайзии.

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Финансовый кризис «Валенсии» во многом связан с политикой Лима. Клуб до сих пор не может достроить новый стадион «Ноу Месталья» — местные власти давно ждут от владельца гарантий, что стройка будет завершена, но тот все тянет.

Также Лим практически не вкладывается в усиление состава: прошлым летом клуб подписал Маркоса Андре, Георгия Мамардашвили и Димитри Фулькье, а до этого почти два года обходился без трансферов. Зато «Валенсия» активно продавала лидеров: Феррана Торреса — в «Манчестер Сити», Родриго — в «Лидс», Кондогбия — в «Атлетико», а Коклен и Парехо теперь шумят в Лиге чемпионов с «Вильярреалом». Когда отдаешь ведущих игроков и не подписываешь никого взамен, логично, что клуб выпадет из числа грандов ла лиги. «Валенсия» прочно осела во второй половине таблицы и третий сезон не выступает в еврокубках.

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Активные болельщики «Валенсии» в ярости от Лима: в конце прошлого года около 15 тысяч человек вышли на митинг перед стадионом с баннерами: «Лим, отправляйся домой!». Такие же листовки они брали с собой на стадион на матчи «Валенсии». Хейт достиг предела, когда дочь владельца Ким Лим ответила на нападки в соцсетях: «Клуб принадлежит нам, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не имеет права говорить нам что-либо!»

Самый активный противник Лима — бывший вице-президент Сорио, который и рассказал об интересе к клубу от Абрамовича. Сорио хочет помочь «Валенсии» вернуться в элиту испанского футбола и снова конкурировать с «Реалом» и «Барселоной» (как было до Лима). В конце апреля он созывает пресс-конференцию, где детально расскажет журналистам о том, какие действия Лима привели к кризису «Валенсии» и в чем преимущества его предложения по покупке клуба.

Что касается Абрамовича, то похожая информация в контексте покупки олигархом нового клуба исходила и от турецких СМИ, которые приписывали ему интерес к «Гезтепе». Но представители олигарха эту информации опровергли — в клубе тоже дали понять, что это фейк. Интерес Абрамовича к «Валенсии» на данный момент также не подтвержден официально — вся информация исходит от Сорио.

Источник: Абрамович просит занять ему 1 миллион долларов

Тем временем финансовое состояние самого Абрамовича вряд ли располагает к большой сделке по приобретению испанского клуба. О проблемах олигарха рассказало американское издание Page Six, которое утверждает, что Абрамович просил в долг 1 миллион долларов у своих влиятельных друзей.

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«Он сказал, что никогда не задерживал зарплату своим сотрудникам, которая составляет 750 тысяч долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Абрамович обратился за помощью к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, но они не согласились дать ему деньги. Либо у них нет наличных средств в таком количестве, либо они остерегались последствий в соответствии с международным правом», — сообщает издание.
В феврале Соединенное Королевство и Европейский союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого оценивается в 14,3 миллиарда долларов (Bloomberg). Активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами, из-за чего проблемы с реализацией билетов и спонсорами возникли у «Челси», которым владел олигарх.

Санкции помешали Абрамовичу получить прибыль от продажи лондонского клуба, который в конце апреля получит нового владельца после изучения всех заявок. С учетом всех факторов сомнительно, что Роман Аркадьевич сейчас готов взять на себя еще и ношу в виде «Валенсии», где много обязательств и большие ожидания: нужно достроить стадион, вернуть клубу статус гранда и заслужить уважение фанатов, которые многие годы страдают из-за кризиса и результатов.

Футбол
ФК Валенсия
Роман Абрамович
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2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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 4 : 2
9.04 15:00
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 1 : 0
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Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
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 2 : 0
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Осасуна – Алавес
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 1 : 0
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