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Чемпиона мира-2022 обвиняют в изнасиловании модели. Два года назад он был в шаге от перехода в «Спартак»

Отдел футбола «СЭ»
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Футболист Гонсало Монтиэль
Гонсало Монтиэль.
Фото Getty Images
Футболист Гонсало Монтиэль
Гонсало Монтиэль.
Фото Getty Images
Футболист Гонсало Монтиэль
Гонсало Монтиэль.
Фото Global Look Press
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У Гонсало Монтиэля серьезные проблемы.

Что произошло

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гонсало Монтиэль подозревается в изнасиловании. Marca сообщает, что на 26-летнего защитника «Севильи» в четверг подали заявление о предполагаемом сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами.

Как рассказала Radio 10 адвокат вероятной жертвы Ракель Эрмида, преступление произошло 1 января 2019 года, в день рождения Монтиэля. Эрмида подчеркнула, что это было «сексуальное насилие со стороны группы людей с проникновением при отягчающих обстоятельствах».

Гонсало Монтиэль с&nbsp;кубком ЧМ-2022. Автор решающего пенальти в финале ЧМ-2022 мог перейти в «Спартак». Из-за трансфера Монтиэля в клубе случился скандал

По словам юриста, у жертвы были краткосрочные отношения с Монтиэлем, который настоял на ее приглашении на вечеринку по случаю своего дня рождения. Потерпевшая работает моделью и не употребляет алкоголь, однако в тот вечер она выпила два бокала спиртного, после чего, как утверждает адвокат, потеряла сознание. Из-за этого девушка не знает, сколько конкретно человек участвовали в изнасиловании, но утверждает, что после произошедшего ее вышвырнули за дверь. Как потерпевшая добиралась домой, она не помнит.

Сообщается, что после подачи заявления жертва получала угрозы от окружения Монтиэля, в том числе от его матери.

Футболист Гонсало Монтиэль
Гонсало Монтиэль.
Фото Global Look Press

Кто такой Монтиэль

Монтиэлю 26 лет. Он воспитанник «Ривер Плейта», за который играл до 2021 года, когда был куплен «Севильей» за 11 миллионов евро. В текущем сезоне он регулярно выступает за испанскую команду — 28 матчей и 1 гол.

За сборную Аргентины Монтиэль провел уже 23 игры. В составе национальной команды защитник выиграл Кубок Америки-2021, а также чемпионат мира-2022. В Катаре Монтиэль не был основным футболистом сборной, но четыре раза выходил на поле и помог своей команде добиться побед в двух сериях пенальти — в четвертьфинале с Нидерландами и в финале с Францией. Именно Монтиэль реализовал решающий 11-метровый, принесший Аргентине титул.

Футболист Гонсало Монтиэль
Гонсало Монтиэль.
Фото Getty Images

Как он мог оказаться в России

В 2021 году аргентинца всерьез хотел приобрести «Спартак». Отказ Леонида Федуна от покупки Монтиэля стал формальным поводом для отставки спортивного директора Дмитрия Попова. В августе 2021-го он рассказывал «СЭ»:

— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — объяснил Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро, притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5 миллиона, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Дмитрий Попов, Гонсало Монтиэль и&nbsp;Леонид Федун. Чемпион Южной Америки за 10 миллионов. Кто такой Монтиэль, из-за которого Попов ушел из «Спартака»?

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объясняла срыв трансфера так:

— Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллиона в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты.

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Гонсало Монтиэль
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
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 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
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