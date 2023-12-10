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«Какая игра Захаряна, люблю этого парня». В Испании оценили выступление Арсена против «Вильярреала»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Арсен Захарян в матче против «Вильярреала».
Фото Global Look Press
Все довольны.
Испания. Ла Лига. 16-й тур
09 дек, 20:30. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
0:3
Реал Сосьедад

Арсен Захарян постепенно адаптируется в Испании — с начала ноября он уже пять раз попал в стартовый состав «Реал Сосьедад», а в матче с «Вильярреалом» наконец отметился первым результативным действием. Российский полузащитник пробил по воротам в конце первого тайма, но партнер Субименди подставил ногу и подкорректировал удар, забив в итоге гол. Арсен же хоть и бил по воротам, но формально записал себе на счет первый результативный пас за новую команду.

As: Захарян был великолепен в игре без мяча, очень полезный игрок

Конечно, испанскую прессу не удивить очередным ассистом, так что комплиментами Захаряна почти никто не осыпал. Большую часть внимания на себя забрал Такэфуса Кубо, сверкавший в игре с «субмариной», а также акция «Сосьедада», посвященная их убитому 25 лет назад болельщику — Айтору Сабалете. Бело-голубые символически включили его в заявку на матч, а игроки старта вышли в футболках с фамилией фаната.

Арсен Захарян с&nbsp;партнерами по &laquo;Реал Сосьедад&raquo; празднует забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Вильярреала&raquo;. У Захаряна первое результативное действие в Испании! Вышел в основе и помог разгромить «Вильярреал»

Но свою порцию внимания Захарян все же получил. Так, Marca похвалила удар Арсена, в Diario Sport назвали прессинг российского полузащитника перед третьим голом «смелой вылазкой», но обширнее всех высказались в As.

«Влияние Захаряна начинает проявляться в «Реале». Он отдал свою первую передачу и активно участвовал в коллективной игре команды. Но прежде всего был великолепен в игре без мяча. Очень полезный игрок», — прокомментировали игру Захаряна в испанском издании.

Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

Арсен показывает нам, чего стоит

Болельщики восхитились игрой Захаряна тоже. Вот лишь некоторые комментарии из соцсетей:

Sergio Orbegozo: «Очень хорошо, Арсен. Ты выглядишь лучше с каждым днем».

Esteban: «Хорошая игра, прогресс сегодня отличный. У тебя потолок очень высокий, так что надо работать».

Ryo: «Отличная игра, Арсен. Вы очень хорошо адаптируетесь».

Bosko (de Champions): «Какая игра Арсена Захаряна, я люблю этого парня».

josealostao: «Захарян начал доказывать, что он подписан не зря».

mello_rt1223: «Захарян впечатляет, он стал чаще вступать в игру и заметны улучшения. Его потенциал постепенно раскрывается».

В официальных аккаунтах «Реал Сосьедад» также появилась фотография российского полузащитника из игры с «Вильярреалом» с немного странной подписью: «Надо не сбавлять темп».

Возможно, у Захаряна все будет еще лучше. Впереди — «Интер» в Лиге чемпионов, а у испанской команды тяжелая ситуация с травмированными. Скорее всего, Арсен получит место в старте. А значит, будем ждать новых свершений нашего легионера уже на следующей неделе.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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У Захаряна первое результативное действие в Испании! Вышел в основе и помог разгромить «Вильярреал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
13
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 15 2 6 7 12-22 12
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 - : -
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 - : -
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 - : -
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Реал

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Антуан Гризманн

Атлетико

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Борха Майораль

Хетафе

 9
П
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Диего Рико

Хетафе

 5
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Нико Уильямс

Атлетик

 5
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 13 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
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Атлетик

 12 1 0
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