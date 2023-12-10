«Какая игра Захаряна, люблю этого парня». В Испании оценили выступление Арсена против «Вильярреала»
Арсен Захарян постепенно адаптируется в Испании — с начала ноября он уже пять раз попал в стартовый состав «Реал Сосьедад», а в матче с «Вильярреалом» наконец отметился первым результативным действием. Российский полузащитник пробил по воротам в конце первого тайма, но партнер Субименди подставил ногу и подкорректировал удар, забив в итоге гол. Арсен же хоть и бил по воротам, но формально записал себе на счет первый результативный пас за новую команду.
As: Захарян был великолепен в игре без мяча, очень полезный игрок
Конечно, испанскую прессу не удивить очередным ассистом, так что комплиментами Захаряна почти никто не осыпал. Большую часть внимания на себя забрал Такэфуса Кубо, сверкавший в игре с «субмариной», а также акция «Сосьедада», посвященная их убитому 25 лет назад болельщику — Айтору Сабалете. Бело-голубые символически включили его в заявку на матч, а игроки старта вышли в футболках с фамилией фаната.
Но свою порцию внимания Захарян все же получил. Так, Marca похвалила удар Арсена, в Diario Sport назвали прессинг российского полузащитника перед третьим голом «смелой вылазкой», но обширнее всех высказались в As.
«Влияние Захаряна начинает проявляться в «Реале». Он отдал свою первую передачу и активно участвовал в коллективной игре команды. Но прежде всего был великолепен в игре без мяча. Очень полезный игрок», — прокомментировали игру Захаряна в испанском издании.
Арсен показывает нам, чего стоит
Болельщики восхитились игрой Захаряна тоже. Вот лишь некоторые комментарии из соцсетей:
Sergio Orbegozo: «Очень хорошо, Арсен. Ты выглядишь лучше с каждым днем».
Esteban: «Хорошая игра, прогресс сегодня отличный. У тебя потолок очень высокий, так что надо работать».
Ryo: «Отличная игра, Арсен. Вы очень хорошо адаптируетесь».
Bosko (de Champions): «Какая игра Арсена Захаряна, я люблю этого парня».
josealostao: «Захарян начал доказывать, что он подписан не зря».
mello_rt1223: «Захарян впечатляет, он стал чаще вступать в игру и заметны улучшения. Его потенциал постепенно раскрывается».
В официальных аккаунтах «Реал Сосьедад» также появилась фотография российского полузащитника из игры с «Вильярреалом» с немного странной подписью: «Надо не сбавлять темп».
Возможно, у Захаряна все будет еще лучше. Впереди — «Интер» в Лиге чемпионов, а у испанской команды тяжелая ситуация с травмированными. Скорее всего, Арсен получит место в старте. А значит, будем ждать новых свершений нашего легионера уже на следующей неделе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|16
|12
|3
|1
|34-10
|39
|
2
|Жирона
|15
|12
|2
|1
|34-18
|38
|
3
|Барселона
|15
|10
|4
|1
|28-14
|34
|
4
|Атлетико
|14
|10
|1
|3
|30-13
|31
|
5
|Р. Сосьедад
|16
|8
|5
|3
|29-18
|29
|
6
|Атлетик
|15
|8
|4
|3
|30-18
|28
|
7
|Бетис
|16
|6
|8
|2
|19-17
|26
|
8
|Лас-Пальмас
|16
|7
|3
|6
|14-13
|24
|
9
|Хетафе
|16
|5
|7
|4
|18-20
|22
|
10
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|17-21
|19
|
11
|Р. Вальекано
|15
|4
|7
|4
|16-22
|19
|
12
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
13
|Вильярреал
|16
|4
|4
|8
|22-29
|16
|
14
|Осасуна
|15
|4
|3
|8
|17-25
|15
|
15
|Мальорка
|16
|2
|8
|6
|14-20
|14
|
16
|Севилья
|15
|2
|7
|6
|20-21
|13
|
17
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|12-22
|12
|
18
|Сельта
|15
|1
|6
|8
|15-25
|9
|
19
|Гранада
|15
|1
|4
|10
|19-35
|7
|
20
|Альмерия
|15
|0
|4
|11
|16-37
|4
|8.12
|23:00
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 0
|9.12
|16:00
|
Алавес – Лас-Пальмас
|0 : 1
|9.12
|18:15
|
Бетис – Реал
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|0 : 3
|9.12
|23:00
|
Мальорка – Севилья
|1 : 0
|10.12
|16:00
|
Атлетико – Альмерия
|- : -
|10.12
|18:15
|
Гранада – Атлетик
|- : -
|10.12
|20:30
|
Кадис – Осасуна
|- : -
|10.12
|23:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
|11.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|12
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|13
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|12
|1
|0