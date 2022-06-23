Легендарные голы, скандальные удаления, именной финт. Зидану — 50

Великий француз отмечает юбилей.

Зинедину Зидану — 50 лет. Самая что ни на есть круглая дата, и личность юбиляра естественным образом подразумевает, что на это нужно как-то отреагировать. Однако масштаб фигуры гениального француза, ставшего уже частью поп-культуры, настолько велик, что эта задача ставит в тупик, даже когда ты обсуждаешь ее с коллегами — фанатами Зизу.

В карьере Зидана — не только игровой, но и тренерской — столько величия, что даже не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. А какие-то истории из нефутбольной жизни только это подчеркивают. Как, например, его отношения с супругой Вероникой. Они знакомы 33 года — встретились, когда Зизу было 17 лет, а ей — 18, а женаты — 28. История не уникальная — футболисты нередко строят отношения с подругами детства и юности. Но 1990-е — эпоха вполне рок-н-ролльная, и партнеры Зидана по сборной Франции крутили романы с супермоделями. Фабьен Бартез — с Линдой Евангелистой, Кристиан Карембе — с Адрианой Скленариковой.

«Когда я встретил ее, я был готов прыгнуть с крыши, чтобы добиться от нее взаимности», — вспоминал Зизу.

Прямо рубрика «Милота дня». Хотя, с другой стороны, читая это, понимаешь, почему Зидана иногда переклинивало на поле. Если ты готов на такое ради любимой женщины, то боднуть Марко Матерацци в финале чемпионата мира за слова о сестре — совершенно естественное дело. Или наступить на соперника, как на домашнем ЧМ-1998 в матче с Саудовской Аравией. Тогда Зизу получил два матча дисквалификации и шквал критики в свой адрес, но заткнул всех, оформив дубль в финале.

Для 99% игроков это был бы главный хайлайт в карьере, но Зидан велик — и оставляет возможность спорить и выбирать. Не менее легендарный гол «Байеру» в финале ЛЧ-2002? Стычка с Матерацци? Или весь турнир как один большой хайлайт (речь о Евро-2000, где француз просто божил)? Или финт, который все в России знают как «финт Зидана», а не какую-то там рулетку? Или мы считаем вместе с тренерством, и тогда это три подряд победы в Лиге чемпионов с «Реалом»?

А есть же еще куча менее очевидных моментов. В финале ЧМ-2006 все, например, в основном помнят про Матерацци, ну еще и про сейв Джиджи Буффона после удара Зизу головой в овертайме. А он там, между прочим, забил пенальти паненкой, да еще и рикошетом от перекладины. Паненка в финале чемпионата мира против одного из лучших вратарей в истории — сильнейшая же штука. Хотя, казалось бы, просто мог двинуть сильно в угол.

Лично меня всегда умиляла история, что Зидан назвал старшего сына Энцо — в честь любимого футболиста юности Энцо Франческоли. И даже не столько сам этот факт (он забавный, но не более), сколько то, что идолом Зизу был уругваец, который, пусть и считается одним из лучших игроков в истории своей страны и в целом Южной Америки, так и не стал большой звездой в Европе. Да, Франческоли провел четыре сезона во Франции (1986-1990), один из которых в «Марселе», но в это время Зидан был уже тинейджером и постепенно начинал карьеру во взрослом футболе. А главное, когда он был мальчишкой, была эпоха величия Мишеля Платини, который пачками брал «Золотые мячи» и привел Францию к победе на домашнем ЧЕ-1984. Но Зизу фанател не от него, а от Франческоли — есть в этом какая-то артхаусность.

Хотя только такой человек мог дважды, уже будучи тренером, по своей воле уйти из «Реала». А потом отказать «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», который предлагал космическую зарплату в 25 миллионов евро в год. Тоже ведь показатель как величия, так и глубокой самодостаточности.

Магия Зидана еще и в том, что она осязаема. Пеле — мифический дед, Йохан Кройфф — уже теплее, но все равно литературный персонаж, как и Диего Марадона. Зизу же — первый из по-настоящему выдающихся игроков (вместе с Роналдо), за карьерой которого можно было следить онлайн из почти любой точки мира и чье наследие прочно осело на YouTube. А успешная тренерская работа это наследие подпитывает: видео, как Зидан ведет себя в раздевалке во время финала ЛЧ-2017, просто отличное.

Главное, чтобы ему это не наскучило. Зизу в качестве почетного пенсионера и «говорящей головы» — так себе перспектива.