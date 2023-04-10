«С трибун летело все. В меня попали свиной головой». Самая страшная пушка мирового футбола
Юбилей — прекрасный повод вспомнить об одном из лучших крайних защитников в истории мирового футбола. Обладателе феноменального удара с левой, чемпионе мира-2002, четырехкратном чемпионе Испании и трехкратном обладателе Лиги чемпионов в составе «Реала», за который Роберто Карлос отыграл 11 лет.
Дальше были «Фенербахче», «Коринтианс» и... «Анжи», где знаменитый бразилец получал 4,5 миллиона евро в год. В Махачкале за полтора сезона он провел 25 матчей, в 38 лет объявил о завершении карьеры, поработал там тренером и директором.
Летом 2013-го, покинув «Анжи», возглавил «Сивасспор», сразу занял с ним пятое место, а самого Карлоса признали в Турции тренером года. В 2015-м тренировал другую турецкую команду — «Акхисар», потом перебрался в Индию. Стал играющим тренером «Дели Дайнамос», за который провел три матча. А через год вернулся в «Реал», в структуре которого работает по сей день — на «Реал Мадрид ТВ», а также является послом клуба.
Ну а в декабре 2012-го легендарный защитник стал героем «Разговора по пятницам», где рассказал немало интересных подробностей о своей карьере.
Фабрика
— Вы работали на кофейной плантации, текстильной фабрике. Самый тяжелый труд, который попробовали?
— Футбол! Тяжелее футбола нет ничего.
— Не может быть.
— Случается, тебе не повезет — и встретишь сумасшедшего тренера по физподготовке. Приходится бегать, бегать и бегать.
— Сумасшедший — это вы о ком?
— Да был в Бразилии один тренер по физподготовке. Как же он всех мучил! Давал упражнения, которых не существует в футболе. То заставлял подниматься в горку, то мы считали ступеньки, прыгая на одной ноге по три-четыре лестничных пролета.
— Сколько вы получали на текстильной фабрике?
— Тысячу долларов.
— Неплохо для 12-летнего паренька.
— Потому что каждый день вкалывал в две смены. По четыре часа — утром и вечером. А в перерыве успевал тренироваться. Это продолжалось полтора года, пока футбол не начал приносить доход. Но если бы карьера не сложилась, думаю, так и работал бы на фабрике.
— С тем же окладом?
— Да. Там фиксированная ставка.
«Реал»
— Вы помните ту секунду, когда произнесли: «Все, завершаю карьеру игрока»?
— Я заканчивал аккуратно и медленно. Были дни. Но не секунды. Мне и сейчас хочется играть. Но уже, наверное, не надо.
— Первый человек, которому сообщили о своем решении?
— Папа.
— В «Реале» вы провели 11 сезонов. Наверняка казалось, что там карьеру и закончите. Почему все получилось иначе?
— Ушел я сам. Меня хотели оставить. Но возник вопрос с контрактом. Я просил двухлетний. Миятович, спортивный директор, предлагал на год. Его вариант я подписывать не стал.
— У вас есть ответ, почему «Реал» так отнесся?
— Пришло новое руководство, которому во многих моментах не хватало опыта. Так они его и не набрались — через шесть месяцев этих людей в клубе уже не было.
— В «Реале» принято что-то дарить на прощание заслуженным людям?
— Мне вручили маленькую копию стадиона «Сантьяго Бернабеу». И часы.
— С кукушкой?
— Нет, на руку. Храню их дома.
— Дорогие?
— Только для моей души. Так — обычный сувенир.
— На вас сразу же вышли несколько клубов — в том числе «Челси». Чем «Фенербахче» оказался сильнее в переговорах?
— В Турции привлек сам проект. В Лондоне и без меня все было выстроено, команда стабильно выступала в Лиге чемпионов. А «Фенербахче» лишь мечтал туда попасть. Я думал, что с этой командой добьюсь большего, чем в «Челси».
— Из Турции вас тоже провожали интересно — окатив водой и спев всей командой какую-то песню.
— Точно, так и было!
— Запись сохранилась?
— Да, недавно пересматривал. Но стараюсь делать это редко — я очень сентиментальный, в такие минуты поддаюсь эмоциям. У меня море друзей в Турции.
Класико
— Какой собственный матч смотрели в последний раз?
