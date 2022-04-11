Другой претендент — бывший вице-президент Мигель Cорио.

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио, который заявил о намерении приобрести акции клуба, рассказал СМИ о еще одном претенденте на покупку — Романе Абрамовиче. Сорио выслал испанским журналистам пресс-релиз, в котором сообщил о предложении российского олигарха нынешнему владельцу «Валенсии» Питеру Лиму.

«Питер Лим пытался продать клуб в Лондоне за 250 миллионов евро, но безуспешно. Недавно он рассказал СМИ, что у него есть два предложения о покупке клуба: мое и от российского олигарха из «Челси».

И заявил о том, что-либо он вкладывает 50 миллионов в клуб каждый год, чтобы компенсировать убытки, которые он генерирует, либо продает «Валенсию» нам", — цитирует Сорио El Desmarque.

Разговоры о продаже «Валенсии» ходят не первый год: фанаты и легенды испанской команды постоянно просят Лима оставить клуб в покое. В условиях кризиса, вероятно, Питер все-таки отступит и продаст свои акции. Правда, не факт, что именно Абрамовичу. Или даже Сорио — ранее интерес к «Валенсии» приписывали и принцу из Малайзии.

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Финансовый кризис «Валенсии» во многом связан с политикой Лима. Клуб до сих пор не может достроить новый стадион «Ноу Месталья» — местные власти давно ждут от владельца гарантий, что стройка будет завершена, но тот все тянет.

Также Лим практически не вкладывается в усиление состава: прошлым летом клуб подписал Маркоса Андре, Георгия Мамардашвили и Димитри Фулькье, а до этого почти два года обходился без трансферов. Зато «Валенсия» активно продавала лидеров: Феррана Торреса — в «Манчестер Сити», Родриго — в «Лидс», Кондогбия — в «Атлетико», а Коклен и Парехо теперь шумят в Лиге чемпионов с «Вильярреалом». Когда отдаешь ведущих игроков и не подписываешь никого взамен, логично, что клуб выпадет из числа грандов ла лиги. «Валенсия» прочно осела во второй половине таблицы и третий сезон не выступает в еврокубках.

Активные болельщики «Валенсии» в ярости от Лима: в конце прошлого года около 15 тысяч человек вышли на митинг перед стадионом с баннерами: «Лим, отправляйся домой!». Такие же листовки они брали с собой на стадион на матчи «Валенсии». Хейт достиг предела, когда дочь владельца Ким Лим ответила на нападки в соцсетях: «Клуб принадлежит нам, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не имеет права говорить нам что-либо!»

Самый активный противник Лима — бывший вице-президент Сорио, который и рассказал об интересе к клубу от Абрамовича. Сорио хочет помочь «Валенсии» вернуться в элиту испанского футбола и снова конкурировать с «Реалом» и «Барселоной» (как было до Лима). В конце апреля он созывает пресс-конференцию, где детально расскажет журналистам о том, какие действия Лима привели к кризису «Валенсии» и в чем преимущества его предложения по покупке клуба.

Что касается Абрамовича, то похожая информация в контексте покупки олигархом нового клуба исходила и от турецких СМИ, которые приписывали ему интерес к «Гезтепе». Но представители олигарха эту информации опровергли — в клубе тоже дали понять, что это фейк. Интерес Абрамовича к «Валенсии» на данный момент также не подтвержден официально — вся информация исходит от Сорио.

Источник: Абрамович просит занять ему 1 миллион долларов

Тем временем финансовое состояние самого Абрамовича вряд ли располагает к большой сделке по приобретению испанского клуба. О проблемах олигарха рассказало американское издание Page Six, которое утверждает, что Абрамович просил в долг 1 миллион долларов у своих влиятельных друзей.

«Он сказал, что никогда не задерживал зарплату своим сотрудникам, которая составляет 750 тысяч долларов в неделю. Но, поскольку его активы заморожены, он не может платить. Абрамович обратился за помощью к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, но они не согласились дать ему деньги. Либо у них нет наличных средств в таком количестве, либо они остерегались последствий в соответствии с международным правом», — сообщает издание.

В феврале Соединенное Королевство и Европейский союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого оценивается в 14,3 миллиарда долларов (Bloomberg). Активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами, из-за чего проблемы с реализацией билетов и спонсорами возникли у «Челси», которым владел олигарх.

Санкции помешали Абрамовичу получить прибыль от продажи лондонского клуба, который в конце апреля получит нового владельца после изучения всех заявок. С учетом всех факторов сомнительно, что Роман Аркадьевич сейчас готов взять на себя еще и ношу в виде «Валенсии», где много обязательств и большие ожидания: нужно достроить стадион, вернуть клубу статус гранда и заслужить уважение фанатов, которые многие годы страдают из-за кризиса и результатов.