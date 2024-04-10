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Сегодня, 15:15

Почему Хави должен остаться в «Барселоне» — даже если вылетит от «ПСЖ»

В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Главный тренер «Барселоны» Хави
Хави.
Фото Reuters
Его сильно недооценивают.

Золотая империя «Барселоны» уже несколько лет как развалена. Намеки на кризис появились еще в эпоху Сандро Росселя, когда клуб начали обвинять в теневых махинациях. Приход Жозепа Бартомеу спустя несколько месяцев отметили завоеванием требла. И некоторым казалось: образовавшееся супертрио Месси — Суарес — Неймар будет годами давать ту же отдачу, что и инопланетная тики-така Гвардиолы.

Но дальше последовала внезапная продажа Неймара, истерически поспешные трансферы на замену, старение лидеров, проблемы с ростом талантливой молодежи, неоднозначные тренеры.

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Конечно, распад империи «Барсы» случился не в один момент, но путь от требла до позорного расставания с Месси и катастрофического финансового положения уместился в пять лет! Сейчас на обломках величия команда Жоана Лапорты пытается экстренно построить что-то новое. Да, пока не империю, но хотя бы устойчивое государство — не самое богатое, но все еще привлекающее к себе внимание.

Чемпионство прошлого сезона дало многим ложное ощущение, что все теперь будет как прежде — трансферы за 100 миллионов, борьба на равных с лучшими клубами Европы, регулярные геройства в Лиге чемпионов. Но оказалось, что тот титул — стечение удачных обстоятельств. Хави быстро нащупал, что и как работает в команде, и адаптировал футболистов к игре без Месси. Левандовски взял на себя бомбардирские подвиги, проснулся мегаталант Дембеле, все еще в порядке был Бускетс, великолепный сезон провели Кунде, Араухо и тер Штеген (всего 20 пропущенных за сезон в ла лиге). Плюс к этому — слабая оппозиция «Реала» и «Атлетико».

Главный тренер «Барселоны» Хави
Фото AFP

Казалось бы, дальше должно быть только лучше. Но уже к зиме стало очевидно, что «Барса» не защитит чемпионский титул. Левандовски вдруг перестал забивать, команду захлестнула эпидемия травм, а хотя бы более-менее приличную замену Бускетсу и Дембеле так и не нашли. И вот тут всплывает вопрос восприятия — одни винят руководство, Хави и медштаб в том, что большой потенциал так бездарно разбазарен. Другие подчеркивают, что «Барса» оказалась в сложнейшей ситуации и критиковать Хави за результаты — пик абсурда.

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Правда в том, что все это время Хави прекрасно справлялся со своей работой — ротировал состав, давал множество шансов молодым (за что клуб возгагражден целым выводком новых суперталантов из «Ла Масии»), не сразу, но придумал, как заткнуть бреши после ухода важных игроков, и выходил из тяжелейшей ситуации с травмированными. Да, порой говорил странные вещи в прессе и чересчур часто хватал карточки за истеричное поведение на бровке, но это мелочи. То, что «Барселона» на этом этапе сезона идет второй в чемпионате и играет в четвертьфинале Лиги чемпионов, — серьезное достижение, учитывая все проблемы, которые накрыли раздевалку.

И на всем этом фоне заявление тренера об уходе в конце сезона выглядит ну очень странным. Понятно, что Хави — человек эмоциональный. Плюс, как сообщает источник The Athletic, он постоянно следит за прессой и остро реагирует на критику. Но все же ответственность по возвращении «Барсы» в стабильные гранды по-прежнему актуальна.

«Хави настаивает на том, что он не передумает и уйдет в июне, но... посмотрим. Я все еще надеюсь сохранить его на следующий сезон, однако это зависит только от него самого», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Главный тренер «Барселоны» Хави
Фото Global Look Press

Параллельно ходят слухи, что Хави может остаться, если получит гарантии серьезных трансферов. Есть инсайды, что тренер чувствует себя более раскрепощенно — и это отмечают игроки. В общем, доверие команды и руководства есть, признание успехов — тоже. А лучших кандидатов на рынке для полноценной замены — нет. Юрген Клопп берет годичный отпуск, а остальные просто не потянут. При всем уважении к Ханс-Дитеру Флику и Роберто Де Дзерби.

«Для меня «Барса» — это вся моя жизнь. Я просыпаюсь и думаю о «Барсе», ложусь спать и также думаю о «Барсе». Я не очень верующий, но убежден, что моя религия — «Барса», — признается Хави.

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Кажется, эти слова пора подтвердить действием. Настоящий патриот клуба должен осознавать, что его долг — продолжить работу и не бросать дело, за которое взялся. Даже в случае вылета от «ПСЖ» — одна неудача не должна перечеркивать качественную серию (11 матчей без поражений) и умение выходить из кризиса под давлением.

Хави растет и чувствует команду, при нем прогрессируют игроки — особенно молодежь. Чуть меньше времени на изучение прессы — и все получится.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Барселона

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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