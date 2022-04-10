Главные события субботы в испанском чемпионате.

Джокеры Пеллегрини

Пытающийся зацепиться за четвертое место «Бетис» продолжает погоню за «Атлетико», и чтобы прервать растянувшуюся на пять туров домашнюю беспроигрышную серию «Кадиса», бело-зеленым пришлось бороться не только с соперником, но и с невезением. ВАР в неоднозначной ситуации лишил гостей гола, потом отличный удар пришелся в перекладину, а у открывшего счет Алехо не было офсайда, так как мяч к нему отлетел от лучшего снайпера андалусийцев Хуанми.

Переломить игру Мануэлю Пеллегрини удалось при помощи замен, и оба гола забили джокеры. Тельо уложил мяч в угол после умнейшего паса Фекира пяткой, а Борха Иглесиас сам заработал решающий пенальти, когда защитник «Кадиса» неловко махнул мимо мяча и ударил форварда ногой. И уже на исходе компенсированного времени арбитр не стал наказывать «Бетис» 11-метровым, так как мяч попал в руку Хоакину от его же головы.

Роковой пенальти

«Атлетико» за несколько дней должен был измениться, словно хамелеон. Превратиться из команды, которая против «Манчестер Сити» помышляла только об обороне и ни разу не ударила в створ ворот, в коллектив, который сам доминирует на поле. Но это не так просто, так как на «Этихаде» мадридцы оставили слишком много сил и эмоций. И хотя перевес «матрасников» не вызывал сомнений, они были не так остры, чтобы удивить «Мальорку».

По воротам команда Диего Симеоне в первом тайме так и не попала. Островитяне же не только образцово защищались, но и старались выжать максимум в контратаках. В итоге глупый фол Рейнилдо, который попал сопернику по ноге у линии штрафной, оказался роковым для команды Диего Симеоне. Это, кстати, уже седьмой 11-метровый, назначенный в текущем чемпионате в ворота действующего чемпиона. Для сравнения, входящие в квартет лидеров «Реал», «Барселона» и «Севилья» суммарно наказывались всего пять раз.

Главный же итог субботы в ла лиге заключается в том, что «Атлетико», который в этом сезоне проиграл поднявшейся из сегунды «Мальорке» оба матча, теперь опережает «Бетис» всего на одно очко.

«Атлетик» — не «Бавария»

«Вильярреал» выдал фантастическую по качеству и самоотдаче игру против «Баварии», и были сомнения, что у «подводников» остались эмоции еще и на крепких басков. На половину первого тайма хозяев хватило, после чего выдержавший стартовый натиск «Атлетик» стал забирать инициативу в свои руки. Для начала отличный шанс упустил Де Маркос. Потом получивший подсказку от ВАР арбитр посчитал, что Орье не играл рукой, и речи о пенальти быть не может. Но, в конце концов, «Атлетик» забил, хотя сначала гол Рауля Гарсии не засчитали. Только в этом эпизоде видеоассистенты исправили ошибку, указав, что эффектно обыгравший вратаря и защитника Муниаин отдавал передачу находившемуся в правильном положении одноклубнику.

Болельщики «Вильярреала» после такого явно приуныли, однако устроивший ротацию состава Унаи Эмери в перерыве внес коррективы в игру. Хозяева вернули себе инициативу, а потом еще и усилили давление благодаря заменам. И назревавший гол Педрасы стал украшение дня благодаря эффектному пасу пяткой в исполнении Чуквуэзе.

А вот эффективности хозяевам не хватило, иначе герой игры с «Баварией» Данжума не упустил бы свои шансы и принес команде победу. Без нее положение в таблице усложнилось, так как набравший в трех последних турах лишь одно очко «Вильярреал» остается за пределами еврокубковой шестерки, и в воскресенье его отставание от «Реал Сосьедад» может вырасти до девяти баллов.

Аплодисменты для Бэйла

Если кто-то думал, что Бензема после бенефиса против «Челси» уйдет в тень, то эти люди заблуждались. Правда, быстрый гол французского бомбардира отменили из-за офсайда, а в эпизоде, когда Винисиус Жуниор вырезал шикарную подачу «шведой», и счет открыл нырнувший за мячом Каземиру, адресатом скорее был не дотянувшийся до мяча Бензема. Будем считать, что бразильцу этот гол был нужнее, так как он не забивал на протяжении 45 официальных матчей.

В этот день на первый план вышли герои второго плана. Например, давно не забивавший Лукас Васкес, разыгравший симпатичную двухходовку с Родригу. Для полного комплекта не хватило только гола Бэйла, который не играл на «Сантьяго Бернабеу» почти два года. Валлийца, кстати, тепло встретили трибуны, и когда он упустил возможность забить, в адрес форварда прозвучали аплодисменты. А «Реал», выиграв у «Хетафе» на своем поле тринадцатый раз подряд, еще на шаг приблизился к чемпионству.