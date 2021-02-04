Как Керимов подарил Роберто Карлосу на день рождения эксклюзивный спорткар «Бугатти» за 2 миллиона долларов

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер подготовил эксклюзивный материал, посвященный 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым. Публикация начинается с рассказа о том, как миллиардер подарил капитану команды Роберто Карлосу эксклюзивный спортивный автомобиль BugattiVeyron, выпущенный всего в 450 экземплярах, и на вечеринке, посвященной 38-летию бразильца, пообещал, что в случае золота «Анжи» в ближайшие четыре года такие машины будут у каждого игрока.

«12 апреля 2011 года в московском отеле «Метрополь» проходила размашистая вечеринка, посвященная 38-летию Роберто Карлоса. Еще парой месяцев ранее чемпион мира 2002 года, трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала», обладатель феноменального удара с левой играл на родине за «Коринтианс» и знать не знал, что существуют такие республика, город и клуб — Дагестан, Махачкала и «Анжи». А теперь он встречал день рождения в статусе капитана этой команды.

Владелец «Анжи», один из богатейших российских бизнесменов Сулейман Керимов, взял слово, поздравил Роберто Карлоса и вручил ему игрушечную модель французского эксклюзивного автомобиля ручной сборки BugattiVeyron. После чего сообщил, что оригинал настоящих размеров ожидает его возле гостиницы. Бразилец много повидал в футболе и в жизни — но тут не мог поверить собственным ушам и тут же решил убедиться, что его не разыгрывают.

Ведь эта машина — один из всего 450 когда-либо произведенных экземпляров ценой 2 миллиона евро, способный разгоняться до 400 километров в час. Футболист, из-за бедности родителей ушедший из школы в 12 лет и каждый день больно коловший себе ладони во время работы на текстильной фабрике, давно стал миллионером — но представить себе такой подарок был не в состоянии.

«Бугатти» стоял на обещанном месте. Пару недель спустя, когда я буду брать у Роберто Карлоса интервью и спрошу о том презенте, он расскажет: «На самом деле я сначала думал, что он мне часы подарит... В разговоре, который не имел ничего общего ни с подарком, ни с днем рождения, Керимов спросил, какие машины мне нравятся. Какой автомобиль был в Испании, в Турции? Какой машины у меня никогда не было? Тут я и назвал «Бугатти». Но мне и в голову не могло прийти, к чему он клонит. Думал, это просто абстрактная беседа».

По словам игравшего тогда в ПСВ, а через несколько месяцев перешедшего в «Анжи» БалажаДжуджака, о подарке Керимова писали во всем мире. И венгру эта история врезалась в память.

Почти год спустя я спрошу у Роберто Карлоса о судьбе «Бугатти», и он ответит: «Он в Мадриде. Езжу на нем, когда оказываюсь в испанской столице». Учитывая, что сейчас бразилец работает в «Реале», вполне возможно, что уникальная машина еще на ходу.

...Керимов в присутствии приглашенных на вечеринку Роберто Карлоса форварда «Спартака» Веллитона, вратаря «Локомотива» Гильерме, нападающего «Динамо» Кураньи говорит, что такие же BugattiVeyron пополнят автопарки каждого (!) из игроков «Анжи», если в ближайшие четыре года команда станет чемпионом России.

Через четыре года, в апреле 2015 года, «Анжи», все еще принадлежавший Керимову, решал уже совсем другие задачи. В тот момент команда из Махачкалы под руководством более чем «земного» тренера Сергея Ташуева снова прорывалась (и снова успешно) из первого дивизиона в премьер-лигу», — рассказывает Рабинер.

Полностью первая часть суперэксклюзива «СЭ» об истории «Анжи» Сулеймана Керимова