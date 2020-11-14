33 миллиона для Месси, суд с Неймаром и другие проблемы «Барселоны». Над сине-гранатовыми сгущаются тучи

Финансовая ситуация в «Барселоне» становится все более напряженной.

Миллиард долгов и скелеты в шкафу

«Это будет клуб с миллиардом доходов, но с миллиардом расходов и миллиардом долгов», — заявил весной бывший президент каталонцев Жоан Лапорта. Тогда он не только критиковал деятельность Жозепа Бартомеу, но и предрекал сложные времена тому, кто станет новым руководителем «Барселоны». Для этого не нужно быть пророком, и когда горе-президент и весь состав совета директоров досрочно ушли в отставку, копившиеся годами проблемы остались.

Разгребая их, временное руководство обнаруживает в сине-гранатовом шкафу все новые и новые скелеты. Только ушла в тень история с временным сокращением зарплат футболистов, которая требовала оперативного решения, чтобы избежать банкротства, в заголовках новостей — снова Месси и Неймар. И речь не о возможном переходе Лео в «ПСЖ», а о финансах.

Бразилец продолжает спор о 43,6 миллиона евро, которые полагались ему в качестве подписного бонуса, и считает, что должен получить всю сумму, несмотря на отъезд в Париж. Летом суд принял сторону клуба, да еще и обязал Неймара выплатить «Барселоне» 7,6 миллиона, но теперь сторона игрока воспользовалась правом подать апелляцию. В случае же с Месси никакого скандала нет, однако есть обязательства, так как аргентинцу по условиям подписанного в 2017 году контракта полагается бонус за лояльность. Его первую часть он получил в феврале, а следующим летом клубу придется расстаться еще с 33 миллионами евро.

Зачистка номер два

Так стоит ли удивляться тому, что зимой «Барса» с высокой долей вероятности может остаться без новичков? Хотя клуб лихорадочно пытается исправить ситуацию, которая чем-то напоминает летнюю чистку состава. Тогда за символические суммы или бесплатно отпустили Видаля, Ракитича и Суареса, а также состоялся хитрый обмен с «Ювентусом». Трансферы поменявшихся местами Артура и Пьянича оформлены так, что каталонцы смогли отразить прибыль от продажи бразильца в последней финансовой отчетности.

Сейчас обозначен новый список жертв. Первая — это Аленья, который практически не играет после возвращения из аренды. Вторая — Хуниор Фирпо. Защитник так и не стал альтернативой Жорди Альбе и после покупки у «Аякса» легко меняющего фланги Сержиньо Деста осел в глухом запасе. Трансфер Фирпо изначально вызывал сомнения, так как его прежняя команда «Бетис» играла по схеме с тремя центральными защитниками, и проблемы футболиста на «Камп Ноу» можно было предсказать. В случае продажи Фирпо в основу хотят перевести стремительно прогрессирующего в «Барселоне Б» 17-летнего Алехандро Бальде.

Другая трансферная глупость — переход Брэйтуэйта, которого в экстренном порядке уже после закрытия зимнего трансферного окна выкупили за 18 миллионов евро у «Леганеса». Датчанин должен был временно заменить получившего травму Суареса, но случился трехмесячный карантин, по окончании которого уругваец уже вернулся в строй.

Наконец, самая чувствительная для болельщиков «Барсы» тема — Рики Пуч. Летом в полузащитника, считающегося самым талантливым воспитанником клубной академии последних лет, поверил Кике Сетьен, и юноша очаровал публику. Однако Роналд Куман изначально отнесся к Пучу с прохладцей и посоветовал уйти в аренду, а сейчас выпускает на считаные минуты по большим праздникам. У критиков голландского тренера это вызывает гнев, но наставника «Барсы» невозможно упрекнуть в недоверии к молодежи, видя, как ярко проявляет себя Педри и прибавляет Тринкау. Что до Пуча, то зимой ради экономии футболисту снова предложат пока что временно сменить команду.

Три кандидата на усиление

Здесь важно понимать, что желание расстаться с вышеназванными футболистами не является банальным стремлением сэкономить и связано с попытками укрепить состав в соответствии с пожеланиями главного тренера. Тем более текущие проблемы усугубились в связи с травмой Ансу Фати. После операции ему придется восстанавливаться примерно четыре месяца, а Дембеле по-прежнему в подвешенном состоянии. Француз наконец-то здоров и провел несколько качественных матчей, однако его тяжеловесный контракт истекает летом 2022 года, и клубу нужно определиться с будущим едва не перешедшего в «МЮ» форварда.

Что до потенциальных новичков, то «Барсе» кровь из носу нужен центральный защитник, так как единственная альтернатива далеко не идеальной связке Пике — Лангле — это вынужденно опускающийся в оборону Френки де Йонг. Сине-гранатовые надеются, что зимой «Манчестер Сити» окажется сговорчивее и снизит цену на Эрика Гарсию, который летом получит статус свободного агента.

И, конечно, на прицеле остаются два голландца — Депай и Вайналдум. Мемфиса считают любимчиком Кумана, и он может решить часть проблем в атаке, где с дикими перепадами играет Гризманн, а в центре периодически выходит Месси. По мнению представителей «Барсы», зима — отличное время сбить цену и сделать французов сговорчивыми. С Вайналдумом ситуация тоже интересная. Перед началом сезона Юрген Клопп убедил хавбека остаться на «Энфилде», однако «Ливерпуль» до сих пор не предложил ему новый контракт, что вызывает неудовольствие футболиста.

Расклад почти как у Депая, который, правда, сам отказался от нового соглашения с «Лионом». Соответственно, «Барса» может сыграть на желании других клубов выручить за футболистов хоть какие-то деньги. Только для начала каталонцам нужно изыскать даже скромные по их меркам суммы, а пока сине-гранатовых тянут на дно старые долги.