— «Фенербахче» — «Галатасарай» и «Реал» — «Барселона». На DVD. У меня огромная коллекция моих игр.
— Какой матч из всех класико вспоминаете особенно часто?
— Один раз мы победили 3:0, и я забил со штрафного. Еще не забуду первую игру Фигу за «Реал» на «Ноу Камп». Тогда с трибун летело все что можно — камни, зажигалки, монеты. В меня угодили свиной головой — целясь, конечно, в Луиша. С ним и другой эпизод связан.
— Какой?
— Очередное класико, Фигу еще игрок «Барселоны». Седьмая минута, он с мячом вдали от наших ворот ведет мяч. А я, идиот, лечу в сумасшедший подкат! Судья тут же достает красную. Более нелепого удаления в карьере не было.
— Сколько же раз вас выгоняли с поля?
— Кажется, восемь.
— А кто тогда тренировал «Реал»?
— Лушембургу. Мы проиграли 0:2, но после матча ни слова от него не услышал.
Месси
— Мы вас замечали на скамейке запасных в очках. Стекла, надеемся, простые? А очки — для солидности?
— У меня начались проблемы со зрением. То, что находится на той витрине, метрах в десяти, я уже не вижу. Близорукость.
— В линзах играли?
— Нет.
— При плохом зрении играть без линз мучительно. Знаем по себе.
— Вы правы, у меня после матчей сильно болела голова, просто раскалывалась. Долго не мог понять почему. А потом выяснилось — из-за зрения.
— В «Реале» играть в линзах не принято?
— Почему? Многие играли. Я помню смешную историю. Только без фамилии, он обидится. В матче с «Барселоной» наш вратарь потерял линзу! Полез в борьбу — и вернулся полуслепым! А мяч ушел на угловой.
— Вот беда.
— Мы попросили судью подождать. Кинулись искать всей командой — а «Барселона» стоит и смотрит на нас. Дико смешно. Наконец кто-то нашел, и эту линзу, всю в травинках, еле-еле запихали вратарю в глаз. «Барса» подает угловой, а он не может проморгаться...
— Забили?
— Тогда — нет.
— Когда-то стометровку вы пробегали за 11 секунд. Встречали футболиста быстрее, чем вы?
— Сейчас таких немало. А раньше... Пожалуй, нет. Потряс лишь Месси. Ребята, это был худший день в моей жизни! Играя против него, я понимал, что ничего сделать не могу. Ни мяч отобрать, ни догнать. Несусь за ним и думаю: «Что за чертовщина? Это я такой медленный или он настолько быстрый?»
— У Месси миллион достоинств. Но он не кажется самым скоростным парнем на свете.
— Да? — рассмеялся Роберто Карлос. — Тогда попробуйте за ним угнаться. Может, у вас получится.
Автомобили
— Лучано Спаллетти коллекционирует молотки. А вы что?
— Часы. Шесть пар получил только от «Реала» за то время, что играл там. Поводы были разные. Например, когда в 1998-м победили в финале Лиги чемпионов «Ювентус», руководство подарило каждому игроку «Ролекс».
— Есть часы, о которых мечтаете, но пока не купили?
— Да. Выкладывать за них 200-300 тысяч евро не вижу смысла.
— Сулейман Керимов подарил вам на день рождения «Бугатти». Знаменитый Ули Хенесс сказал, что под такую машину нужна специальная заправка...
— Ха! Заправки у меня нет. А чтобы на бензин не тратиться, по Мадриду езжу на такси.
— Сколько же она жрет?
— Если серьезно, не так много, как вы думаете.
— На улицах Мадрида вам еще попадались «Бугатти»?
— Нет.
— До этого на чем ездили?
— На «Ламборгини». Ее уже продал. Когда-то у меня одновременно было шесть машин. Нынче столько ни к чему. Я вообще охладел к этой теме. В моем возрасте интересы другие.
— В мире нет автомобиля резвее «Бугатти». Рекордная скорость, которую из него выжимали?
— 280. «Бугатти» способен разогнаться до 420 километров в час. Но это безумие.
— В России есть выражение — «положить стрелку». Хоть на одной своей машине так пробовали?
— Никогда. Я хороший водитель. Но рисковать не люблю.
