Анчелотти выиграл первое класико на «Камп Ноу». «Реал» и «Барселона» сейчас команды разного уровня

Чуда не случилось — класико завершилось в пользу «Мадрида».

«Барселона» — «Реал» — 1:2 (0:1)

Голы: Алаба, 32 (0:1). Васкес, 90+4 (0:2). Агуэро, 90+7 (1:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Гарсия, Мингеса (Коутинью, 46), Дест, Бускетс, Ф.де Йонг (Сержи Роберто, 77), Гави (Л.де Йонг, 85), Депай, Фати (Агуэро, 74).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Менди, Эдер Милитау, Модрич, Кроос, Каземиру, Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор (Асенсио, 88), Родригу (Вальверде, 72. Карвахаль, 90+2).

Предупреждения: Пике, 58. Менди, 80.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

24 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Несколько лет назад футбольный мир привыкал к класико без Криштиану Роналду. Теперь начинается жизнь без Месси и Серхио Рамоса, которые поучаствовали в рекордных 45 главных матчах испанского футбола. И кажется, что дни перед воскресным сражением на «Камп Ноу» прошли в поисках новых героев. А самую верную мысль на этот счет высказал мудрый Карло Анчелотти.

«Это великое противостояние, — признался главный тренер «Реала». — Те же ощущения, когда в Италии встречаются «Милан» и «Интер», а в Англии — «Челси» и «Тоттенхэм». Две команды меняются, но это всегда будет отличная игра. Мы еще не знаем, чего могут достичь такие игроки, как Ансу Фати и Винисиус Жуниор. У меня те же чувства, как в класико с Криштиану и Месси на поле. Это особенная игра. Класико будет существовать без них и без тех, кто сыграет сейчас».

EL CLASICO IS HERE ??



A new chapter will be written in this storied rivalry ?



#ElCl?sicoESPN+ pic.twitter.com/LWdRdpffwa — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

В том числе и без 17-летнего Гави, который стал самым юным игроком в стартовых составах класико не только в этом веке, а за последние 80 лет. Потрясающий контраст с мадридской вечной тройкой в центре полузащиты в лице Модрича, Каземиру и Крооса. Тем не менее Роналд Куман уверял, что в его команде достаточно опытных игроков, которые помогут молодежи, поэтому нужно играть смело с первых минут и наслаждаться моментом.

Стартовые десять минут «Барса» провела не только смело, но и разумно. Мяч был под контролем, тогда как «Реалу» не удавалось осмысленно перейти на чужую половину поля. Потом игра стала меняться, но непринципиально, а на первом месте оставались дисциплина и организация. Винисиус — первый, кто решился выбиться из академичного стиля бразильской самбой. Уже не первый раз играющий на фланге Мингеса оказался не готов к резкому финту на бровке, а когда защитник догнал форварда в штрафной, тот рухнул после первого же контакта. Но пенальти «Реал» не дождался.

По поводу этого момента будут спорить долго, а вспоминать станут невероятный промах Деста. Центр штрафной, до ворот девять метров, однако забивающий в сборной голы-шедевры американец запустил мяч на трибуны. Так каталонская молодость первый раз спасовала перед мадридским опытом, а потом Алаба показал, что такое класс. Отобрал мяч около собственной штрафной, поддержал атаку и образцово попал в дальний угол — без шансов для тер Штегена. Первый в матче удар — первый гол. Такую бы эффективность Пике, который промахнулся после подачи углового!

С точки зрения статистики шансы «Барсы» на победу таяли с каждой минутой, так как в прошлый раз она выиграла домашнее класико, пропустив первой, в октябре 1989 года. Чтобы в полной мере оценить, как давно это было, достаточно сказать, что тогда два гола за каталонцев забил сам Куман. Теперь голландец пытался повторить номер из прошлого уже в качестве тренера. И в перерыве перестроил игру: сдвинул быстрого Деста в оборону для нейтрализации Винисиуса и добавил атаке опыта Филиппе Коутинью, который поменял Мингесу.

Замысел был понятен, а вот с реализацией не ладилось. Азарт и настырность — не те вещи, которыми можно было удивить мадридскую оборону. Таких моментов, как у попавшего с нескольких метров в голкипера Бензема, у «Барсы» и близко не было. Да и в тактических шахматах у Анчелотти имелось преимущество. Если итальянец мог закрыть правый фланг свежим Вальверде, то Куману оставалось надеяться на голевое чутье еще не набравшего форму Агуэро и умение Люка де Йонга выиграть борьбу в воздухе.

Тренер, которому в очередной раз выразил поддержку Жоан Лапорта, прав, говоря о том, что ждать чудес от «Барсы» пока не стоит. И пусть речь шла о Лиге чемпионов, класико — тот же уровень. А вторая системная перестройка за год — да еще и в условиях финансового кризиса — перебор. В прошлом сезоне для этого были Месси и Гризманн.

Real Madrid are clear of Barcelona in LaLiga ? pic.twitter.com/U2x3jBGO9Q — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

Сейчас — ветераны и еще не обросшая мясом молодежь. Возможно, это стоит принять и набраться терпения, пытаясь искать позитив в перспективности состава или в том, что в этот раз никакой безнадеги, как против «Баварии» и «Атлетико», не наблюдалось.

В случае с суперклубами это сложно, но необходимо. Нынешний «Реал», выигравший четыре класико подряд впервые с 1965 года, сейчас просто на другом уровне. В добавленное время «Мадрид» это продемонстрировал, ответив на убойную атаку хозяев голом Лукаса Васкеса. Наконец-то выигравший на «Камп Ноу» Карло Анчелотти был прав, говоря, что сейчас лучший момент для долгожданного успеха. А первый сине-гранатовый гол Агуэро останется лучом надежды.

Real Madrid are starting to pull away from Barcelona ? pic.twitter.com/WPBYYxnwPI — ESPN FC (@ESPNFC) October 24, 2021

Цифры класико

2-й раз в истории в стартовом составе «Реала» вышло десять легионеров. Сегодня единственным испанцем был Лукас Васкес, а в 2015-м — Серхио Рамос.

5 футболистов — Депай, Гарсия, Гави, Алаба и Агуэро — провели первое в карьере класико.