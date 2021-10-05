«Реал» дважды подряд проиграл аутсайдерам. Там тоже все плохо, как и в «Барселоне»?

После идеального старта у мадридского клуба появились первые проблемы.

Необычная ситуация и старые сложности

Если «Шериф» на прошлой неделе вошел в историю, то «Реал» в нее вляпался. Некоторые даже назвали поражение сливочных самой громкой сенсацией за всю историю Лиги чемпионов. А когда вслед за ним последовал еще и проигрыш от только поднявшегося из сегунды «Эспаньола», пошли робкие пока разговоры о кризисе.

Наверное, он действительно есть, ведь до этого была нулевая ничья с «Вильярреалом», и «подводники» большую часть матча выглядели лучше. И хотя в концовке «Реал» уже доминировал почти безраздельно, общее впечатление уже тогда получилось тягостным.

После проигрыша «Эспаньолу» главный тренер Карло Анчелотти заметил, что это худшая игра в этом сезоне, а два поражения подряд — необычная ситуация для команды уровня «Реала». При этом итальянец не паникует, и очень показательно, что его объяснения — даже без детальных расшифровок — очень футбольные. О проигранных единоборствах, неправильных действиях в позиционном нападении, просчетах опорных полузащитников при страховке и беседах с футболистами обо всех нюансах.

То есть суть проблем главному тренеру понятна, но не все из них можно решить по мановению волшебной палочки. Особенно в обороне, с которой у «Реала» уже давние и системные сложности. Даже в позапрошлом — чемпионском — сезоне, когда мадридцы по ходу доигровки выдали феноменальную с точки зрения результатов серию, чуть ли не в половине матчей одним героем становился включавший режим супермена Тибо Куртуа.

То есть Анчелотти изначально получал от Зинедина Зидана далекое от идеала наследство, да еще и лишился пары ведущих центральных защитников в лице Рафаэля Варана и Серхио Рамоса. Сейчас, когда бывший капитан мучается с травмами и никак не дебютирует в «ПСЖ», на расставание с ним смотришь иначе, однако «Реал» потерял не только его мастерство, но и невероятную харизму. То, чего не хватило команде весной, чтобы перехватить чемпионский титул у сбившегося с ритма «Атлетико».

На бумаге же нынешняя оборона не самая плохая. Есть Эдер Милитау, который во второй половине прошлого сезона был одним из лучших и стабильных футболистов во всех линиях. Есть отличный новичок Давид Алаба, который начал осваиваться в роли центрального защитника в «Баварии» как раз при Анчелотти. Да и Начо, которому защитник «Эспаньола» Алейш Видаль в воскресенье издевательски пробросил мяч между ногами, заметно прибавил в предыдущем чемпионате.

Только имеются еще привходящие обстоятельства, и речь, конечно, о травмах. Это, конечно, не катастрофа прошлого сезона, но все равно ситуация не из приятных. Глядя на кажущиеся уже хроническими проблемы Даниэля Карвахаля, которого периодически подменяет Лукас Васкес или кто-то из номинальных центральных защитников, в тысячный раз задаешься вопросом: почему персонально Зидан и «Реал» в целом с такой легкостью расстались с Ашрафом Хакими?

На левом фланге обороны ситуация еще более сложная. Тут даже Марселу, который еще при Зидане стал игроком ротации, с его опытом и мастерством пригодился бы. Но он травмирован, Ферлан Менди еще не провел в этом сезоне ни одного матча и вернется только после паузы на матчи сборных, а Мигель Гутьеррес молод и нестабилен. Не случайно после слабой игры с «Шерифом» Анчелотти сдвинул налево Алабу, а в итоге и данный ход не сработал, и в центре, где стало тонко, порвалось.

Анчелотти в поиске

Понятно, что у «Реала» есть большой запас для роста за счет внутренних резервов после возвращения всех травмированных в строй. Например, Тони Кроос на минувшей неделе провел первые матчи после Евро-2020. Есть уже упоминавшиеся Марселу, Карвахаль и Менди. Пытается обрести себя прежнего Эден Азар, а к ноябрю должен завершить лечение вернувшийся в Мадрид с хорошим настроем Гарет Бэйл.

Так что сейчас Анчелотти отчасти вынужденно экспериментирует, пробуя свои любимые 4-4-2, хотя Зидан от этой схемы отказался. Между тем француз не догматик, и в последние полтора сезона он отработал несколько гибких в плане перестроения вариантов, включая расстановку с тремя центральными защитниками. Зизу исходил из подбора исполнителей, а также их индивидуальных качеств.

Можно предположить, что Анчелотти пытался найти место еще для одного полузащитника, ведь кроме вечного трио Кроос — Каземиру — Лука Модрич и подпирающего ветеранов Федерико Вальверде у тренера есть еще и Эдуардо Камавинга. Только в четверке хавбеков размывается часть их лучших качеств, а Винисиус Жуниор все же лучше выглядит на левом краю атаки, чем в роли напарника Карима Бензема. Кроме того, при вариациях 4-3-3 и 4-2-3-1 бразилец и француз здорово меняются местами, сводя с ума оборону соперника. Во многом за счет этого «Реал» стабильно набирал очки со старта сезона и заслуженно стал лидером ла лиги.

Фантастическая форма Бензема, который лидирует как в списке снайперов (9 голов), так и в рейтинге лучших ассистентов (7 передач), — бесспорная заслуга тренера. Кроме того, мастер коммуникаций Анчелотти, которого обожает 99 процентов его бывших и нынешних подопечных, подобрал ключик к Винисиусу. Как в игровом плане, чуть подкорректировав роль бразильца, так и с точки зрения психологии. Раньше форвард был чемпионом мира по загубленным моментам, а сейчас демонстрирует удивительное для себя хладнокровие при завершении атак.

Нормально проходит и процесс адаптации Камавинга, который завалил концовку прошлого сезона и не попал на чемпионат Европы. То есть Анчелотти достался не совсем тот футболист, за которого год назад «Реал» готов был заплатить до 80 миллионов евро. К тому же юноше всего 18 лет, и ждать от него стабильной игры на топ-уровне немного наивно.

Хотя в топ-клубах именно времени всегда не хватает, потому что здесь и сейчас нужны и результат, и качественная игра. При этом у тренерского штаба есть доверие руководства. И хотя история с так и не родившейся Суперлигой напомнила всем о характере Флорентино Переса, в последние годы президент «Королевского клуба» стал спокойнее и терпимее. Но все же помнят, как после цепочки неудач веселую жизнь устроили Зидану, забыв былые заслуги, включая только завоеванное чемпионство. Так что все в руках Анчелотти, и ближайший месяц — с класико и ключевым отрезком в Лиге чемпионов — должен показать, как итальянец справится со своим первым после возвращения в Мадрид пока еще локальным кризисом.