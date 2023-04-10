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Сегодня, 10:00

«С трибун летело все. В меня попали свиной головой». Самая страшная пушка мирового футбола

Отдел футбола «СЭ»
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Роберто Карлос
Роберто Карлос.
Фото Getty Images
Истории Роберто Карлоса, которому сегодня исполняется 50.

Юбилей — прекрасный повод вспомнить об одном из лучших крайних защитников в истории мирового футбола. Обладателе феноменального удара с левой, чемпионе мира-2002, четырехкратном чемпионе Испании и трехкратном обладателе Лиги чемпионов в составе «Реала», за который Роберто Карлос отыграл 11 лет.

Дальше были «Фенербахче», «Коринтианс» и... «Анжи», где знаменитый бразилец получал 4,5 миллиона евро в год. В Махачкале за полтора сезона он провел 25 матчей, в 38 лет объявил о завершении карьеры, поработал там тренером и директором.

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Летом 2013-го, покинув «Анжи», возглавил «Сивасспор», сразу занял с ним пятое место, а самого Карлоса признали в Турции тренером года. В 2015-м тренировал другую турецкую команду — «Акхисар», потом перебрался в Индию. Стал играющим тренером «Дели Дайнамос», за который провел три матча. А через год вернулся в «Реал», в структуре которого работает по сей день — на «Реал Мадрид ТВ», а также является послом клуба.

Ну а в декабре 2012-го легендарный защитник стал героем «Разговора по пятницам», где рассказал немало интересных подробностей о своей карьере.

Фабрика

— Вы работали на кофейной плантации, текстильной фабрике. Самый тяжелый труд, который попробовали?

— Футбол! Тяжелее футбола нет ничего.

— Не может быть.

— Случается, тебе не повезет — и встретишь сумасшедшего тренера по физподготовке. Приходится бегать, бегать и бегать.

— Сумасшедший — это вы о ком?

— Да был в Бразилии один тренер по физподготовке. Как же он всех мучил! Давал упражнения, которых не существует в футболе. То заставлял подниматься в горку, то мы считали ступеньки, прыгая на одной ноге по три-четыре лестничных пролета.

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— Сколько вы получали на текстильной фабрике?

— Тысячу долларов.

— Неплохо для 12-летнего паренька.

— Потому что каждый день вкалывал в две смены. По четыре часа — утром и вечером. А в перерыве успевал тренироваться. Это продолжалось полтора года, пока футбол не начал приносить доход. Но если бы карьера не сложилась, думаю, так и работал бы на фабрике.

— С тем же окладом?

— Да. Там фиксированная ставка.

Роберто Карлос
Роберто Карлос.
Фото Global Look Press

«Реал»

— Вы помните ту секунду, когда произнесли: «Все, завершаю карьеру игрока»?

— Я заканчивал аккуратно и медленно. Были дни. Но не секунды. Мне и сейчас хочется играть. Но уже, наверное, не надо.

— Первый человек, которому сообщили о своем решении?

— Папа.

— В «Реале» вы провели 11 сезонов. Наверняка казалось, что там карьеру и закончите. Почему все получилось иначе?

— Ушел я сам. Меня хотели оставить. Но возник вопрос с контрактом. Я просил двухлетний. Миятович, спортивный директор, предлагал на год. Его вариант я подписывать не стал.

— У вас есть ответ, почему «Реал» так отнесся?

— Пришло новое руководство, которому во многих моментах не хватало опыта. Так они его и не набрались — через шесть месяцев этих людей в клубе уже не было.

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— В «Реале» принято что-то дарить на прощание заслуженным людям?

— Мне вручили маленькую копию стадиона «Сантьяго Бернабеу». И часы.

— С кукушкой?

— Нет, на руку. Храню их дома.

— Дорогие?

— Только для моей души. Так — обычный сувенир.

— На вас сразу же вышли несколько клубов — в том числе «Челси». Чем «Фенербахче» оказался сильнее в переговорах?

— В Турции привлек сам проект. В Лондоне и без меня все было выстроено, команда стабильно выступала в Лиге чемпионов. А «Фенербахче» лишь мечтал туда попасть. Я думал, что с этой командой добьюсь большего, чем в «Челси».

