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Бензема взял выходной, у Симеоне — кризис, а Эмери может остаться без еврокубков

«Реал» обыграл «Хетафе», а «Атлетико» уступило «Мальорке»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игрок «Реала» Родриго в матче с «Хетафе».
Фото ФК «Реал»
Главные события субботы в испанском чемпионате.

Джокеры Пеллегрини

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 15:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:2
Бетис
Голы
Алехо, 58 (1:0), Тельо, 78 (1:1), Борха Иглесиас, 85 (1:2)
Кадис
Ледесма Акапо Эспино Эрнандес Чуст Алькарас Сан Эметерио (Фернандес, 86) Алехо (Собрино, 64) Негредо Идрисси (Лосано, 86) Лукас
Бетис
Браво Бартра Алекс Морено Пеццела Сабали (Бельерин, 68) Фекир Каналес Гуардадо (Хоакин, 68) Родригес Хуанми (Тельо, 77) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 60)
Предупреждения
Алькарас 65’  -  Сабали 25’, Бартра 89’
Судьи
Мансано (Испания)

Пытающийся зацепиться за четвертое место «Бетис» продолжает погоню за «Атлетико», и чтобы прервать растянувшуюся на пять туров домашнюю беспроигрышную серию «Кадиса», бело-зеленым пришлось бороться не только с соперником, но и с невезением. ВАР в неоднозначной ситуации лишил гостей гола, потом отличный удар пришелся в перекладину, а у открывшего счет Алехо не было офсайда, так как мяч к нему отлетел от лучшего снайпера андалусийцев Хуанми.

Переломить игру Мануэлю Пеллегрини удалось при помощи замен, и оба гола забили джокеры. Тельо уложил мяч в угол после умнейшего паса Фекира пяткой, а Борха Иглесиас сам заработал решающий пенальти, когда защитник «Кадиса» неловко махнул мимо мяча и ударил форварда ногой. И уже на исходе компенсированного времени арбитр не стал наказывать «Бетис» 11-метровым, так как мяч попал в руку Хоакину от его же головы.

Роковой пенальти

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 17:15. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:0
Атлетико
Голы
Муричи, 68 (1:0)
Мальорка
Рико Оливан Маффео Хауме Коста Райльо Вальент Санчес (Батталья, 86) Баба (Гренье, 90+6) Родригес Ли Кан Ин (Кубо, 54) Муричи
Атлетико
Облак Савич Фелипе (Лоди, 75) Мандава Кондогбья де Пауль (Врсалько, 62) Коке (Лемар, 46) Льоренте Гризманн (Кунья, 46) Суарес (Жоау Феликс, 62) Феррейра-Карраско
Предупреждения
Родригес 44’  -  Врсалько 63’, Мандава 66’, Савич 80’, Кондогбья 84’
Судьи
Мунуэра (Испания)

«Атлетико» за несколько дней должен был измениться, словно хамелеон. Превратиться из команды, которая против «Манчестер Сити» помышляла только об обороне и ни разу не ударила в створ ворот, в коллектив, который сам доминирует на поле. Но это не так просто, так как на «Этихаде» мадридцы оставили слишком много сил и эмоций. И хотя перевес «матрасников» не вызывал сомнений, они были не так остры, чтобы удивить «Мальорку».

По воротам команда Диего Симеоне в первом тайме так и не попала. Островитяне же не только образцово защищались, но и старались выжать максимум в контратаках. В итоге глупый фол Рейнилдо, который попал сопернику по ноге у линии штрафной, оказался роковым для команды Диего Симеоне. Это, кстати, уже седьмой 11-метровый, назначенный в текущем чемпионате в ворота действующего чемпиона. Для сравнения, входящие в квартет лидеров «Реал», «Барселона» и «Севилья» суммарно наказывались всего пять раз.

Главный же итог субботы в ла лиге заключается в том, что «Атлетико», который в этом сезоне проиграл поднявшейся из сегунды «Мальорке» оба матча, теперь опережает «Бетис» всего на одно очко.

