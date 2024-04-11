Хави после объявления об уходе творит магию. Не проигрывает два месяца, до полуфинала ЛЧ — один шаг
«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние — до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет», — так Хави в январе анонсировал уход из команды по окончании сезона. Эти слова выглядели как досрочная капитуляция, ведь в чемпионской гонке в ла лиге все было уже понятно.
Спустя два месяца ход Хави можно считать гениальным: после его анонса «Барса» ни разу не проиграла в 12 матчах и близка к первому за пять лет полуфиналу Лиги чемпионов.
Рафинью критиковали весь период в «Барселоне», но он провел топовый матч
Кажется, игроки признали свою вину в провальной первой половине и теперь хотят отплатить Хави успехом в еврокубке. Всю ситуацию наглядно демонстрирует статистика: по ожидаемым очкам и голам каталонцы в топе испанского чемпионата. Это не означает, что «Барса» непременно должна была лидировать в ла лиге, но блауграна слишком рано отпустила «Реал» до неотыгрываемого расстояния, а с критикой Хави явно перегнули.
Сейчас каталонцы открыто заявляют о намерении взять ЛЧ. Победа над «Наполи» в 1/8 финала не убеждала в силе и мотивации «Барселоны», но испанский клуб выдал мегаматч в Париже. По накалу страстей и заряженности команды точно не уступали «Реалу» и «Сити», которые днем ранее показали не менее крутой футбол.
При нынешних результатах больше всего поражает работа Хави с молодежью, которой нельзя перестать восторгаться. В первую очередь Кубарси. Его диагональные передачи обсудили уже все кому не лень — но как же он хорош в обороне! В нескольких эпизодах Пау безжалостно «съел» Мбаппе и Дембеле: не дал себя обыграть, грамотно держал позицию и своевременно спасал подкатами.
Ямаль, напротив, разочаровал. Юнец слишком поверил в себя и в статусном матче хотел показать свой талант на весь мир, а вышло наоборот: каждый раз необоснованно лез в дриблинг и игнорировал выигрышные забегания партнеров, выбирая самый неоднозначный вариант для паса. С другой стороны, если у вингера была задача затмить Мбаппе, то он ее выполнил — настолько беззубо выглядел Килиан. А самого Хави следует похвалить за веру в воспитанника при наличии Феликса и Торреса на скамейке.
И все-таки главный герой встречи — Рафинья. Бразильца нещадно критикуют уже два года, но в Париже он провел отличный матч. В начале тайма идеально открылся под заброс от Тер Штегена и вышел один на один с Доннаруммой, который сумел испортить момент своевременным выходом (наверное, это единственное полезное действие голкипера в матче).
Упущенный шанс только раззадорил Рафинью. В эпизоде с первым голом мы узнали, что у бразильца есть еще и правая нога — именно ей бразилец точнехонько ввалил мяч в пустые после ошибки Доннаруммы. А во втором тайме игрок реализовал сложнейший момент: прочитал задумку Педри, ушел от опеки Мендеша и с лету уложил мяч в сетку.
Эта игра — очередное проявление характера «Барселоны». Ее можно ругать за ужасную реализацию, эпизодическую безыдейность в атаке и другие игровые проблемы, но они не раз выживали в экстремальных условиях. Потерять преимущество над «ПСЖ» за две минуты — сильнейшая пощечина, но каталонцы не только не поникли, но и вернули себе победу.
«ПСЖ» забыл о Мбаппе, а Доннарумма опять провалился в ЛЧ
Несмотря на 59 процентов владения мячом, парижане по-настоящему доминировали только в первые минуты первого и второго таймов. Команда Энрике хорошо прессинговала у чужой штрафной, а игроки устраивали интересные забеги к воротам Тер Штегена. Беда в том, что их было слишком мало. Хотя гол Витиньи и прорывы Барколя с Дембеле должны были подвигнуть Энрике к риску.
Непонятен усиленный акцент на правый фланг — парижане почти не атаковали через Мбаппе, который вышел на поле в качестве зрителя. Если нападающий и получал мяч, то в основном тогда, когда Килиан смещался ближе к центру. Француза нужно ругать, ведь это претендент на лучшего игрока поколения, но партнеры после 20-й минуты просто забыли о его существовании. Хочется надеяться на ренессанс в ответной встрече.
Кому действительно нет оправдания — Доннарумме. Джиджи снова провалил важный матч Лиги чемпионов и ответственен за все пропущенные мячи. С первым голом все очевидно, перед вторым итальянец любезно вложил мяч в ноги Канселу, а потом не накрыл подачу во вратарскую.
Никто не будет удивлен, если летом Энрике потребует нового вратаря. Строить тики-таку, имея голкипера с таким пасом, очень странно. Хотя «ПСЖ» не привыкать к вратарской чехарде. Катарцы если и меняют что-то чаще, чем тренеров и стратегию развития, то только вратарей.
«ПСЖ» приедет в Барселону аутсайдером, хотя прогнозировать железный вылет парижанам еще рано. Однако на стороне каталонцев не только хорошая игровая форма, но и запредельная мотивация. Победа в ЛЧ — последняя возможность достойно проводить Хави.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
8
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|30
|2
|8
|20
|30-60
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|- : -
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|- : -
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|- : -
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|- : -
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|- : -
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|- : -
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3