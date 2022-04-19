«Барселона» без трофеев, коррупционный скандал Пике, Хави требует новичков и проигрывает аутсайдеру

В каталонском клубе на смену яркому периоду пришел пока еще локальный кризис с чередой скандалов.

Дом а, как в гостях

«Барселона» уже забыла, что такое проигрывать. После черной январской недели, когда сине-гранатовые вылетели из Суперкубка и Кубка Испании, — сплошной позитив, включая унижение «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Отсюда некоторый шок от фиаско в Лиге Европы, на который наложилась совершенно ненормальная ситуация на трибунах. На родном «Камп Ноу» сине-гранатовых освистали во время выхода на разминку, и на протяжении всего матча фанаты «Айнтрахта» были на первых ролях, превратив столицу Каталонии во Франкфурт.

Казалось, за несколько дней ситуация должна остыть, но перед игрой с «Кадисом» часть поклонников «Барсы» собиралась устроить акцию протеста и позже объявила о бойкоте, который не отменили, несмотря на призывы клуба. А Хави отвечал на находящиеся вне пределов тренерской компетенции вопросы даже на пресс-конференции перед туром ла лиги. Тренер говорил о разочаровании. Ранее о позоре заявил президент клуба Жоан Лапорта, а со стороны УЕФА обязательно возникнут вопросы по обеспечению безопасности, ведь поклонники гостей сидели на трибунах вперемешку с хозяевами.

Оценки разнятся, и количество оказавшихся на «Камп Ноу» немцев варьируется от 20 до 30 тысяч, что в любом случае в разы больше, чем положенная по регламенту пятитысячная квота. Постарались перекупщики, а также обладатели абонементов, которые не прельстились вторым по статусу еврокубком, но имели право выставить билет на продажу. Когда стал понятен масштаб бедствия, прекратилась реализация по немецким банковским картам, но было уже поздно, и теперь Лапорта пообещал: билеты на еврокубки станут именными.

Стиль и усиление

Впрочем, шум вокруг германо-билетного скандала не отменил главного — этот сезон «Барселона» завершит без трофеев. Призрачные надежды в чемпионате, если они у кого-то имелись, умерли после воскресного подвига «Реала» в Севилье. Отрыв в пятнадцать очков — даже с поправкой на имеющуюся игру в запасе — не отыгрывается.

Но Хави совершенно прав, говоря о том, что одно поражение — каким бы болезненным оно не было — не заставит свернуть с выбранного пути. И этот путь — возвращения стиля Йохана Кройфа, а также утерянного за последние годы барселонского ДНК. Как и с кем этого добиться, тренер, определенно, знает. И, что важно, умеет требовать реального усиления состава.

Достаточно вспомнить, как команда укрепилась зимой. Это, правда, заставило клубный менеджмент превратиться в магов, которые ради новичков проявили чудеса финансовой эквилибристики. Вряд ли стоит напоминать все детали, но очевидно, что с пробитым потолком зарплат летом «Барсе» придется работать на трансферном рынке в режиме наложенных ла лигой штрафных санкций. То есть, для регистрации контракта нового игрока нужно, чтобы текущая платежная ведомость была сокращена на сумму, которая в четыре раза превышает оклад новобранца. Так что слухи про Левандовски с действующим контрактом скорее похожи на фантазии.

На данный момент речь идет о двух игроках, которых подпишут свободными агентами, — защитнике «Челси» Кристенсене и хавбеке «Милана» Кессье. Хави же требует еще двух игроков на фланги обороны и крайнего нападающего, если Дембеле все-таки покинет команду. Между тем история француза все больше напоминает мыльную оперу. По последней версии он готов умерить аппетиты, но при этом агент говорит о желании получить подписной бонус, что несколько странно для игрока, не являющегося новичком.

Бизнес Пике

В общем, с «Барсой» не соскучишься. Не успели обсудить Юмтити, разозлившегося на юного болельщика, который в процессе раздачи автографов постучал по автомобилю французского защитника, как в скандальную историю влип Пике. Как оказалось, принадлежащая защитнику фирма участвовала в переговорах Королевской федерации футбола по поводу переезда в Саудовскую Аравию Суперкубка Испании.

El Confidencial на основании полученных аудиозаписей разместил информацию, согласно которой Пике продвигал реформу турнира с расширением числа участником до четырех команд, лоббировал переезд на Ближний Восток и даже советовал президенту федерации Луису Рубиалесу схему распределения премиальных. Она, кстати, в свое время вызвала скандал из-за того, что львиная доля выплат полагалась «Барсе» и «Реалу», а остальным достались крохи с барского стола. За свои услуги фирма Пике суммарно должна заработать 24 миллиона евро.

Так что ветеран в понедельник оказался в центре внимания, даже не выйдя на матч с «Кадисом» из-за травмы. Это чувствительная потеря, но все же не такая, как возможное отсутствие до конца сезона каталонского уникума Педри. Его травма и дисквалификация Араухо, конечно, сказывались, но это не объясняло бледной игры «Барсы» против команды из зоны вылета.

У хозяев в первом тайме и близко не было моментов, как у промахнувшегося из отличной позиции Лукаса Переса. Реакцией трибун стал свист, только и он, и пауза между таймами не разбудили хозяев, и вторая половина началась с пропущенного гола. Дальше были попытки бесконечного давления, но даже голландская палочка-выручалочка в лице Люка де Йонга не сработала. Шанс у голландца — как и в концовке у Обамеянга — был убойный, только их уравновесили два момента «Кадиса». Тут ни о титулах фантазировать нужно, а о сохранении места в лигочемпионской четверке.