«Атлетик» — не «Бавария»

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 19:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Атлетик
Голы
Рауль Гарсия, 43 (0:1), Педраса, 60 (1:1)
Вильярреал
Серхио Асенхо Марио Гаспар (Фойт, 78) Манди Педраса Орье Иборра Тригерос (Ло Сельсо, 61) Пако Алькасер (Морено, 61) Чуквуэзе (Коклен, 78) Пино (Груневелд, 61) Мойсес Гомес
Атлетик
Симон Альварес Вивиан Де Маркос (Дани Гарсия, 76) Баленсиага Весга (Петча, 27) Икер Муниаин Венседор (Саррага, 76) Беренгер (Сансет, 66) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Уильямс, 66)
Предупреждения
Педраса 50’, Манди 81’  -  Петча 85’, Дани Гарсия 90’, Сансет 90+1’
Судьи
Гранде (Испания)

«Вильярреал» выдал фантастическую по качеству и самоотдаче игру против «Баварии», и были сомнения, что у «подводников» остались эмоции еще и на крепких басков. На половину первого тайма хозяев хватило, после чего выдержавший стартовый натиск «Атлетик» стал забирать инициативу в свои руки. Для начала отличный шанс упустил Де Маркос. Потом получивший подсказку от ВАР арбитр посчитал, что Орье не играл рукой, и речи о пенальти быть не может. Но, в конце концов, «Атлетик» забил, хотя сначала гол Рауля Гарсии не засчитали. Только в этом эпизоде видеоассистенты исправили ошибку, указав, что эффектно обыгравший вратаря и защитника Муниаин отдавал передачу находившемуся в правильном положении одноклубнику.

Болельщики «Вильярреала» после такого явно приуныли, однако устроивший ротацию состава Унаи Эмери в перерыве внес коррективы в игру. Хозяева вернули себе инициативу, а потом еще и усилили давление благодаря заменам. И назревавший гол Педрасы стал украшение дня благодаря эффектному пасу пяткой в исполнении Чуквуэзе.

А вот эффективности хозяевам не хватило, иначе герой игры с «Баварией» Данжума не упустил бы свои шансы и принес команде победу. Без нее положение в таблице усложнилось, так как набравший в трех последних турах лишь одно очко «Вильярреал» остается за пределами еврокубковой шестерки, и в воскресенье его отставание от «Реал Сосьедад» может вырасти до девяти баллов.

Аплодисменты для Бэйла

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:0
Хетафе
Голы
Каземиру, 38 (1:0), Васкес, 68 (2:0)
Реал
Куртуа Эдер Милитау Алаба (Начо, 86) Марселу Каземиру (Себальос, 75) Вальверде Камавинга Бензема (Бэйл, 74) Васкес Винисиус Жуниор (Асенсио, 83) Родригу
Хетафе
Сория Даконам Куэнка (Кабако, 82) Оливера Суарес Митрович Вильяр (Флорентину, 74) Аленья (Оскар Родригес, 46) Максимович (Окай Йокушлу, 86) Энес Юнал Майораль (Рамирес, 46)
Предупреждения
Каземиру 44’, Вальверде 45’  -  Оливера 76’, Даконам 79’
Судьи
Градо (Испания)

Если кто-то думал, что Бензема после бенефиса против «Челси» уйдет в тень, то эти люди заблуждались. Правда, быстрый гол французского бомбардира отменили из-за офсайда, а в эпизоде, когда Винисиус Жуниор вырезал шикарную подачу «шведой», и счет открыл нырнувший за мячом Каземиру, адресатом скорее был не дотянувшийся до мяча Бензема. Будем считать, что бразильцу этот гол был нужнее, так как он не забивал на протяжении 45 официальных матчей.

В этот день на первый план вышли герои второго плана. Например, давно не забивавший Лукас Васкес, разыгравший симпатичную двухходовку с Родригу. Для полного комплекта не хватило только гола Бэйла, который не играл на «Сантьяго Бернабеу» почти два года. Валлийца, кстати, тепло встретили трибуны, и когда он упустил возможность забить, в адрес форварда прозвучали аплодисменты. А «Реал», выиграв у «Хетафе» на своем поле тринадцатый раз подряд, еще на шаг приблизился к чемпионству.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
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Карим Бензема
ФК Атлетико
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
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11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Хорхе Куэнка

Хетафе

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