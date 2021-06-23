Роберто Карлос: «Футбол для дружбы» помогает детям вырасти настоящими личностями»

Чемпион мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» — об участии в международном проекте, воспоминаниях о России и Евро-2020.

Роберто Карлос участвует в проекте ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» с 2019 года. Тогда он посетил ключевые мероприятия седьмого сезона программы накануне финала Лиги чемпионов в Мадриде и наградил победителей чемпионата мира по «Футболу для дружбы». Когда проект перешел в онлайн-формат, Роберто Карлос стал Глобальным послом проекта, чтобы продвигать его ценности по всему миру.

Футбол по-прежнему занимает 100 процентов в моей жизни

— Вы участвуете в проекте уже три года. Что Вас мотивирует?

— Быть лицом проекта «Футбол для дружбы» — значит помогать молодым ребятам. Они могут заглянуть во взрослую жизнь, оказаться на шаг ближе к своей мечте. Я рассказываю участникам о себе — о том, каким я был на поле и вне его, как общался с соперниками и партнерами по команде, какие голы забивал. Мой опыт может быть им полезен.

— Почему, на Ваш взгляд, так важна концепция Девяти ценностей?

— Ребята еще молоды, им предстоит расти как личностям, а значит, задача для нас, взрослых и сильных, — рассказать им, как правильно вести себя. И непринципиально, будут ли они впоследствии журналистами, футболистами или тренерами, — эти правила универсальны для всех, кто хочет быть лидером и просто хорошим человеком.

— Цифровой мир захватил людей — мы все больше времени проводим у экрана смартфона, планшета или компьютера. Вам какой формат игры и общения ближе — онлайн или офлайн?

— Дело даже не только в этом. Мне кажется, что от всеобщей цифровизации мы уже никуда не уйдем. Поэтому формат событий тоже должен становиться все более современным. Но когда собираются дети из разных уголков мира, общаются, делятся впечатлениями — это как раз пример для всех, в том числе и для взрослых, что все мы, такие разные, можем жить в мире и согласии вне зависимости от национальности, цвета кожи, веры, достатка и так далее. Это гораздо действеннее громких лозунгов, которые произносятся с трибуны.

Ребята очень здорово между собой общаются, и мне нравится быть частью проекта, делиться опытом и понимать, что сказанное они заберут с собой домой и будут делиться этим с друзьями.

Когда ты молод, очень важно учиться. И чем больше источников информации у тебя есть, тем для тебя лучше. Кроме того, важно иметь позитивный пример у себя перед глазами. Сочетание этих факторов плюс серьезная мотивация дают возможность вырасти большой личностью, большим спортсменом.

— Прошлогодний сезон в онлайн-формате тоже получился по-своему интересным?

— Сейчас мы можем делать многие вещи дистанционно. По крайней мере в том, что касается общения, обмена информацией. И это, безусловно, лучше, чем вообще ничего, лучше, чем пропускать целый сезон. Уверен, что через некоторое время мы сможем собраться на поле, снова сыграть в футбол, пожать друг другу руки.

— Что спрашивает у вас современная молодежь?

— Как ни странно, то же, что и десять лет назад, — как мне игралось в «Реале», как забивал французам. Рассказываю понемногу обо всем.

— А как же вопросы про жизнь вне поля?

— Чтобы стать Роберто Карлосом, я прошел не только футбольную школу, но и школу жизни — со мной рядом была моя семья, мои друзья. Многого я добился только благодаря их поддержке. И я обязан относиться к ним с уважением и благодарностью. И очень важно это донести молодым людям с самого начала — в одиночку ты не настолько силен. Жизнь — это вообще командная игра. Для меня важно, чтобы они унесли это знание в своем сердце.

— Для многих ребят этого поколения вы настоящий кумир. Это накладывает свой отпечаток на то, что вы говорите и как себя ведете? Оказывает дополнительное давление?

— Это легко, если говоришь правду и если думаешь об этой ответственности не после того, как совершил какой-то поступок, а заранее. Когда это твой образ жизни.

— Сколько сейчас футбол занимает места в Вашей жизни?

— По-прежнему практически 100 процентов. Когда я не нахожусь в Вальдебебасе (на базе мадридского «Реала». — Прим. «СЭ»), я смотрю футбол по телевизору. Сейчас слежу за чемпионатом Европы, Кубком Америки. А когда нет прямых трансляций, я пересматриваю свои голы.

