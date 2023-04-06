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Сегодня, 09:00

Бензема и Винисиус разорвали «Барсу». Хочется, чтобы на «Камп Ноу» вернулся Месси

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Карим Бензема (слева) и Винисиус.
Фото AFP
Футболисты «Реала» поздравляют Винисиуса с голом в ворота «Барселоны».
Фото AFP
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Рабинер — об огненном класико.

Последнее домашнее класико перед реконструкцией «Камп Ноу» болельщики «Барселоны» долго будут вспоминать с содроганием. Причем в первом тайме о надвигающейся беде не говорило ничто. «Королевский клуб», как это часто бывает, затаился. И прыгнул, когда этого меньше всего ждали. Сливочные Карло Анчелотти умеют это, как никто в мире.

Первые 45 минут «Барселона», как мне казалось, выглядела интереснее, острее, агрессивнее. Бесил у нее только Рафинья, у которого не получалось вообще ничего. Даже простые пасы он отдавал на уровне середняков РПЛ, не говоря о дриблинге. Причем 100% обводок ему не дал совершить Камавинга — вообще не защитник, перепрофилированный на эту позицию в «Реале».

5&nbsp;апреля. &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. Карим Бензема. «Реал» унизил «Барселону» в класико. Исторический хет-трик Бензема заставил «Камп Ноу» умолкнуть

Но Гави, Левандовски, Араухо и прочие нравились. И после выездной победы 1:0 на «Бернабеу» казалось, что «блауграна» играет с определенным запасом. Переворотом не пахло. Отдельно взятые стычки между Гави и Винисиусом занимали больше самой игры. О Бензема не вспоминали десятиминутками — мяч до француза просто не доходил. Винисиус просто убежал с фланга Араухо, поскольку там ему ловить было нечего.

А перед самым перерывом вдруг случилось ЭТО. «Барселона» упустила верный шанс, Куртуа потащил от Левандовски, но хозяева увлеклись этой атакой, участвовали в ней слишком большими силами — и получили контрвыпад. Родриго в центре поля прокинул мяч мимо Маркоса Алонсо, который не стал фолить. Бензема вместо удара роскошно (Аршавин справедливо этим восхитился) катнул мяч назад под удар Винисиусу, а после неловкой попытки Кунде выбить мяч сам же дослал его в сетку — скорее уже из-за линии, но сделать это на всякий случай все равно стоило. И замечу, что Винисиус был в этот момент не на своем изначальном краю.

Не успел начаться второй тайм, как один обладатель «Золотого мяча», Модрич, протащил мяч с фланга в центр, потом вдоль штрафной (один из главных неудачников матча Кунде в этот момент нелепо упал на пятую точку) и выкатил на второй гол другому обладателю трофея — Бензема. А тот уже катнул с линии штрафной в нижний угол. 0:2 — и в финале уже «Реал».

После этого каталонцы окончательно рассыпались. Кессье на ровном месте сфолил в неопасной ситуации в своей штрафной на Винисиусе, Бензема спокойно реализовал пенальти — 0:3. Тут же сливочные едва не забили четвертый, но «Барселона» даже не заикнулась о возвращении в игру — хоть болельщики и пели ей в поддержку. Она наивно раскрылась, но в атаке ничего толком не создала, а себе напривозила. Конечно, очень не хватило Педри и де Йонга.

Четвертый «Реал» все же забьет — еще одна контратака, и теперь уже Винисиус изящно катит «шведой» Кариму на хет-трик. В 35 лет. На «Камп Ноу».

Они оба сыграли в этот вечер гениально, а Винисиусу делает честь, что ярость (заодно с желтой карточкой), бушевавшую в нем с первой и до последней минуты, он смог преобразовать в футбольный результат, а не чье-то помятое лицо. К чему, как порой казалось, было очень близко.

Старый мудрый Анчелотти если и уйдет в межсезонье из «Реала», то в смысле последнего класико сделает это в максимально эффектной манере. Если бы на его месте был Валерий Газзаев, то сказал бы, что Хави и «Барселоне» «еще учиться и учиться». Но Папа Карло вряд ли так скажет.

«Реал», не поверите, вышел в финал Кубка Короля впервые с победного 2014 года, и не представляю, что скромная «Осасуна» в Севилье 6 мая сможет его там обыграть. Посмотрим, что будет в Лиге чемпионов, где «Реал» вышел в четвертьфинал. Кубок Испании ему почти обеспечен.

Футболисты «Реала» поздравляют Винисиуса с голом в ворота «Барселоны».
Фото AFP

А «Барселона» обойдется первым чемпионством Хави, которое у нее уже никто не отберет. Золотой дубль для нее — пока слишком. Еще сыровата, что высветило и это провальное класико. Хотя, конечно, травмы важнейших полузащитников тоже сильно сказались.

Хочу, чтобы туда летом вернулся Месси. Теперь уже не к партнеру, а к тренеру Хави. Интересно, что из этого выйдет.

Испания. Кубок. 1/2 финала
05 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:4
Реал

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
5
5
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Реал» унизил «Барселону» в класико. Исторический хет-трик Бензема заставил «Камп Ноу» умолкнуть
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 27 23 2 2 53-9 71
2
 Реал 27 18 5 4 57-21 59
3
 Атлетико 27 16 6 5 43-19 54
4
 Р. Сосьедад 27 14 6 7 35-26 48
5
 Бетис 27 13 6 8 34-27 45
6
 Вильярреал 27 13 5 9 34-24 44
7
 Атлетик 27 10 7 10 36-28 37
8
 Р. Вальекано 27 9 10 8 32-31 37
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 27 9 8 10 34-37 35
11
 Жирона 27 9 7 11 42-42 34
12
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
13
 Севилья 27 8 7 12 31-42 31
14
 Хетафе 27 7 9 11 27-34 30
15
 Кадис 27 6 10 11 21-40 28
16
 Вальядолид 27 8 4 15 20-44 28
17
 Альмерия 27 7 6 14 32-47 27
18
 Валенсия 27 7 6 14 29-32 27
19
 Эспаньол 27 6 9 12 33-44 27
20
 Эльче 27 2 7 18 19-55 13
Результаты / календарь
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38 тур
7.04 22:00
Севилья – Сельта
 - : -
8.04 15:00
Осасуна – Эльче
 - : -
8.04 17:15
Эспаньол – Атлетик
 - : -
8.04 19:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
8.04 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
9.04 15:00
Вальядолид – Мальорка
 - : -
9.04 17:15
Бетис – Кадис
 - : -
9.04 19:30
Альмерия – Валенсия
 - : -
9.04 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
10.04 22:00
Барселона – Жирона
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Родригу

Родригу

Реал

 9
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 15 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 19 2 3
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