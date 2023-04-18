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Самая дикая драка в истории испанского футбола: Марадона нокаутировал игрока на глазах короля

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Диего Марадона.
Фото «СЭ»
Футболист Диего Марадона.
Диего Марадона.
Фото Global Look Press
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Вспоминаем бойню в матче «Барселоны» и «Атлетика».

Диего Марадона — один из величайших футболистов всех времен. Говоря о его карьере, большинство вспоминает «руку Бога» и гениальный проход в матче с Англией на ЧМ-1986, а также семь сезонов в составе «Наполи», где он стал настоящим идолом. Но до переезда в Неаполь Диего успел поиграть в «Барселоне». Правда, карьера на «Камп Ноу» в конце концов не сложилась, а финалом ее стала массовая драка в матче с «Атлетиком», где аргентинец был одним из главных героев.

Мясник из Бильбао сломал Марадоне лодыжку, Диего желал мести

Андони Гойкоэчеа был центральным защитником «Атлетика» из Бильбао на протяжении 11 сезонов в 1970-1980-е годы. Его клуб в основном болтался в середине таблицы. Правда, был период в начале 80-х, когда баски дважды стали чемпионами Испании и один раз завоевали Кубок страны. Тогда-то у «Атлетика» началось ожесточенное соперничество с «Барселоной».

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В 1982-м каталонцы подписали Марадону из «Бока Хуниорс» за рекордные 7,3 миллиона евро. За сезон до этого Гойкоэчеа травмировал другого яркого полузащитника «Барселоны» — Бернда Шустера, укрепив статус очень жесткого и даже грязного игрока. Но страшное прозвище Мясник из Бильбао он получит чуть позже.

В сентябре 1983-го Гойкоэчеа грубым подкатом сзади сломал Марадоне лодыжку. Повреждение могло поставить под вопрос дальнейшую карьеру аргентинца, однако благодаря сильному организму и успешному курсу реабилитации он вернулся на поле уже через три месяца. Все это время он ждал шанса отомстить обидчику.

Марадона начал драку ударом коленом в лицо на глазах короля Испании

В финале Кубка Испании-1984 на арене мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» встречались «Барселона» и «Атлетик». Обстановка вокруг матча была напряжена до предела еще до стартового свистка. Болельщики обеих команд освистали национальный гимн Испании перед началом игры. Впрочем, это было не так уж удивительно — баски и каталонцы уже давно претендовали на независимость от Испании, о чем не забывали напоминать во время футбольных матчей.

Правда, свист стал единственным моментом единения фанатов обеих команд тем вечером. Уже на 14-й минуте баски вышли вперед. Марадона и форвард «Барселоны» Пичи Алонсо имели несколько моментов, но не смогли превратить их в голы. Во многом у каталонцев мало что получалось из-за футболистов «Атлетика», которые жестко действовали против сине-гранатовых и провоцировали их. Особенно доставалось, естественно, технарю Марадоне. И, само собой, особо свирепствовал Мясник Гойкоэчеа.

Когда прозвучал финальный свисток, зафиксировавший победу «Атлетика» — 1:0, Диего и защитник басков Хосе Мария Нуньес на эмоциях начали предъявлять друг другу претензии. Тут же, ломая ограждения, на поле выбежали фанаты «Атлетика», чтобы праздновать победу в Кубке. Накал достиг своего пика, и «взрыв» все-таки случился — на поле началась жесткая массовая потасовка.

Зачинщиком драки выступил Марадона. Он был взбешен жесткой игрой и ксенофобскими оскорблениями оппонентов. Диего нокаутировал ударом коленом запасного «Атлетика» Мигеля Анхеля Сола, у которого позже выявили перелом челюсти. Завязалась дикая драка. Шустер, Марадона и защитник каталонцев Мигели в стиле кунг-фу жестоко били ногами оппонентов.

Бойня произошла на глазах 100 000 болельщиков, короля Испании Хуана Карлоса и миллионов телезрителей. В дело вмешалась полиция, которая погасила драку и доставила футболистов «Барселоны» в раздевалку.

Футболист Диего Марадона.
Диего Марадона.
Фото Global Look Press

Чем все закончилось

Побоище с «Атлетиком» стало последней каплей в отношениях Марадоны и «Барселоны», которые и так были натянуты. Диего получил три месяца дисквалификации. Через два месяца руководство команды продало форварда в «Наполи» за 10,5 миллиона долларов.

«Когда я увидел, как дерется Марадона и какой хаос после этого возник на поле, то окончательно понял, что нам с ним не по пути», — заявил тогда президент «Барселоны» Хосеп Луис Нуньес.

Потерявший сознание после удара Марадоны Сола восстановился, провел еще один сезон за «Атлетик», а затем перешел в «Осасуну».

Вот таким счастливым был Диего Марадона, когда со&nbsp;сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в&nbsp;1986 году. Прощай, Диего! Марадона остался в космосе

Мясник из Бильбао Гойкоэчеа играл за «Атлетик» до 1987-го, а последние три года карьеры он выступал за мадридский «Атлетико». В составе сборной Испании Гойкоэчеа стал вице-чемпионом Европы-1984. Затем работал тренером молодежки Испании, «Расинга» и «Райо Вальекано». По словам Андони, он до сих пор хранит дома в качестве экспоната бутсу, которой нанес травму Марадоне.

Диего Марадона
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Наполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
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 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
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 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
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 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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Р. Вальекано – Осасуна
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Бетис – Эспаньол
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16.04 15:00
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 2 : 0
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