— Минутка ностальгии? Или чтобы лучше объяснить юным футболистам, как вы эти голы забивали?

— Чтобы удостовериться, что действительно они были. И что это действительно я их забивал.

— Есть любимые?

— Да. Гол против сборной Франции — его считаю самым красивым. И гол против «Тенерифе» — он самый сложный.

Карим Бензема. Фото Reuters

Евро выиграют Франция или Испания

— Чемпионат Европы или Кубок Америки — что интересно бразильцу?

— Тот, кто любит футбол, следит за всем. Я смотрю даже матчи даже чемпионата Саудовской Аравии. Поэтому, поскольку у меня будет много времени, посмотрю оба турнира.

— Если говорить о Евро-2020, какие команды Вам интересны?

— Испания и Франция.

— А как же Россия?

— На некоторые матчи с участием французов и испанцев смогу сходить на стадион. А за вашей командой буду следить по телевизору, у меня там много друзей.

— В том числе и Юрий Жирков, наверное? Не удивлены, что он до сих пор выступает за сборную?

— Я часто привожу Юрия в пример российским ребятам на проекте «Футбол для дружбы», он мой большой друг. За его игрой очень интересно наблюдать, а в жизни он невероятно приятный человек, очень семейный. Это действительно футболист экстра-класса, который всегда внимательно следит за собой, при этом добрый и приветливый ко всем. И здорово, что он по-прежнему играет на таком высоком уровне.

— Есть секрет, как футболисту удлинить свою карьеру?

— Во-первых, получать удовольствие от футбола. И во-вторых, — очень внимательно следить за собой, за своим здоровьем и режимом вне поля. В таком случае на поле ты сможешь показывать свой максимум довольно долго.

— Когда молодые ребята Вас спрашивают, чего больше в профессиональном футболе — труда или удовольствия, что отвечаете?

— Я же бразилец, у нас без удовольствия, без радости не бывает футбола. Но для того, чтобы игра была в удовольствие, надо хорошо поработать на тренировке.

— Вы приехали в Россию десять лет назад. Сохранились ли у Вас с кем-нибудь хорошие отношения?

— Конечно. У меня остались друзья в Москве, Санкт-Петербурге, Махачкале. Я общаюсь с Григорием Тихоновым (экс-переводчик ЦСКА и «Анжи»), с Германом Ткаченко, иногда созваниваюсь с Сулейманом Керимовым.

Работать в России мне безумно понравилось, это был невероятный опыт. В первую очередь всегда вспоминаю уважение и любовь болельщиков по всей стране.

— А что еще вспоминаете с теплотой?

— Как раз это самое внимание. Оно было со мной на каждом стадионе и в каждом отеле, где останавливалась наша команда, в любом московском ресторане, куда я заходил. Я с огромной любовью и благодарностью отношусь и к вашей стране, и к людям.

— Самые талантливые российские игроки, с кем Вам доводилось пересекаться в России?

— Их было немало: Смолов, Дзюба, Габулов, Акинфеев... Много других ребят из «Локомотива», «Спартака», «Зенита».

— Так быстро перечисляете, как будто никуда и не уезжали.

— Они были не только моими коллегами по команде, но и друзьями. Поэтому я многих помню. И к соперникам я всегда относился с уважением. К тому же я называю игроков, с которыми я так или иначе поддерживаю отношения — посредством соцсетей.

— Как часто спрашивали Ваше мнение о России и о том, стоит ли сюда приезжать?

— Я жил три года в Москве, в центре города, где было много хороших ресторанов и клубов, достопримечательностей. Мне очень нравилась столица России. И я всегда советую приезжать в Россию.

— Если вернуться в прошлое, 10-летнему мальчику Роберто Карлосу приятно было бы принять участие в проекте?

— Не то слово! Но я рад и тому, что могу принимать участие в проекте сейчас. Ведь делиться знаниями не менее здорово, чем получать их.

— Небольшой блиц. Трое лучших исполнителей «стандартов» прямо сейчас по версии Роберто Карлоса?

— Криштиану, Месси, Неймар.

— Трое лучших нападающих того времени, когда вы играли?

— Роналдо, Ромарио... И, пожалуй, Рауль.

— И напоследок. Кто выиграет Евро-2020?

— Думаю, что это будет Франция или Испания.