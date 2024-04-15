Захарян был одним из лучших на поле. Но его «Реал Сосьедад» упустил победу в концовке
Арсен Захарян, кажется, освоился в Испании. Перед паузой на игры сборных он забил дебютный мяч за «Реал Сосьедад» (в ворота «Кадиса»), в следующей игре отдал второй в сезоне голевой пас, играя против «Алавеса». Очевидно, что на матч с «Альмерией», последней командой чемпионата, Альгуасиль не мог его не поставить — тем более в такой форме.
Россиянин доверием тренера распорядился с ответственностью. Ни в атаке, ни в защите он не феерил — там зажигали и «зажигали» другие люди. Однако с первых же минут Арсен был просто полезен и надежен — обострял по возможности, исполнял стандарты и угловые.
Уверенно, но тихо играл Захарян, поэтому главные события первого тайма прошли без него. Сперва защитник «Реала» Траоре решил посимулировать, начисто проиграв позицию, и отпустил полузащитника «Альмерии» Эмбарбу один на один с вратарем оформлять гол. Арсена рядом не было.
Не было его рядом в тот момент, когда Галан отдавал голевую передачу на Беккера спустя пару минут, и «Сосьедад» сравнял счет. Зато Захарян нередко вступал в отборы и не боялся дриблинга. А еще отдал отличный обостряющий пас в конце тайма — но та атака голом не завершилась.
Возможно, будь все игроки «Реал Сосьедад» такими же прилежными, матч прошел бы проще. Но партнеры именно в этой игре будто не замечали его. Пожалуй, никто не взмахивал разочарованно руками чаще, чем Захарян — настолько часто одноклубники его игнорировали. Был даже очень показательный момент — в районе 50-й минуты Барренечеа, левый полузащитник, долго мялся возле штрафной «Альмерии» и искал варианты. В двух метрах стоял Арсен, размахивая руками — и он находился действительно в хорошей позиции. Испанец пробил, но мимо, и свалился на газон. Россиянин тяжело вздохнул.
А через минуту взял игру на себя, протащив мяч почти от центра поля и, имея два варианта для передачи, пробил сам. Тоже мимо, и после плохого удара извинился. Захарян в игре вообще бил чаще всех — нанес четыре удара. В створ ни одного, зато созидателем он побыл неплохим — взламывал оборону дриблингом и ключевыми пасами. Короче говоря, уже не смотрелся «осваивающимся», а выглядел освоившимся.
На 59-й Субименди, Беккер о Ойярсабаль оформили прекрасный гол. Испанец уже забивал в этой игре десятью минутами ранее, но тот мяч отменили. Теперь забил по-настоящему и, как показалось, справедливо вывел «Реал Сосьедад» вперед.
На 70-й минуте на поле появился Туррьентес, и Захарян отправился на позицию левого вингера. Здесь он ушел в тень, отметившись только одним неточным ударом из пределов штрафной. Но общего впечатления от выступления россиянина было уже не перекрыть.
Не удалось перекрыть его даже обидным пенальти на 88-й минуте. Защитник Субельдия зачем-то в своей штрафной потянул за футболку Лосано, заработал прямую красную и 11-метровый для «Сосьедада». Эмбарба с точки оформил дубль и стал одним из лучших игроков встречи.
Захарян, конечно, уступил Беккеру по эффективности (Шералдо отлично забил и шедеврально отдал голевую передачу), но в центре поля ни Мерино, ни Барренечеа обойти его не смогли. Арсен стал лучшим — портал Sofascore поставил ему оценку 7,6, а WhoScored — 7,3. У ближайшего конкурента — Мерино — 7,3 и 6,9 соответственно. И хотя Захаряна заменили на 89-й, сразу после пенальти, думается, что такой игрой он сделал еще шаг к тому, чтобы окончательно закрепиться в стартовом составе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|31
|16
|9
|6
|51-29
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
8
|Валенсия
|30
|12
|8
|10
|33-32
|44
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29-35
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32-60
|17
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
|12.04
|22:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 1
|13.04
|15:00
|
Атлетико – Жирона
|3 : 1
|13.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|13.04
|19:30
|
Мальорка – Реал
|0 : 1
|13.04
|22:00
|
Кадис – Барселона
|0 : 1
|14.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Севилья
|0 : 2
|14.04
|17:15
|
Гранада – Алавес
|2 : 0
|14.04
|19:30
|
Атлетик – Вильярреал
|1 : 1
|14.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Альмерия
|2 : 2
|15.04
|22:00
|
Осасуна – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3