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«За 500 тысяч долларов хоть завтра забирайте». Как Роберто Карлоса предлагали «Спартаку»

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Роберто Карлос.
Фото Getty Images
Роберто Карлос все-таки добрался до России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Забытая история из 90-х.

16 февраля 2011-го футбольный мир вздрогнул. Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос, которому в тот момент было 37, подписал контракт с «Анжи». В Махачкале за полтора года он успел провести 25 матчей, объявить о завершении карьеры, побыть там в роли тренера и директора.

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Немногие знают, что Роберто Карлос мог оказаться в России гораздо раньше. В 21 год, еще игроком «Палмейраса». Вот что в декабре 2011-го в «Разговоре по пятницам» рассказал Александр Тарханов, который тренировал многие российские клубы, а в 1994-м был помощником Олега Романцева в «Спартаке».

— Вам когда-то предлагали Роберто Карлоса за небольшие деньги. Помните?

— 1994 год. Товарищ организовал по России турне «Палмейраса». Те, кто желал сыграть с бразильцами, должны были выложить им по 25 тысяч долларов. В Аджарии были выборы президента — даже туда их повезли. И вот встречаем бразильцев под утро в аэропорту. Те летели из Колумбии. Уставшие, жрать хотят — мы открыли какой-то буфет, выгребли все бутерброды, консервы, чай заварили...

Роберто Карлос все-таки добрался до России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роберто Карлос все-таки добрался до России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Смешно.

— Отправились в «Советскую». Вечером «Палмейрас» играет по тайму против «Спартака» и «Динамо». Бразильский тренер по физподготовке говорит: команда сонная, не надо автобуса, пускай до стадиона идут пешком. Топают они словно анархисты, кто в чем. Толстых это увидел: «Что за команду привезли?!» Отвечаю: «Сейчас, Коля, на поле все увидишь». Бразильцы переоделись и такие две игры выдали, что болельщики стоя провожали. «Динамо» им гол забило — так потом центр поля перейти не могло. Тарас Безубяк судил и принялся в пользу «Динамо» подсвистывать. А 25 тысяч зрителей ка-а-к начали на него орать: «Дай на футболистов посмотреть! Не свисти!»

— Ну а Роберто Карлос?

— Сам забил в «девятку» и голевую отдал через все поле. Президент «Палмейраса» говорит: «Вот это наша звезда. Хоть завтра забирайте — 500 тысяч долларов. А вот Амарал, можете и его купить. Тоже толковый футболист...»

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— Задумались?

— Романцев долго размышлял. У «Спартака» бюджет был три миллиона долларов. Как брать футболиста за 500 тысяч? Не решились. А осенью Роберто Карлос уже играл в «Интере».

...На самом деле бразилец перебрался в «Интер» чуть позже — в 1995-м, но это не так уж и важно. Год спустя обладателя феноменального удара с левой и будущего чемпиона мира пригласили в «Реал», где Роберто Карлос провел 11 лет и выиграл с клубом все: чемпионат Испании (четыре раза), Лигу чемпионов (трижды) и Межконтинентальный кубок (дважды). О несостоявшемся переходе в «Спартак» он точно не жалеет. Да и знает ли вообще, как могла сложиться его судьба, если бы у «Спартака» в свое время нашлись бы лишние полмиллиона долларов?

Олег Романцев
Роберто Карлос
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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