Деньги
— Когда-то шейхи из «Манчестер Сити» предлагали Кака полмиллиона евро в неделю. Тот отказался — остался в «Милане». Какие искушения деньгами были в вашей жизни?
— У меня искушений не было — я легко отношусь к деньгам. Их надо тратить. Деньги меняют руки, ходят от тебя ко мне. В Бразилии есть поговорка: «Если я сегодня умру — то умру счастливым». Скажу больше — даже не всегда видел цифры своего контракта.
— Чудеса.
— Голову этим не забивал. Был агент, которому я полностью доверился. Он занимался всей денежной темой. Но потом оказалось, что этот парень обманывал меня. Много украл.
— Агент исчез с вашими деньгами?
— Да, будто сквозь землю провалился. Но эта история послужила уроком — теперь я не доверяю людям, которые не из моей семьи.
— Однажды в интервью вы сказали, что постоянно одалживаете деньги — и вам не возвращают.
— Так и есть. К примеру, уже лет восемнадцать один товарищ должен мне 900 тысяч долларов.
— Наверное, не вернет.
— Придется вернуть!
— Кроме дизайнерской линии одежды в какой бизнес вас втянули?
— Больше никуда не влезал. Ресторанов у меня нет. Хотя уже думаю насчет бразильского заведения в Москве. Мясо у меня есть — а ресторана нет. Это же неправильно?
— Что значит — «есть мясо»?
— В Испании и Бразилии у друзей шикарные фермы. Вместе могли бы запустить отличный ресторан. А мясо бы импортировали.
— Ваша линия одежды называется RC3. Очень мило. А какое имя дадите ресторану?
— Вертится в голове название «Браско». Или «Бразилия — Москва». Как вам?
— Лучше — «Роберто Карлос».
— Никогда.
— Почему?
— Я не люблю смешивать Роберто Карлоса — спортсмена, который многого добился, с обычным человеком Роберто Карлосом. Который скромный и спокойный.
Россия
— Нелепая бытовая ситуация, с которой столкнулись в России?
— Купил ботинки и забыл в магазине. Но у продавца оказался номер моей жены — я не успел дойти до дома, ей уже позвонили.
— Вы забывчивый человек?
— Невероятно! Я забываю все и везде!
— Телефоны?
— Как ни странно, телефон не терял ни разу. В отличие от паспорта и прочих документов.
— Играл в «Зените» Фернандо Риксен. Так он через год жизни в Петербурге к любому выражению прибавлял — «чуть-чуть». К вам русские слова липнут?
— Это слово говорить в газете не могу — но мелькать у меня оно стало регулярно. Думаю, вы догадываетесь, о чем я. Научили меня и песне «Учкудук». Человек, от которого все это пошло, в «Анжи» уже не работает.
— Вы о Красножане?
— Нет, Дима Балашов. Начальник команды. Мой друг.
— Еще русские песни освоили?
- (Напевает.) «Давай, давай, до свидания...»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|28
|18
|5
|5
|59-24
|59
|
3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|45-20
|57
|
4
|Р. Сосьедад
|28
|15
|6
|7
|37-26
|51
|
5
|Вильярреал
|28
|14
|5
|9
|37-26
|47
|
6
|Бетис
|28
|13
|6
|9
|34-29
|45
|
7
|Атлетик
|28
|11
|7
|10
|38-29
|40
|
8
|Осасуна
|28
|10
|8
|10
|24-28
|38
|
9
|Р. Вальекано
|28
|9
|10
|9
|33-33
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|9
|10
|36-39
|36
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|28
|9
|7
|12
|25-30
|34
|
13
|Севилья
|28
|8
|8
|12
|33-44
|32
|
14
|Кадис
|28
|7
|10
|11
|23-40
|31
|
15
|Альмерия
|28
|8
|6
|14
|34-48
|30
|
16
|Хетафе
|28
|7
|9
|12
|27-36
|30
|
17
|Вальядолид
|28
|8
|5
|15
|23-47
|29
|
18
|Валенсия
|28
|7
|6
|15
|30-34
|27
|
19
|Эспаньол
|28
|6
|9
|13
|34-46
|27
|
20
|Эльче
|28
|2
|7
|19
|20-57
|13
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|2 : 1
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|1 : 2
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|2 : 0
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 3
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|3 : 3
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|0 : 2
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|2 : 1
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|1 : 2
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|16
|3
|1
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7