Таланты за полтора миллиарда. «Барселону» хочет сделать из Педри и Гави новых Хави и Иньесту

Несмотря на кризис, у каталонского клуба, кажется, светлое будущее.

В историю — за один матч

«Барселона» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Педри. 18-летний юноша, потрясший своим талантом по ходу первого сезона в составе сине-гранатовых, а потом сыгравший за сборную на Евро-2020 и Олимпиаде, никогда не скрывал своего желания остаться в столице Каталонии. Писали даже, что он готов согласиться на любые условия, поэтому вопросы вызывали только детали соглашения, и теперь мы точно знаем: Педри связал себя с «Барсой» как минимум до 2026 года, а прописанные в контракте отступные — один миллиард евро.

Это больше, чем в последнем соглашении Лионеля Месси, которого гипотетически можно было выкупить за 700 миллионов. Увы, аргентинец — уже прошлое сине-гранатовых. А будущее — вопреки мрачной реальности и жесточайшему финансовому кризису — видится светлым. Ансу Фати и Рики Пуч, который, правда, не пользуется доверием Роналда Кумана, были первыми ласточками. Самое интересное начинается сейчас.

Когда Педри отдавал голевые передачи Месси пяткой, юношу сравнивали с его кумиром — Андресом Иньестой. Теперь же в «Барселоне» появился и новый Хави. Наследника каталонской легенды — Пабло Мартина Паэса Гавиру — даже зовут практически так же. И если еще несколько месяцев назад про него знали только специалисты и глубоко погруженные в молодежный и юношеский футбол люди, то во время финального раунда Лиги наций о Гави узнал весь мир.

Сначала — благодаря одному факту его включения в стартовый состав сборной Испании на полуфинал против Италии, ведь Гави побил державшийся с 1936 года рекорд и дебютировал в составе «красной фурии» в 17 лет и 62 дня. А на поле на вид хрупкий мальчишка показал себя настолько здорово, что Джейми Реднапп в прямом эфире Sky Sport просил показать ему свидетельство о рождении и говорил: «Вы не можете быть так хороши в 17 лет».

Однако главный тренер испанской сборной Луис Энрике знал, на что шел, и не сомневался, что Гави услышит его рекомендации и с первых минут устроит нелегкую жизнь одному из своих кумиров — Марко Верратти. «Это невероятно — играть так в 17 лет, — признался потом Энрике. — Он игрок с характером и серьезными физическими данными, а еще он идеально вписывается в мою футбольную философию. Он играет так, словно он в школе или во дворе своего дома, и это впечатляет. Сейчас я могу сказать, что Гави — уже настоящее, а не только будущее сборной Испании».

И, конечно, будущее «Барселоны», которая готовит для своего вундеркинда новый контракт. Как и в случае с Педри, срок его соглашения будет рассчитан до 2026 года, а сумма отступных увеличится в десять раз. С нынешних пятидесяти — до 500 миллионов евро. То есть каталонцы оценивают новых Иньесту и Хави в полтора миллиарда.

Отчаянная смелость Кумана

Гави — уроженец небольшого городка Лос-Паласиос-и-Вильяфранка, население которого в полном составе даже наполовину не заполнит трибуны «Камп Ноу». До столицы Андалусии — Севильи — всего 18 километров, так что свой путь в футболе Гави начинала в столице региона.

Очередь из больших клубов выстроилась за талантливым игроком «Бетиса», когда он забил во внутренних турнирах 96 мячей. О Гави мечтали «Реал» и «Атлетико», однако он отдал предпочтение любимой «Барселоне», и в 11 лет стал самым юным футболистом в истории «Ла Масии». Правда, с дебютом в сине-гранатовой футболке ему пришлось повременить из-за наложенных на клуб санкций ФИФА.

Кроме терпения, мальчишке потребовался и характер, так как вскоре после премьеры в столкновении с вратарем соперника ему сломали нос. Только Гави ничего не останавливало, и он с легкостью перепрыгивал ступеньки. Из команды 16-летних сразу попал в состав U-19, а потом — толком не проиграв за «Барселону Б» — оказался в основном составе.

Ко второй команде его подтягивали постепенно, и возглавлявший «Барселону Б» Гарсия Пимьента всегда повторял, что юношу нужно беречь. Той же позиции придерживался и постоянно работавший с Гави в составе 19-летних Франк Артига. «Нам не нужно бежать, — говорил он в интервью Goal. — Иногда мы спешим поместить игроков в более высокую категорию, когда они еще не достигли полной зрелости».

Между тем, в том же летнем интервью тренер отмечал, насколько Гави прибавил в физической готовности, и его работа корпусом позволяет укрывать мяч от более мощных оппонентов. «Он невероятно одарен технически. Он способен изменить первоначальное решение за десятые доли секунды и импровизировать при любых обстоятельствах. Очень сложно найти игрока с такими способностями и с такой скоростью исполнения», — не жалел комплиментов Артига.

А единственным недостатком своего подопечного тренер назвал эмоции. Если быть совсем точным — гипертрофированное желание побеждать. В этом нет ничего плохого. Даже напротив, жажда побед и привела Гави основу «Барселоны», но уже тогда все отмечали, что футболист сильно вырос в умении управлять своими эмоциями.

«Сейчас я самый счастливый ребенок в мире. С детства у меня была мечта дебютировать в ла лиге на «Камп Ноу», и сегодня я смог ее осуществить, — делился юноша эмоциями с клубной пресс-службой после выхода на замену в игре с «Хетафе». — Тысячи мыслей проносятся в моей голове, я немного нервничал, я старался сделать это, как мог. В такие моменты я вспоминаю свою семью, друзей, всех тренеров, «Ла Масию» и особенно Серхи Милу, которые очень помогали мне на протяжении всей моей карьеры».

«Он молодой игрок, который за очень короткое время показал, что у него есть место в этой команде», — ответил на вопрос о перспективах паренька Куман. А сейчас в Испании утверждают, что голландец готов поменять тактическую схему, чтобы одновременно найти место на поле для Гави и Педри. И за эту парочку годы спустя Кумана, возможно, будут благодарить даже больше, чем за его победный гол в финале Лиги чемпионов-1992. Так же, как другого голландца — Луи ван Гала — вспоминают в том числе и за решение перевести в основу на тот момент 18-летнего Иньесту.