Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпион Южной Америки за 10 миллионов. Кто такой Монтиэль, из-за которого Попов ушел из «Спартака»?

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Дмитрий Попов, Гонсало Монтиэль и Леонид Федун. Фото «СЭ» Гонсало Монтиэль. Фото Instagram
Дмитрий Попов, Гонсало Монтиэль и Леонид Федун. Фото «СЭ»
Теги:
Очередная странная история в красно-белом клубе.
Дмитрий Попов (справа) и&nbsp;главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Руй Витория.«Если наш состав по-прежнему формирует Тедеско, не вижу смысла продолжать работу». Дмитрий Попов заявил через «СЭ», что уходит из «Спартака»

С чего все началось

Интервью, которое в перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» дал коллеге Игорю Рабинеру на тот момент еще спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов, произвело эффект разорвавшейся бомбы. А ключевая история — несостоявшийся переход в столичный клуб защитника сборной Аргентины.

— Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, — сказал Попов. — У нас была задача — найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Кубка Америки за 10 миллионов евро — притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали — ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Никола Влашич, Сердар Азмун, Андреа Белотти.Влашич, Азмун, Беллотти. Взгляд из Италии на главные трансферные саги российского футбола

Спорная цена

Откровенно говоря, эта история вызвала определенные сомнения, которые только усилило заявление агента Марсело Симоняна, который представляет интересы Монтиэля.

— Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера в «Спартак» Гонсало Монтиеля. Эта информация — неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчет футболистов. 10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы, — заявил Симонян «Матч ТВ».

К слову, зимой появлялась информация, что Монтиэля могут включить в сделку по выкупу у «Зенита» Себастьяна Дриусси, но и ее категорически опровергали. Просто потому, что обменивать один из самых ценных активов на игрока с завершающимся контрактом, как минимум глупо. А в «Ривер Плейт» работают умные люди, которые еще и знают цену своим игрокам. Продавать дешево — вообще не стиль клуба. Если, конечно, речь не идет о ветеранах или тех, на кого невысокий спрос.

Зарема Салихова, Леонид Федун и&nbsp;Дмитрий Попов.Безумное реалити-шоу «Спартака»: за Цорном и Газизовым громко уходит и Попов

Бывают, естественно, исключения, как в случае с новым одноклубником Андрея Лунева по «Байеру» Рафаэлем Сантосом Борре, который перебрался в Леверкузен на правах свободного агента. Однако колумбийский бомбардир — именно исключение. Тот же «Байер» до этого купил Эсекиэля Паласиоса за 15 миллионов, и он, как и Монтиэль — победитель Кубка Америки.

Только у Паласиоса четыре матча при трех выходах на замену, тогда его бывший одноклубник по «Риверу» выходил с первых минут три раза, включая финал против Бразилии. Один этот факт автоматически повышает стоимость футболиста. Добавим сюда упоминания об интересе со стороны «Ромы», «Лиона», «Вест Хэма», «Вильярреала», «Бенфики», а также мадридского «Атлетико», страхующегося на случай продажи в «МЮ» Кирана Триппьера. Приправим блюдо февральским продлением контракта с нынешним клубом до декабря 2022 года, оформленное с целью сохранения трансферной стоимости. И — вишенка на торте — данные о том, что зимой Монтиэль отказался переезжать в Россию.

Леонид Федун и&nbsp;Массимо Каррера.«Спартак» в аду. Такого не было, даже когда уходил Каррера

С детства красно-белый

Действительно ли Монтиэль так хорош и был нужен «Спартаку»? Я бы рискнул ответить на оба вопроса утвердительно даже с поправкой на то, что аргентинцы, в отличие от бразильцев, сложнее адаптируются в РПЛ. Все-таки в свои 24 года Гонсало — достаточно опытный игрок, который выигрывал не только Кубок Америки, но и Кубок Либертадорес. И в чем-то это логично, потому что трудолюбие футболиста отмечали еще в академии «Ривера».

«У нас он всегда был капитаном во всех возрастах. Не из-за голоса или для демонстрации напыщенным образом своим товарищам по команде, а, наоборот, как лидер, и из-за харизмы . Он мальчик с большой самоотдачей, с желанием расти день ото дня . Он всегда был у нас в центре внимания», — рассказывал скаут клуба Габриэль Родригес в интервью El Uncover.

Родившись в небогатой семье, где все трудились в поте лица, чтобы на столе была еда, будущий чемпион рано понял, что в жизни ничто не дается легко. Первые зарплаты, как с гордостью вспоминает мама футболиста, Гонсало отдавал родителям, чтобы они смогли построит дом. Сам же он, будучи маленьким, помогал деду, который возил на продажу фрукты. И, кстати, благодаря деду и бабушке Монтиэля крестили, как Гонсало Ариэля — в честь легенды «Ривера» Ариэля Ортеги. Можно сказать, он с рождения красно-белый.

В главной команде клуба Гонсало повезло попасть в руки такого блестящего специалиста, как Марсело Гальярдо. Именно он решил, что лучшее место для Монтиэля не центр, а правый фланг обороны. Есть версия, что это связано с не самым высоким ростом (176 см), хотя головой Монтиэль играет неплохо. Он здорово подкован тактически и адаптирован к разным схемам — как в четырьмя защитниками, так и с тремя центральными. Гонсало мастерски продвигает мяч в атаке, одинаково успешно исполняя и проникающие передачи, и длинные пасы, и кроссы с фланга.

В обороне же ему постоянно приходилось противостоять лучшим игрокам соперника. Как в финале Кубка Америки, где он регулярно пересекался с Неймаром, а потом — с Винисиусом Жуниором. Правда, там всем запомнилась совсем другая история — как полузащитник «МЮ» Фред едва не сломал Монтиэлю ногу. Однако аргентинец доиграл до финального свистка, хотя гетра в какой-то момент набухла от крови.

Эта история еще больше поражает, если вспомнить, что с начала года Гонсало перенес мононуклеоз, а потом заразился коронавирусом, после чего с трудом набирал форму и отвоевывал место в составе. Наверное, за самоотдачу и умение выручить команду его прозвали El Bombero (Пожарный). Тот самый скаут Родригес не помнит, звучало ли оно в академии, но говорит: «Если однажды сказали это, то не ошиблись, потому что, честно говоря, иногда он играл под номером 2, а заканчивал матч на позиции «девятки».

Интересно, кстати, как поступала мама, когда ее сын шел в атаку? После финала Кубка Америки она рассказала журналистам, что в играх сборной и «Ривера» смотрит на экран телевизора, только когда команда сына защищается. И пока родители, ради которых Гонсало не стал торопиться с переездом в Европу, признаются: они не знают, как отреагируют, когда этот момент наступит.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Андрей Кузичев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии
Видео: как спасали выброшенного отцом из окна мальчика
Камера сняла падение ребенка, выброшенного из окна отцом в Москве
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр