Легендарные голы, скандальные удаления, именной финт. Зидану — 50
Зинедину Зидану — 50 лет. Самая что ни на есть круглая дата, и личность юбиляра естественным образом подразумевает, что на это нужно как-то отреагировать. Однако масштаб фигуры гениального француза, ставшего уже частью поп-культуры, настолько велик, что эта задача ставит в тупик, даже когда ты обсуждаешь ее с коллегами — фанатами Зизу.
В карьере Зидана — не только игровой, но и тренерской — столько величия, что даже не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. А какие-то истории из нефутбольной жизни только это подчеркивают. Как, например, его отношения с супругой Вероникой. Они знакомы 33 года — встретились, когда Зизу было 17 лет, а ей — 18, а женаты — 28. История не уникальная — футболисты нередко строят отношения с подругами детства и юности. Но 1990-е — эпоха вполне рок-н-ролльная, и партнеры Зидана по сборной Франции крутили романы с супермоделями. Фабьен Бартез — с Линдой Евангелистой, Кристиан Карембе — с Адрианой Скленариковой.
«Когда я встретил ее, я был готов прыгнуть с крыши, чтобы добиться от нее взаимности», — вспоминал Зизу.
Прямо рубрика «Милота дня». Хотя, с другой стороны, читая это, понимаешь, почему Зидана иногда переклинивало на поле. Если ты готов на такое ради любимой женщины, то боднуть Марко Матерацци в финале чемпионата мира за слова о сестре — совершенно естественное дело. Или наступить на соперника, как на домашнем ЧМ-1998 в матче с Саудовской Аравией. Тогда Зизу получил два матча дисквалификации и шквал критики в свой адрес, но заткнул всех, оформив дубль в финале.
Для 99% игроков это был бы главный хайлайт в карьере, но Зидан велик — и оставляет возможность спорить и выбирать. Не менее легендарный гол «Байеру» в финале ЛЧ-2002? Стычка с Матерацци? Или весь турнир как один большой хайлайт (речь о Евро-2000, где француз просто божил)? Или финт, который все в России знают как «финт Зидана», а не какую-то там рулетку? Или мы считаем вместе с тренерством, и тогда это три подряд победы в Лиге чемпионов с «Реалом»?
А есть же еще куча менее очевидных моментов. В финале ЧМ-2006 все, например, в основном помнят про Матерацци, ну еще и про сейв Джиджи Буффона после удара Зизу головой в овертайме. А он там, между прочим, забил пенальти паненкой, да еще и рикошетом от перекладины. Паненка в финале чемпионата мира против одного из лучших вратарей в истории — сильнейшая же штука. Хотя, казалось бы, просто мог двинуть сильно в угол.
Лично меня всегда умиляла история, что Зидан назвал старшего сына Энцо — в честь любимого футболиста юности Энцо Франческоли. И даже не столько сам этот факт (он забавный, но не более), сколько то, что идолом Зизу был уругваец, который, пусть и считается одним из лучших игроков в истории своей страны и в целом Южной Америки, так и не стал большой звездой в Европе. Да, Франческоли провел четыре сезона во Франции (1986-1990), один из которых в «Марселе», но в это время Зидан был уже тинейджером и постепенно начинал карьеру во взрослом футболе. А главное, когда он был мальчишкой, была эпоха величия Мишеля Платини, который пачками брал «Золотые мячи» и привел Францию к победе на домашнем ЧЕ-1984. Но Зизу фанател не от него, а от Франческоли — есть в этом какая-то артхаусность.
Хотя только такой человек мог дважды, уже будучи тренером, по своей воле уйти из «Реала». А потом отказать «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», который предлагал космическую зарплату в 25 миллионов евро в год. Тоже ведь показатель как величия, так и глубокой самодостаточности.
Магия Зидана еще и в том, что она осязаема. Пеле — мифический дед, Йохан Кройфф — уже теплее, но все равно литературный персонаж, как и Диего Марадона. Зизу же — первый из по-настоящему выдающихся игроков (вместе с Роналдо), за карьерой которого можно было следить онлайн из почти любой точки мира и чье наследие прочно осело на YouTube. А успешная тренерская работа это наследие подпитывает: видео, как Зидан ведет себя в раздевалке во время финала ЛЧ-2017, просто отличное.
Главное, чтобы ему это не наскучило. Зизу в качестве почетного пенсионера и «говорящей головы» — так себе перспектива.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9