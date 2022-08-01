«За 500 тысяч долларов хоть завтра забирайте». Как Роберто Карлоса предлагали «Спартаку»
16 февраля 2011-го футбольный мир вздрогнул. Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос, которому в тот момент было 37, подписал контракт с «Анжи». В Махачкале за полтора года он успел провести 25 матчей, объявить о завершении карьеры, побыть там в роли тренера и директора.
Немногие знают, что Роберто Карлос мог оказаться в России гораздо раньше. В 21 год, еще игроком «Палмейраса». Вот что в декабре 2011-го в «Разговоре по пятницам» рассказал Александр Тарханов, который тренировал многие российские клубы, а в 1994-м был помощником Олега Романцева в «Спартаке».
— Вам когда-то предлагали Роберто Карлоса за небольшие деньги. Помните?
— 1994 год. Товарищ организовал по России турне «Палмейраса». Те, кто желал сыграть с бразильцами, должны были выложить им по 25 тысяч долларов. В Аджарии были выборы президента — даже туда их повезли. И вот встречаем бразильцев под утро в аэропорту. Те летели из Колумбии. Уставшие, жрать хотят — мы открыли какой-то буфет, выгребли все бутерброды, консервы, чай заварили...
— Смешно.
— Отправились в «Советскую». Вечером «Палмейрас» играет по тайму против «Спартака» и «Динамо». Бразильский тренер по физподготовке говорит: команда сонная, не надо автобуса, пускай до стадиона идут пешком. Топают они словно анархисты, кто в чем. Толстых это увидел: «Что за команду привезли?!» Отвечаю: «Сейчас, Коля, на поле все увидишь». Бразильцы переоделись и такие две игры выдали, что болельщики стоя провожали. «Динамо» им гол забило — так потом центр поля перейти не могло. Тарас Безубяк судил и принялся в пользу «Динамо» подсвистывать. А 25 тысяч зрителей ка-а-к начали на него орать: «Дай на футболистов посмотреть! Не свисти!»
— Ну а Роберто Карлос?
— Сам забил в «девятку» и голевую отдал через все поле. Президент «Палмейраса» говорит: «Вот это наша звезда. Хоть завтра забирайте — 500 тысяч долларов. А вот Амарал, можете и его купить. Тоже толковый футболист...»
— Задумались?
— Романцев долго размышлял. У «Спартака» бюджет был три миллиона долларов. Как брать футболиста за 500 тысяч? Не решились. А осенью Роберто Карлос уже играл в «Интере».
...На самом деле бразилец перебрался в «Интер» чуть позже — в 1995-м, но это не так уж и важно. Год спустя обладателя феноменального удара с левой и будущего чемпиона мира пригласили в «Реал», где Роберто Карлос провел 11 лет и выиграл с клубом все: чемпионат Испании (четыре раза), Лигу чемпионов (трижды) и Межконтинентальный кубок (дважды). О несостоявшемся переходе в «Спартак» он точно не жалеет. Да и знает ли вообще, как могла сложиться его судьба, если бы у «Спартака» в свое время нашлись бы лишние полмиллиона долларов?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0