Самая дикая драка в истории испанского футбола: Марадона нокаутировал игрока на глазах короля
Диего Марадона — один из величайших футболистов всех времен. Говоря о его карьере, большинство вспоминает «руку Бога» и гениальный проход в матче с Англией на ЧМ-1986, а также семь сезонов в составе «Наполи», где он стал настоящим идолом. Но до переезда в Неаполь Диего успел поиграть в «Барселоне». Правда, карьера на «Камп Ноу» в конце концов не сложилась, а финалом ее стала массовая драка в матче с «Атлетиком», где аргентинец был одним из главных героев.
Мясник из Бильбао сломал Марадоне лодыжку, Диего желал мести
Андони Гойкоэчеа был центральным защитником «Атлетика» из Бильбао на протяжении 11 сезонов в 1970-1980-е годы. Его клуб в основном болтался в середине таблицы. Правда, был период в начале 80-х, когда баски дважды стали чемпионами Испании и один раз завоевали Кубок страны. Тогда-то у «Атлетика» началось ожесточенное соперничество с «Барселоной».
В 1982-м каталонцы подписали Марадону из «Бока Хуниорс» за рекордные 7,3 миллиона евро. За сезон до этого Гойкоэчеа травмировал другого яркого полузащитника «Барселоны» — Бернда Шустера, укрепив статус очень жесткого и даже грязного игрока. Но страшное прозвище Мясник из Бильбао он получит чуть позже.
В сентябре 1983-го Гойкоэчеа грубым подкатом сзади сломал Марадоне лодыжку. Повреждение могло поставить под вопрос дальнейшую карьеру аргентинца, однако благодаря сильному организму и успешному курсу реабилитации он вернулся на поле уже через три месяца. Все это время он ждал шанса отомстить обидчику.
Марадона начал драку ударом коленом в лицо на глазах короля Испании
В финале Кубка Испании-1984 на арене мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» встречались «Барселона» и «Атлетик». Обстановка вокруг матча была напряжена до предела еще до стартового свистка. Болельщики обеих команд освистали национальный гимн Испании перед началом игры. Впрочем, это было не так уж удивительно — баски и каталонцы уже давно претендовали на независимость от Испании, о чем не забывали напоминать во время футбольных матчей.
Правда, свист стал единственным моментом единения фанатов обеих команд тем вечером. Уже на 14-й минуте баски вышли вперед. Марадона и форвард «Барселоны» Пичи Алонсо имели несколько моментов, но не смогли превратить их в голы. Во многом у каталонцев мало что получалось из-за футболистов «Атлетика», которые жестко действовали против сине-гранатовых и провоцировали их. Особенно доставалось, естественно, технарю Марадоне. И, само собой, особо свирепствовал Мясник Гойкоэчеа.
Когда прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу «Атлетика» — 1:0, Диего и защитник басков Хосе Мария Нуньес на эмоциях начали предъявлять друг другу претензии. Тут же, ломая ограждения, на поле выбежали фанаты «Атлетика», чтобы праздновать победу в Кубке. Накал достиг своего пика, и «взрыв» все-таки случился — на поле началась жесткая массовая потасовка.
Зачинщиком драки выступил Марадона. Он был взбешен жесткой игрой и ксенофобскими оскорблениями оппонентов. Диего нокаутировал ударом коленом запасного «Атлетика» Мигеля Анхеля Сола, у которого позже выявили перелом челюсти. Завязалась дикая драка. Шустер, Марадона и защитник каталонцев Мигели в стиле кунг-фу жестоко били ногами оппонентов.
Бойня произошла на глазах 100 000 болельщиков, короля Испании Хуана Карлоса и миллионов телезрителей. В дело вмешалась полиция, которая погасила драку и доставила футболистов «Барселоны» в раздевалку.
Чем все закончилось
Побоище с «Атлетиком» стало последней каплей в отношениях Марадоны и «Барселоны», которые и так были натянуты. Диего получил три месяца дисквалификации. Через два месяца руководство команды продало форварда в «Наполи» за 10,5 миллиона долларов.
«Когда я увидел, как дерется Марадона и какой хаос после этого возник на поле, то окончательно понял, что нам с ним не по пути», — заявил тогда президент «Барселоны» Хосеп Луис Нуньес.
Потерявший сознание после удара Марадоны Сола восстановился, провел еще один сезон за «Атлетик», а затем перешел в «Осасуну».
Мясник из Бильбао Гойкоэчеа играл за «Атлетик» до 1987-го, а последние три года карьеры он выступал за мадридский «Атлетико». В составе сборной Испании Гойкоэчеа стал вице-чемпионом Европы-1984. Затем работал тренером молодежки Испании, «Расинга» и «Райо Вальекано». По словам Андони, он до сих пор хранит дома в качестве экспоната бутсу, которой нанес травму Марадоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|
2
|Реал
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|
3
|Атлетико
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|
5
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|
6
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|
7
|Атлетик
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|
8
|Р. Вальекано
|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|
9
|Жирона
|29
|10
|8
|11
|44-42
|38
|
10
|Осасуна
|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|
11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|
12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|
13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|
14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|
15
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|
16
|Кадис
|29
|7
|10
|12
|23-42
|31
|
17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|
18
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|
19
|Эспаньол
|29
|6
|9
|14
|35-49
|27
|
20
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
|14.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|15.04
|15:00
|
Вильярреал – Вальядолид
|1 : 2
|15.04
|17:15
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 0
|15.04
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|3 : 1
|15.04
|22:00
|
Кадис – Реал
|0 : 2
|16.04
|15:00
|
Жирона – Эльче
|2 : 0
|16.04
|17:15
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|16.04
|19:30
|
Атлетико – Альмерия
|2 : 1
|16.04
|22:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 2
|17.04
|22:00
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|17
|3
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7