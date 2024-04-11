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Сегодня, 11:00

Хави после объявления об уходе творит магию. Не проигрывает два месяца, до полуфинала ЛЧ — один шаг

«Барселона» не проигрывает с того момента, как Хави объявил об уходе
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Барселоны» Хави
Хави.
Фото AFP
Возможно, испанец поторопился с уходом.

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие, неприятные, ты чувствуешь неуважение. Это ужасно подрывает психическое здоровье, душевное состояние до такой степени, что ты говоришь, что продолжать смысла нет», так Хави в январе анонсировал уход из команды по окончании сезона. Эти слова выглядели как досрочная капитуляция, ведь в чемпионской гонке в ла лиге все было уже понятно.

Спустя два месяца ход Хави можно считать гениальным: после его анонса «Барса» ни разу не проиграла в 12 матчах и близка к первому за пять лет полуфиналу Лиги чемпионов.

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Рафинью критиковали весь период в «Барселоне», но он провел топовый матч

Кажется, игроки признали свою вину в провальной первой половине и теперь хотят отплатить Хави успехом в еврокубке. Всю ситуацию наглядно демонстрирует статистика: по ожидаемым очкам и голам каталонцы в топе испанского чемпионата. Это не означает, что «Барса» непременно должна была лидировать в ла лиге, но блауграна слишком рано отпустила «Реал» до неотыгрываемого расстояния, а с критикой Хави явно перегнули.

Сейчас каталонцы открыто заявляют о намерении взять ЛЧ. Победа над «Наполи» в 1/8 финала не убеждала в силе и мотивации «Барселоны», но испанский клуб выдал мегаматч в Париже. По накалу страстей и заряженности команды точно не уступали «Реалу» и «Сити», которые днем ранее показали не менее крутой футбол.

Главный тренер «Барселоны» Хави и игрок команды Рафинья
Хави и Рафинья.
Фото AFP

При нынешних результатах больше всего поражает работа Хави с молодежью, которой нельзя перестать восторгаться. В первую очередь Кубарси. Его диагональные передачи обсудили уже все кому не лень но как же он хорош в обороне! В нескольких эпизодах Пау безжалостно «съел» Мбаппе и Дембеле: не дал себя обыграть, грамотно держал позицию и своевременно спасал подкатами.

Ямаль, напротив, разочаровал. Юнец слишком поверил в себя и в статусном матче хотел показать свой талант на весь мир, а вышло наоборот: каждый раз необоснованно лез в дриблинг и игнорировал выигрышные забегания партнеров, выбирая самый неоднозначный вариант для паса. С другой стороны, если у вингера была задача затмить Мбаппе, то он ее выполнил настолько беззубо выглядел Килиан. А самого Хави следует похвалить за веру в воспитанника при наличии Феликса и Торреса на скамейке.

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И все-таки главный герой встречи Рафинья. Бразильца нещадно критикуют уже два года, но в Париже он провел отличный матч. В начале тайма идеально открылся под заброс от Тер Штегена и вышел один на один с Доннаруммой, который сумел испортить момент своевременным выходом (наверное, это единственное полезное действие голкипера в матче).

Упущенный шанс только раззадорил Рафинью. В эпизоде с первым голом мы узнали, что у бразильца есть еще и правая нога — именно ей бразилец точнехонько ввалил мяч в пустые после ошибки Доннаруммы. А во втором тайме игрок реализовал сложнейший момент: прочитал задумку Педри, ушел от опеки Мендеша и с лету уложил мяч в сетку.

Эта игра очередное проявление характера «Барселоны». Ее можно ругать за ужасную реализацию, эпизодическую безыдейность в атаке и другие игровые проблемы, но они не раз выживали в экстремальных условиях. Потерять преимущество над «ПСЖ» за две минуты сильнейшая пощечина, но каталонцы не только не поникли, но и вернули себе победу.

Килиан Мбаппе сменил футболку во&nbsp;время матча.

«ПСЖ» забыл о Мбаппе, а Доннарумма опять провалился в ЛЧ

Несмотря на 59 процентов владения мячом, парижане по-настоящему доминировали только в первые минуты первого и второго таймов. Команда Энрике хорошо прессинговала у чужой штрафной, а игроки устраивали интересные забеги к воротам Тер Штегена. Беда в том, что их было слишком мало. Хотя гол Витиньи и прорывы Барколя с Дембеле должны были подвигнуть Энрике к риску.

Непонятен усиленный акцент на правый фланг парижане почти не атаковали через Мбаппе, который вышел на поле в качестве зрителя. Если нападающий и получал мяч, то в основном тогда, когда Килиан смещался ближе к центру. Француза нужно ругать, ведь это претендент на лучшего игрока поколения, но партнеры после 20-й минуты просто забыли о его существовании. Хочется надеяться на ренессанс в ответной встрече.

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Кому действительно нет оправдания Доннарумме. Джиджи снова провалил важный матч Лиги чемпионов и ответственен за все пропущенные мячи. С первым голом все очевидно, перед вторым итальянец любезно вложил мяч в ноги Канселу, а потом не накрыл подачу во вратарскую.

Никто не будет удивлен, если летом Энрике потребует нового вратаря. Строить тики-таку, имея голкипера с таким пасом, очень странно. Хотя «ПСЖ» не привыкать к вратарской чехарде. Катарцы если и меняют что-то чаще, чем тренеров и стратегию развития, то только вратарей.

«ПСЖ» приедет в Барселону аутсайдером, хотя прогнозировать железный вылет парижанам еще рано. Однако на стороне каталонцев не только хорошая игровая форма, но и запредельная мотивация. Победа в ЛЧ последняя возможность достойно проводить Хави.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:3
Барселона

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 30 23 6 1 66-20 75
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 30 20 5 5 62-36 65
4
 Атлетико 30 18 4 8 56-35 58
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
8
 Бетис 30 10 12 8 36-36 42
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 30 8 8 14 26-36 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 30 2 8 20 30-60 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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12.04 22:00
Бетис – Сельта
 - : -
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 - : -
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 - : -
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 - : -
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 - : -
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
15.04 22:00
Осасуна – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 22 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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