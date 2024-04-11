Возможно, испанец поторопился с уходом.

«Ощущения от работы в «Барселоне» жестокие , неприятные , ты чувствуешь неуважение . Это ужасно подрывает психическое здоровье , душевное состояние — до такой степени , что ты говоришь , что продолжать смысла нет» , — так Хави в январ е анонсировал уход из команды по окончании сезона . Эти слова выглядели как досрочная капитуляция , ведь в чемпионской гонке в л а л иге все было уже понятно .

Спустя два месяца ход Хави можно считать гениальным : после его анонса «Барса» ни разу не проиграла в 12 матчах и близка к первому за пять лет полуфиналу Лиги чемпионов .

Рафинью критиковали весь период в «Барселоне» , но он провел топовый матч

Кажется , игроки признали свою вину в провальной первой половине и теперь хотят отплатить Хави успехом в еврокубке . Всю ситуацию наглядно демонстрирует статистика : по ожидаемым очкам и голам каталонцы в топе испанского чемпионата . Это не означает , что «Барса» непременно должна была лидировать в ла лиге , но блауграна слишком рано отпустила «Реал» до неотыгрываемого расстояния , а с критикой Хави явно перегнули .

Сейчас каталонцы открыто заявляют о намерении взять ЛЧ . Победа над «Наполи» в 1/8 финала не убеждала в силе и мотивации «Барселоны» , но испанский клуб выдал мегаматч в Париже . По накалу страстей и заряженности команды точно не уступали «Реалу» и «Сити» , которые днем ранее показали не менее круто й футбол .

Хави и Рафинья. Фото AFP

При нынешних результатах больше всего поражает работа Хави с молодежью , которой нельзя перестать восторгаться . В первую очередь Кубарси . Его диагональные передачи обсудили уже все кому не лень — но как же он хорош в обороне ! В нескольких эпизодах Пау безжалостно « съел » Мбаппе и Дембеле : не дал себя обыграть , грамотно держал позицию и своевременно спас ал подкатами .

Ямаль , напротив , разочаровал . Юнец слишком поверил в себя и в статусном матче хотел показать свой талант на весь мир , а вышло наоборот : каждый раз необоснованно лез в дриблинг и игнорировал выигрышные забегания партнеров , выбирая самый неоднозначный вариант для паса . С другой стороны , если у вингера была задача затмить Мбаппе , то он ее выполнил — настолько беззубо выглядел Килиан . А самого Хави следует похвалить за веру в воспитанника при наличии Феликса и Торреса на скамейке .

И все - таки главный герой встречи — Рафинья . Бразильца нещадно критикуют уже два года , но в Париже он провел отличный матч . В начале тайма идеально открылся под заброс от Тер Штегена и вышел один на один с Доннаруммой , который сумел испортить момент своевременным выходом ( наверное , это единственное полезное действие голкипера в матче ).

Упущенный шанс только раззадорил Рафинью . В эпизоде с первым голом мы узнали , что у бразильца есть еще и правая нога — именно ей бразилец точнехонько ввалил мяч в пустые после ошибки Доннаруммы . А во втором тайме игрок реализовал сложнейший момент : прочитал задумку Педри , ушел от опеки Мендеша и с лету уложил мяч в сетку .

Эта игра — очередное проявление характера «Барселоны» . Ее можно ругать за ужасную реализацию , эпизодическую безыдейность в атаке и другие игровые проблемы , но они не раз выживали в экстремальных условиях . Потерять преимущество над «ПСЖ» за две минуты — сильнейшая пощечина , но каталонцы не только не поникли , но и вернули себе победу .

«ПСЖ» забыл о Мбаппе , а Доннарумма опять провалился в ЛЧ

Несмотря на 59 процентов владения мячом , парижане по - настоящему доминировали только в первые минуты первого и второго тайм ов . Команда Энрике хорошо прессинговала у чужой штрафной , а игроки устраивали интересные забеги к воротам Тер Штегена . Беда в том , что их было слишком мало . Хотя гол Витиньи и прорывы Барколя с Дембеле должны были подвигнуть Энрике к риску .

Непонятен усиленный акцент на правый фланг — парижане почти не атаковали через Мбаппе , который вышел на поле в качестве зрителя . Если нападающий и получал мяч , то в основном тогда , когда Килиан смещался ближе к центру . Француза нужно ругать , ведь это претендент на лучшего игрока поколения , но партнеры после 20- й минуты просто забыли о его существовании . Хочется надеяться на ренес с анс в ответной встрече .

Кому действительно нет оправдания — Доннарумме . Джиджи снова провалил важный матч Лиги чемпионов и ответственен за все пропущенные мячи . С первым голом все очевидно , перед вторым итальянец любезно вложил мяч в ноги Канселу , а потом не накрыл подачу во вратарскую .

Никто не будет удивлен , если летом Энрике потребует нового вратаря . Строить тики - таку , имея голкипера с таким пасом , очень странно . Хотя «ПСЖ» не привыкать к вратарской чехарде . Катарцы если и меняют что - то чаще , чем тренеров и стратегию развития , то только вратарей .