— Из Турции вас тоже провожали интересно — окатив водой и спев всей командой какую-то песню.

— Точно, так и было!

— Запись сохранилась?

— Да, недавно пересматривал. Но стараюсь делать это редко — я очень сентиментальный, в такие минуты поддаюсь эмоциям. У меня море друзей в Турции.

Кристиан Карамбе, Роберто Карлос, Жереми Нжитап, Мичел Сальгадо
Кристиан Карамбе, Роберто Карлос, Жереми Нжитап, Мичел Сальгадо.
Фото Global Look Press

Класико

— Какой собственный матч смотрели в последний раз?

— «Фенербахче» — «Галатасарай» и «Реал» — «Барселона». На DVD. У меня огромная коллекция моих игр.

— Какой матч из всех класико вспоминаете особенно часто?

— Один раз мы победили 3:0, и я забил со штрафного. Еще не забуду первую игру Фигу за «Реал» на «Ноу Камп». Тогда с трибун летело все что можно — камни, зажигалки, монеты. В меня угодили свиной головой — целясь, конечно, в Луиша. С ним и другой эпизод связан.

— Какой?

— Очередное класико, Фигу еще игрок «Барселоны». Седьмая минута, он с мячом вдали от наших ворот ведет мяч. А я, идиот, лечу в сумасшедший подкат! Судья тут же достает красную. Более нелепого удаления в карьере не было.

— Сколько же раз вас выгоняли с поля?

— Кажется, восемь.

— А кто тогда тренировал «Реал»?

— Лушембургу. Мы проиграли 0:2, но после матча ни слова от него не услышал.

Месси

— Мы вас замечали на скамейке запасных в очках. Стекла, надеемся, простые? А очки — для солидности?

— У меня начались проблемы со зрением. То, что находится на той витрине, метрах в десяти, я уже не вижу. Близорукость.

— В линзах играли?

— Нет.

— При плохом зрении играть без линз мучительно. Знаем по себе.

— Вы правы, у меня после матчей сильно болела голова, просто раскалывалась. Долго не мог понять почему. А потом выяснилось — из-за зрения.

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— В «Реале» играть в линзах не принято?

— Почему? Многие играли. Я помню смешную историю. Только без фамилии, он обидится. В матче с «Барселоной» наш вратарь потерял линзу! Полез в борьбу — и вернулся полуслепым! А мяч ушел на угловой.

— Вот беда.

— Мы попросили судью подождать. Кинулись искать всей командой — а «Барселона» стоит и смотрит на нас. Дико смешно. Наконец кто-то нашел, и эту линзу, всю в травинках, еле-еле запихали вратарю в глаз. «Барса» подает угловой, а он не может проморгаться...

— Забили?

— Тогда — нет.

— Когда-то стометровку вы пробегали за 11 секунд. Встречали футболиста быстрее, чем вы?

— Сейчас таких немало. А раньше... Пожалуй, нет. Потряс лишь Месси. Ребята, это был худший день в моей жизни! Играя против него, я понимал, что ничего сделать не могу. Ни мяч отобрать, ни догнать. Несусь за ним и думаю: «Что за чертовщина? Это я такой медленный или он настолько быстрый?»

— У Месси миллион достоинств. Но он не кажется самым скоростным парнем на свете.

— Да? — рассмеялся Роберто Карлос. — Тогда попробуйте за ним угнаться. Может, у вас получится.

Роберто Карлос
Роберто Карлос.
Фото Getty Images

Автомобили

— Лучано Спаллетти коллекционирует молотки. А вы что?

— Часы. Шесть пар получил только от «Реала» за то время, что играл там. Поводы были разные. Например, когда в 1998-м победили в финале Лиги чемпионов «Ювентус», руководство подарило каждому игроку «Ролекс».

— Есть часы, о которых мечтаете, но пока не купили?

— Да. Выкладывать за них 200-300 тысяч евро не вижу смысла.

— Сулейман Керимов подарил вам на день рождения «Бугатти». Знаменитый Ули Хенесс сказал, что под такую машину нужна специальная заправка...

