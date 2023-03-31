Чемпиона мира-2022 обвиняют в изнасиловании модели. Два года назад он был в шаге от перехода в «Спартак»
Что произошло
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Гонсало Монтиэль подозревается в изнасиловании. Marca сообщает, что на 26-летнего защитника «Севильи» в четверг подали заявление о предполагаемом сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами.
Как рассказала Radio 10 адвокат вероятной жертвы Ракель Эрмида, преступление произошло 1 января 2019 года, в день рождения Монтиэля. Эрмида подчеркнула, что это было «сексуальное насилие со стороны группы людей с проникновением при отягчающих обстоятельствах».
По словам юриста, у жертвы были краткосрочные отношения с Монтиэлем, который настоял на ее приглашении на вечеринку по случаю своего дня рождения. Потерпевшая работает моделью и не употребляет алкоголь, однако в тот вечер она выпила два бокала спиртного, после чего, как утверждает адвокат, потеряла сознание. Из-за этого девушка не знает, сколько конкретно человек участвовали в изнасиловании, но утверждает, что после произошедшего ее вышвырнули за дверь. Как потерпевшая добиралась домой, она не помнит.
Сообщается, что после подачи заявления жертва получала угрозы от окружения Монтиэля, в том числе от его матери.
Кто такой Монтиэль
Монтиэлю 26 лет. Он воспитанник «Ривер Плейта», за который играл до 2021 года, когда был куплен «Севильей» за 11 миллионов евро. В текущем сезоне он регулярно выступает за испанскую команду — 28 матчей и 1 гол.
За сборную Аргентины Монтиэль провел уже 23 игры. В составе национальной команды защитник выиграл Кубок Америки-2021, а также чемпионат мира-2022. В Катаре Монтиэль не был основным футболистом сборной, но четыре раза выходил на поле и помог своей команде добиться побед в двух сериях пенальти — в четвертьфинале с Нидерландами и в финале с Францией. Именно Монтиэль реализовал решающий 11-метровый, принесший Аргентине титул.
Как он мог оказаться в России
В 2021 году аргентинца всерьез хотел приобрести «Спартак». Отказ Леонида Федуна от покупки Монтиэля стал формальным поводом для отставки спортивного директора Дмитрия Попова. В августе 2021-го он рассказывал «СЭ»:
— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — объяснил Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро, притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5 миллиона, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.
Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно, объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова объясняла срыв трансфера так:
— Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллиона в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|
2
|Реал
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|
3
|Атлетико
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|
4
|Р. Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|
5
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|
7
|Атлетик
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|
8
|Р. Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|
9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|
10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|
11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|
12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|
13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|
14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|
15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|
16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|
17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|
18
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|
19
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|
20
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|31.03
|22:00
|
Мальорка – Осасуна
|- : -
|1.04
|15:00
|
Жирона – Эспаньол
|- : -
|1.04
|17:15
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|1.04
|19:30
|
Кадис – Севилья
|- : -
|1.04
|22:00
|
Эльче – Барселона
|- : -
|2.04
|15:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.04
|17:15
|
Реал – Вальядолид
|- : -
|2.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|2.04
|22:00
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.04
|22:00
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|12
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|18
|2
|3