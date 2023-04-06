Бензема и Винисиус разорвали «Барсу». Хочется, чтобы на «Камп Ноу» вернулся Месси

Рабинер — об огненном класико.

Последнее домашнее класико перед реконструкцией «Камп Ноу» болельщики «Барселоны» долго будут вспоминать с содроганием. Причем в первом тайме о надвигающейся беде не говорило ничто. «Королевский клуб», как это часто бывает, затаился. И прыгнул, когда этого меньше всего ждали. Сливочные Карло Анчелотти умеют это, как никто в мире.

Первые 45 минут «Барселона», как мне казалось, выглядела интереснее, острее, агрессивнее. Бесил у нее только Рафинья, у которого не получалось вообще ничего. Даже простые пасы он отдавал на уровне середняков РПЛ, не говоря о дриблинге. Причем 100% обводок ему не дал совершить Камавинга — вообще не защитник, перепрофилированный на эту позицию в «Реале».

Но Гави, Левандовски, Араухо и прочие нравились. И после выездной победы 1:0 на «Бернабеу» казалось, что «блауграна» играет с определенным запасом. Переворотом не пахло. Отдельно взятые стычки между Гави и Винисиусом занимали больше самой игры. О Бензема не вспоминали десятиминутками — мяч до француза просто не доходил. Винисиус просто убежал с фланга Араухо, поскольку там ему ловить было нечего.

А перед самым перерывом вдруг случилось ЭТО. «Барселона» упустила верный шанс, Куртуа потащил от Левандовски, но хозяева увлеклись этой атакой, участвовали в ней слишком большими силами — и получили контрвыпад. Родриго в центре поля прокинул мяч мимо Маркоса Алонсо, который не стал фолить. Бензема вместо удара роскошно (Аршавин справедливо этим восхитился) катнул мяч назад под удар Винисиусу, а после неловкой попытки Кунде выбить мяч сам же дослал его в сетку — скорее уже из-за линии, но сделать это на всякий случай все равно стоило. И замечу, что Винисиус был в этот момент не на своем изначальном краю.

Не успел начаться второй тайм, как один обладатель «Золотого мяча», Модрич, протащил мяч с фланга в центр, потом вдоль штрафной (один из главных неудачников матча Кунде в этот момент нелепо упал на пятую точку) и выкатил на второй гол другому обладателю трофея — Бензема. А тот уже катнул с линии штрафной в нижний угол. 0:2 — и в финале уже «Реал».

После этого каталонцы окончательно рассыпались. Кессье на ровном месте сфолил в неопасной ситуации в своей штрафной на Винисиусе, Бензема спокойно реализовал пенальти — 0:3. Тут же сливочные едва не забили четвертый, но «Барселона» даже не заикнулась о возвращении в игру — хоть болельщики и пели ей в поддержку. Она наивно раскрылась, но в атаке ничего толком не создала, а себе напривозила. Конечно, очень не хватило Педри и де Йонга.

Четвертый «Реал» все же забьет — еще одна контратака, и теперь уже Винисиус изящно катит «шведой» Кариму на хет-трик. В 35 лет. На «Камп Ноу».

Они оба сыграли в этот вечер гениально, а Винисиусу делает честь, что ярость (заодно с желтой карточкой), бушевавшую в нем с первой и до последней минуты, он смог преобразовать в футбольный результат, а не чье-то помятое лицо. К чему, как порой казалось, было очень близко.

Старый мудрый Анчелотти если и уйдет в межсезонье из «Реала», то в смысле последнего класико сделает это в максимально эффектной манере. Если бы на его месте был Валерий Газзаев, то сказал бы, что Хави и «Барселоне» «еще учиться и учиться». Но Папа Карло вряд ли так скажет.

«Реал», не поверите, вышел в финал Кубка Короля впервые с победного 2014 года, и не представляю, что скромная «Осасуна» в Севилье 6 мая сможет его там обыграть. Посмотрим, что будет в Лиге чемпионов, где «Реал» вышел в четвертьфинал. Кубок Испании ему почти обеспечен.

Футболисты «Реала» поздравляют Винисиуса с голом в ворота «Барселоны». Фото AFP

А «Барселона» обойдется первым чемпионством Хави, которое у нее уже никто не отберет. Золотой дубль для нее — пока слишком. Еще сыровата, что высветило и это провальное класико. Хотя, конечно, травмы важнейших полузащитников тоже сильно сказались.

Хочу, чтобы туда летом вернулся Месси. Теперь уже не к партнеру, а к тренеру Хави. Интересно, что из этого выйдет.