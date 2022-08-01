«За 500 тысяч долларов хоть завтра забирайте». Как Роберто Карлоса предлагали «Спартаку»

Забытая история из 90-х.

16 февраля 2011-го футбольный мир вздрогнул. Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос, которому в тот момент было 37, подписал контракт с «Анжи». В Махачкале за полтора года он успел провести 25 матчей, объявить о завершении карьеры, побыть там в роли тренера и директора.

Немногие знают, что Роберто Карлос мог оказаться в России гораздо раньше. В 21 год, еще игроком «Палмейраса». Вот что в декабре 2011-го в «Разговоре по пятницам» рассказал Александр Тарханов, который тренировал многие российские клубы, а в 1994-м был помощником Олега Романцева в «Спартаке».

— Вам когда-то предлагали Роберто Карлоса за небольшие деньги. Помните?

— 1994 год. Товарищ организовал по России турне «Палмейраса». Те, кто желал сыграть с бразильцами, должны были выложить им по 25 тысяч долларов. В Аджарии были выборы президента — даже туда их повезли. И вот встречаем бразильцев под утро в аэропорту. Те летели из Колумбии. Уставшие, жрать хотят — мы открыли какой-то буфет, выгребли все бутерброды, консервы, чай заварили...

Роберто Карлос все-таки добрался до России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Смешно.

— Отправились в «Советскую». Вечером «Палмейрас» играет по тайму против «Спартака» и «Динамо». Бразильский тренер по физподготовке говорит: команда сонная, не надо автобуса, пускай до стадиона идут пешком. Топают они словно анархисты, кто в чем. Толстых это увидел: «Что за команду привезли?!» Отвечаю: «Сейчас, Коля, на поле все увидишь». Бразильцы переоделись и такие две игры выдали, что болельщики стоя провожали. «Динамо» им гол забило — так потом центр поля перейти не могло. Тарас Безубяк судил и принялся в пользу «Динамо» подсвистывать. А 25 тысяч зрителей ка-а-к начали на него орать: «Дай на футболистов посмотреть! Не свисти!»

— Ну а Роберто Карлос?

— Сам забил в «девятку» и голевую отдал через все поле. Президент «Палмейраса» говорит: «Вот это наша звезда. Хоть завтра забирайте — 500 тысяч долларов. А вот Амарал, можете и его купить. Тоже толковый футболист...»

— Задумались?

— Романцев долго размышлял. У «Спартака» бюджет был три миллиона долларов. Как брать футболиста за 500 тысяч? Не решились. А осенью Роберто Карлос уже играл в «Интере».

...На самом деле бразилец перебрался в «Интер» чуть позже — в 1995-м, но это не так уж и важно. Год спустя обладателя феноменального удара с левой и будущего чемпиона мира пригласили в «Реал», где Роберто Карлос провел 11 лет и выиграл с клубом все: чемпионат Испании (четыре раза), Лигу чемпионов (трижды) и Межконтинентальный кубок (дважды). О несостоявшемся переходе в «Спартак» он точно не жалеет. Да и знает ли вообще, как могла сложиться его судьба, если бы у «Спартака» в свое время нашлись бы лишние полмиллиона долларов?