— Ха! Заправки у меня нет. А чтобы на бензин не тратиться, по Мадриду езжу на такси.

— Сколько же она жрет?

— Если серьезно, не так много, как вы думаете.

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— На улицах Мадрида вам еще попадались «Бугатти»?

— Нет.

— До этого на чем ездили?

— На «Ламборгини». Ее уже продал. Когда-то у меня одновременно было шесть машин. Нынче столько ни к чему. Я вообще охладел к этой теме. В моем возрасте интересы другие.

— В мире нет автомобиля резвее «Бугатти». Рекордная скорость, которую из него выжимали?

— 280. «Бугатти» способен разогнаться до 420 километров в час. Но это безумие.

— В России есть выражение — «положить стрелку». Хоть на одной своей машине так пробовали?

— Никогда. Я хороший водитель. Но рисковать не люблю.

Торстен Фрингс и Роберто Карлос
Торстен Фрингс и Роберто Карлос.
Фото Global Look Press

Деньги

— Когда-то шейхи из «Манчестер Сити» предлагали Кака полмиллиона евро в неделю. Тот отказался — остался в «Милане». Какие искушения деньгами были в вашей жизни?

— У меня искушений не было — я легко отношусь к деньгам. Их надо тратить. Деньги меняют руки, ходят от тебя ко мне. В Бразилии есть поговорка: «Если я сегодня умру — то умру счастливым». Скажу больше — даже не всегда видел цифры своего контракта.

— Чудеса.

— Голову этим не забивал. Был агент, которому я полностью доверился. Он занимался всей денежной темой. Но потом оказалось, что этот парень обманывал меня. Много украл.

— Агент исчез с вашими деньгами?

— Да, будто сквозь землю провалился. Но эта история послужила уроком — теперь я не доверяю людям, которые не из моей семьи.

— Однажды в интервью вы сказали, что постоянно одалживаете деньги — и вам не возвращают.

— Так и есть. К примеру, уже лет восемнадцать один товарищ должен мне 900 тысяч долларов.

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— Наверное, не вернет.

— Придется вернуть!

— Кроме дизайнерской линии одежды в какой бизнес вас втянули?

— Больше никуда не влезал. Ресторанов у меня нет. Хотя уже думаю насчет бразильского заведения в Москве. Мясо у меня есть — а ресторана нет. Это же неправильно?

— Что значит — «есть мясо»?

— В Испании и Бразилии у друзей шикарные фермы. Вместе могли бы запустить отличный ресторан. А мясо бы импортировали.

— Ваша линия одежды называется RC3. Очень мило. А какое имя дадите ресторану?

— Вертится в голове название «Браско». Или «Бразилия — Москва». Как вам?

— Лучше — «Роберто Карлос».

— Никогда.

— Почему?

— Я не люблю смешивать Роберто Карлоса — спортсмена, который многого добился, с обычным человеком Роберто Карлосом. Который скромный и спокойный.

Роберто Карлос в «Анжи»
Роберто Карлос в «Анжи».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Россия

— Нелепая бытовая ситуация, с которой столкнулись в России?

— Купил ботинки и забыл в магазине. Но у продавца оказался номер моей жены — я не успел дойти до дома, ей уже позвонили.

— Вы забывчивый человек?

— Невероятно! Я забываю все и везде!

— Телефоны?

— Как ни странно, телефон не терял ни разу. В отличие от паспорта и прочих документов.

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— Играл в «Зените» Фернандо Риксен. Так он через год жизни в Петербурге к любому выражению прибавлял — «чуть-чуть». К вам русские слова липнут?

— Это слово говорить в газете не могу — но мелькать у меня оно стало регулярно. Думаю, вы догадываетесь, о чем я. Научили меня и песне «Учкудук». Человек, от которого все это пошло, в «Анжи» уже не работает.

— Вы о Красножане?

— Нет, Дима Балашов. Начальник команды. Мой друг.

— Еще русские песни освоили?

- (Напевает.) «Давай, давай, до свидания...»

Роберто Карлос
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 2 : 2
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 2 : 1
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 1 : 2
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 2 : 0
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 2 : 3
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 3 : 3
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 0 : 2
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 2 : 1
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 1 : 2
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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