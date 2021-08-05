Чемпион Южной Америки за 10 миллионов. Кто такой Монтиэль, из-за которого Попов ушел из «Спартака»?

Очередная странная история в красно-белом клубе.

С чего все началось

Интервью, которое в перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» дал коллеге Игорю Рабинеру на тот момент еще спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов, произвело эффект разорвавшейся бомбы. А ключевая история — несостоявшийся переход в столичный клуб защитника сборной Аргентины.

— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — сказал Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро — притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Спорная цена

Откровенно говоря, эта история вызвала определенные сомнения, которые только усилило заявление агента Марсело Симоняна, который представляет интересы Монтиэля.

— Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера в «Спартак» Гонсало Монтиеля. Эта информация — неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов. 10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы, — заявил Симонян «Матч ТВ».

К слову, зимой появлялась информация, что Монтиэля могут включить в сделку по выкупу у «Зенита» Себастьяна Дриусси, но и ее категорически опровергали. Просто потому, что обменивать один из самых ценных активов на игрока с завершающимся контрактом, как минимум глупо. А в «Ривер Плейт» работают умные люди, которые еще и знают цену своим игрокам. Продавать дешево — вообще не стиль клуба. Если, конечно, речь не идет о ветеранах или тех, на кого невысокий спрос.

Бывают, естественно, исключения, как в случае с новым одноклубником Андрея Лунева по «Байеру» Рафаэлем Сантосом Борре, который перебрался в Леверкузен на правах свободного агента. Однако колумбийский бомбардир — именно исключение. Тот же «Байер» до этого купил Эсекиэля Паласиоса за 15 миллионов, и он, как и Монтиэль — победитель Кубка Америки.

Только у Паласиоса четыре матча при трех выходах на замену, тогда его бывший одноклубник по «Риверу» выходил с первых минут три раза, включая финал против Бразилии. Один этот факт автоматически повышает стоимость футболиста. Добавим сюда упоминания об интересе со стороны «Ромы», «Лиона», «Вест Хэма», «Вильярреала», «Бенфики», а также мадридского «Атлетико», страхующегося на случай продажи в «МЮ» Кирана Триппьера. Приправим блюдо февральским продлением контракта с нынешним клубом до декабря 2022 года, оформленное с целью сохранения трансферной стоимости. И — вишенка на торте — данные о том, что зимой Монтиэль отказался переезжать в Россию.

С детства красно-белый

Действительно ли Монтиэль так хорош и был нужен «Спартаку»? Я бы рискнул ответить на оба вопроса утвердительно даже с поправкой на то, что аргентинцы, в отличие от бразильцев, сложнее адаптируются в РПЛ. Все-таки в свои 24 года Гонсало — достаточно опытный игрок, который выигрывал не только Кубок Америки, но и Кубок Либертадорес. И в чем-то это логично, потому что трудолюбие футболиста отмечали еще в академии «Ривера».

«У нас он всегда был капитаном во всех возрастах. Не из-за голоса или для демонстрации напыщенным образом своим товарищам по команде, а, наоборот, как лидер, и из-за харизмы . Он мальчик с большой самоотдачей, с желанием расти день ото дня . Он всегда был у нас в центре внимания», — рассказывал скаут клуба Габриэль Родригес в интервью El Uncover.

Родившись в небогатой семье, где все трудились в поте лица, чтобы на столе была еда, будущий чемпион рано понял, что в жизни ничто не дается легко. Первые зарплаты, как с гордостью вспоминает мама футболиста, Гонсало отдавал родителям, чтобы они смогли построит дом. Сам же он, будучи маленьким, помогал деду, который возил на продажу фрукты. И, кстати, благодаря деду и бабушке Монтиэля крестили, как Гонсало Ариэля — в честь легенды «Ривера» Ариэля Ортеги. Можно сказать, он с рождения красно-белый.

В главной команде клуба Гонсало повезло попасть в руки такого блестящего специалиста, как Марсело Гальярдо. Именно он решил, что лучшее место для Монтиэля не центр, а правый фланг обороны. Есть версия, что это связано с не самым высоким ростом (176 см), хотя головой Монтиэль играет неплохо. Он здорово подкован тактически и адаптирован к разным схемам — как в четырьмя защитниками, так и с тремя центральными. Гонсало мастерски продвигает мяч в атаке, одинаково успешно исполняя и проникающие передачи, и длинные пасы, и кроссы с фланга.

Gonzalo Montiel, sangre de campe?n ??? pic.twitter.com/CcTGL5FvRc — River Plate (@RiverPlate) July 11, 2021

В обороне же ему постоянно приходилось противостоять лучшим игрокам соперника. Как в финале Кубка Америки, где он регулярно пересекался с Неймаром, а потом — с Винисиусом Жуниором. Правда, там всем запомнилась совсем другая история — как полузащитник «МЮ» Фред едва не сломал Монтиэлю ногу. Однако аргентинец доиграл до финального свистка, хотя гетра в какой-то момент набухла от крови.

Fred lucky to avoid red card for horror tackle that leaves Argentina hardman Montiel with bloodied leghttps://t.co/v89jm03b8l — The Sun Football ? (@TheSunFootball) July 11, 2021

Эта история еще больше поражает, если вспомнить, что с начала года Гонсало перенес мононуклеоз, а потом заразился коронавирусом, после чего с трудом набирал форму и отвоевывал место в составе. Наверное, за самоотдачу и умение выручить команду его прозвали El Bombero (Пожарный). Тот самый скаут Родригес не помнит, звучало ли оно в академии, но говорит: «Если однажды сказали это, то не ошиблись, потому что, честно говоря, иногда он играл под номером 2, а заканчивал матч на позиции «девятки».

Интересно, кстати, как поступала мама, когда ее сын шел в атаку? После финала Кубка Америки она рассказала журналистам, что в играх сборной и «Ривера» смотрит на экран телевизора, только когда команда сына защищается. И пока родители, ради которых Гонсало не стал торопиться с переездом в Европу, признаются: они не знают, как отреагируют, когда этот момент наступит.