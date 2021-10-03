«Барселона» достигла дна. У клуба нет денег, чтобы уволить Кумана

Субботнее поражение от «Атлетико» (0:2) — еще один гвоздь в крышку гроба.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур

«Атлетико» — «Барселона» — 2:0 (2:0)

Голы: Лемар, 23 (1:0). Суарес, 44 (2:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Фелипе, 81), Коке, де Пауль (Триппьер, 46), Льоренте, Лемар, Суарес (Гризманн, 72), Феррейра-Карраско (Лоди, 81), Жоау Феликс (Корреа, 72).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Мингеса (Пуч, 75), Араухо, Дест (Лангле, 86), Бускетс, Коутинью (Фати, 64), Ф.де Йонг, Гави (Л.де Йонг, 75), Гонсалес (Сержи Роберто, 46), Депай.

Предупреждения: Гави, 20. де Пауль, 45+1. Коке, 78.

Судья: Мартинес Мунуэра.

2 октября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Ожидалось, что вне зависимости от результата в Мадриде Роналд Куман покинет пост главного тренера «Барселоны». Однако за несколько часов до матча президент клуба Жоан Лапорта выступил с заявлением: Куман остается при любом исходе матча с бандой Диего Симеоне.

Можно по-разному трактовать это решение: отсутствие денег на 12-миллионую неустойку для нидерландского тренера в случае увольнения, неимение договоренности с возможным сменщиком, вера в чудо и так далее (а, скорее всего, сочетание первого и второго пунктов — желающих идти в нынешнюю «Барселону» и совершить карьерное самоубийство нет). Однако в это же время каталонский пожар продолжает разрастаться.

Laporta: «I spoke directly with Koeman in the last hours and I decided for him to stay. Ronald loves Barcelona, he trusts this team — I'm sure he can do his best to change the situation. The relationship is good & I ask the fans to support him as Koeman is cul?». ?? #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2021

Сколько продержится Куман?

Символизм, сопровождающий матч против «Атлетико», мог достигнуть своего апогея в случае увольнения Кумана вскоре после окончания встречи. Тогда бы получилась красивая история вендетты: Луис Суарес ассистировал на первый (победный) гол Тома Лемара и сам хладнокровно удвоил преимущество «матрасников». После забитого мяча уругваец показал жест «позвони», явно адресованный в сторону нидерландского тренера, не удосужившегося лично связаться с игроком во время болезненного расставания прошлым летом.

И Куман, отбывавший дисквалификацию за удаление в матче с «Кадисом» и смотревший за игрой с трибуны, в последний раз покинул бы стадион в качестве тренера сине-гранатовых. Ведь тренерская скамейка с ним уже не ассоциируется. Однако этого не произошло, и мы наблюдали, как голландец по телефону яростно передает инструкции а-ля «включай режим «Сток Сити».

Впереди — перерыв на сборные, а затем — три домашних матча. С «Валенсией», киевским «Динамо» и «Реалом». Такой подбор соперников не сулит «Барсе» ничего хорошего. Впрочем, решение остается за Лапортой.

«Это война, которая вредит игрокам»

В преддверии матча Луис Суарес дал интервью каталонскому изданию Sport и ESPN, где пролил новый свет на свои взаимоотношения с бывшим клубом и, в частности, с Куманом.

«Я много отдал «Барселоне» и, думаю, что не заслужил такого отношения. Они должны были поговорить со мной тет-а-тет и все объяснить. И не должны были говорить, что рассчитывают на меня в воскресном матче, если разрыв контракта не произойдет до среды. Либо одно, либо другое» — сказал уругваец.

Воспоминания Суареса добавляют новые краски в портрет Кумана как неумелого переговорщика. Статус и авторитет уругвайца в клубе говорили сами за себя, однако для экс-тренера сборной Нидерландов картина выглядела иначе.

«Он относился ко мне, как к 15-летнему. Они отправляли меня тренироваться на третье и четвертое поля в одиночку. Это было больно, это волновало меня. Я возвращался домой в слезах из-за презрительного отношения» — рассказал Суарес.

Помимо прочего «Эль Пистолеро» высказался и о нестабильных взаимоотношениях Кумана и Лапорты: «Это война, которая вредит игрокам».

Этим высказыванием Суарес подчеркнул, чем усложняется и так нелегкое положение «Барселоны» — междоусобицами. Пожар финансового, игрового и стилистического кризиса раздувается межличностными неурядицами.

Все растущие долги

Весь 2021 год все, кому не лень, обсуждали финансовый кризис «Барселоны». И когда даже самые ярые ненавистники каталонского клуба отступили и оставили Лапорту разбираться с долгами, он сам выступил с заявлением. В середине августа действующий президент «Барсы» рассказал, что к марту задолженность клуба составляла 1,35 миллиарда евро. И пока некоторые медиа сообщают о кредите в 1,5 миллиарда евро, который сине-гранатовые получили от одной компании, вышел финансовый отчет клуба за сезон-2020/21.

Падение доходов на 24% при увеличении расходов на 19% и убытки в 481 миллион евро — мягко говоря, нездоровая ситуация для клуба, нуждающегося в уплате миллиардного долга. 6 октября генеральный директор Ферран Ревертер выступит с более подробным заявлением о финансовых результатах и бюджете на следующий год. Из-за установленного потолка зарплат в ла лиге «Барселоне» предстоит еще больше сокращать эту статью расходов.

Каталонский пожар настолько всеобъемлющ и комичен, что у клуба нет средств или cojones, чтобы уволить неумелого пожарного, пытающегося потушить огонь маслом. Бесславное поражение на «Ваньда Метрополитано» — продолжение кошмарного начала сезона. И как бы Лапорта публично ни поддерживал Кумана, такими темпами ему уже очень скоро нужно будет решить, что лучше: ужасный конец или ужас без конца?