Бензема и Винисиус разорвали «Барсу». Хочется, чтобы на «Камп Ноу» вернулся Месси
Последнее домашнее класико перед реконструкцией «Камп Ноу» болельщики «Барселоны» долго будут вспоминать с содроганием. Причем в первом тайме о надвигающейся беде не говорило ничто. «Королевский клуб», как это часто бывает, затаился. И прыгнул, когда этого меньше всего ждали. Сливочные Карло Анчелотти умеют это, как никто в мире.
Первые 45 минут «Барселона», как мне казалось, выглядела интереснее, острее, агрессивнее. Бесил у нее только Рафинья, у которого не получалось вообще ничего. Даже простые пасы он отдавал на уровне середняков РПЛ, не говоря о дриблинге. Причем 100% обводок ему не дал совершить Камавинга — вообще не защитник, перепрофилированный на эту позицию в «Реале».
Но Гави, Левандовски, Араухо и прочие нравились. И после выездной победы 1:0 на «Бернабеу» казалось, что «блауграна» играет с определенным запасом. Переворотом не пахло. Отдельно взятые стычки между Гави и Винисиусом занимали больше самой игры. О Бензема не вспоминали десятиминутками — мяч до француза просто не доходил. Винисиус просто убежал с фланга Араухо, поскольку там ему ловить было нечего.
А перед самым перерывом вдруг случилось ЭТО. «Барселона» упустила верный шанс, Куртуа потащил от Левандовски, но хозяева увлеклись этой атакой, участвовали в ней слишком большими силами — и получили контрвыпад. Родриго в центре поля прокинул мяч мимо Маркоса Алонсо, который не стал фолить. Бензема вместо удара роскошно (Аршавин справедливо этим восхитился) катнул мяч назад под удар Винисиусу, а после неловкой попытки Кунде выбить мяч сам же дослал его в сетку — скорее уже из-за линии, но сделать это на всякий случай все равно стоило. И замечу, что Винисиус был в этот момент не на своем изначальном краю.
Не успел начаться второй тайм, как один обладатель «Золотого мяча», Модрич, протащил мяч с фланга в центр, потом вдоль штрафной (один из главных неудачников матча Кунде в этот момент нелепо упал на пятую точку) и выкатил на второй гол другому обладателю трофея — Бензема. А тот уже катнул с линии штрафной в нижний угол. 0:2 — и в финале уже «Реал».
После этого каталонцы окончательно рассыпались. Кессье на ровном месте сфолил в неопасной ситуации в своей штрафной на Винисиусе, Бензема спокойно реализовал пенальти — 0:3. Тут же сливочные едва не забили четвертый, но «Барселона» даже не заикнулась о возвращении в игру — хоть болельщики и пели ей в поддержку. Она наивно раскрылась, но в атаке ничего толком не создала, а себе напривозила. Конечно, очень не хватило Педри и де Йонга.
Четвертый «Реал» все же забьет — еще одна контратака, и теперь уже Винисиус изящно катит «шведой» Кариму на хет-трик. В 35 лет. На «Камп Ноу».
Они оба сыграли в этот вечер гениально, а Винисиусу делает честь, что ярость (заодно с желтой карточкой), бушевавшую в нем с первой и до последней минуты, он смог преобразовать в футбольный результат, а не чье-то помятое лицо. К чему, как порой казалось, было очень близко.
Старый мудрый Анчелотти если и уйдет в межсезонье из «Реала», то в смысле последнего класико сделает это в максимально эффектной манере. Если бы на его месте был Валерий Газзаев, то сказал бы, что Хави и «Барселоне» «еще учиться и учиться». Но Папа Карло вряд ли так скажет.
«Реал», не поверите, вышел в финал Кубка Короля впервые с победного 2014 года, и не представляю, что скромная «Осасуна» в Севилье 6 мая сможет его там обыграть. Посмотрим, что будет в Лиге чемпионов, где «Реал» вышел в четвертьфинал. Кубок Испании ему почти обеспечен.
А «Барселона» обойдется первым чемпионством Хави, которое у нее уже никто не отберет. Золотой дубль для нее — пока слишком. Еще сыровата, что высветило и это провальное класико. Хотя, конечно, травмы важнейших полузащитников тоже сильно сказались.
Хочу, чтобы туда летом вернулся Месси. Теперь уже не к партнеру, а к тренеру Хави. Интересно, что из этого выйдет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|
5
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|
6
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Родригу
Реал
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|9
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|15
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|19
|2
|3