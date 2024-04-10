Ее воспитанники — как выпускники Гарварда.

В 2010 году «Золотой мяч» перекочевал от издания «Франс Футбол» к ФИФА, и церемония впервые в истории прошла по новым правилам. С оскаровским пафосом и номинацией из трех игроков. Этими тремя были Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Лионель Месси. Впервые в истории главный приз в истории футбола разыгрывался между выпускниками одной футбольной академии. По сути, между одноклассниками. Это обеспечило «Ла Масии» всемирную известность и даже мифологический образ. Футбольную школу «Барселоны» считают фабрикой талантов. Во многом это так и есть. «Ла Масия» не штампует футбольных звезд, но если ее выпускник не подходит «Барсе», то другие клубы оторвут его с руками.

В последние годы «Ла Масия» снова поставила на поток поставку топ-талантов: в 2021-м дебютировал Гави, в 2022-м — Алехандро Бальде, за ними — Форт, Ямаль, Кубарси, Фермин, Гиу. В чем же секрет работы, пожалуй, самой эффективной академии Европы?

Выпускник «Ла Масии» — это как выпускник Гарварда

Поздней зимой 2011-го в Москве радостно встречали Серхио Родригеса, защитника, более известного как Родри. «Спартак» только что подписал его за два миллиона евро. Новичка надо было как-то представить, как-то подогреть интерес к трансферу. В клубе не нашли ничего лучше, как заявить, что приехал ни много ни мало воспитанник «Ла Масии», учившийся там вместе с самим Андресом Иньестой.

Родри. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Это, кстати, была чистая правда, но правда эта легла на благодатную почву болельщицких мечтаний. А болельщик верит в трансферы своего клуба. Родри дебютировал в первом же туре. По ростовскому полю, на котором «Спартак» сгорел 0:4, бродил медлительный, неповоротливый защитник, который быстро сел на желтую, странно выбирал позицию, лениво вступал в борьбу и лично привез два из четырех голов.

Фанаты бесились, вот только клуб нельзя было обвинить во лжи. В «Спартак» действительно приехал выпускник «Ла Масии», у которого набралось примерно восемь матчей за «Барселону». Он действительно учился с самим Иньестой. Они ровесники, Иньеста на три месяца старше Родри. Вот только есть нюанс: Иньеста дебютировал в основе «Барсы» осенью 2002-го, Родри в тот момент еще не доковылял даже до второй команды. В следующем календарном году они несколько раз пересекутся в «Барселоне В». Для примера, 2 февраля 2003-го оба сыграют в основе против клуба «Сабадель». Там же найдем Виктора Вальдеса, будущего чемпиона Европы Дани Гуису, а также Серхио Гарсию, игрока достаточно приметного. Он позже сыграет за «Барсу» под сотню матчей, забьет 35 голов, а дальше станет звездой локального формата в «Эспаньоле». Но это пятеро, а всего в том матче играли 13 человек, и остальные восемь никакого заметного следа в истории футбола не оставили. Хорхе Перрона, Карлос Пенья, Пеке (не путать с Пике)... Большинство из той команды никогда не выйдет на поле «Камп Ноу» в футболке сине-гранатового цвета. Кое-кто не потянет даже вторую команду. И тот же Пеке вскоре окажется как раз в «Сабаделе», а дальше — в «Террасу», «Бенидор», «Алсиру», «Йагостеру» и «Вилласар дель Мар». Не резюме, а скороговорка.

Андрес Иньеста в 2002 году. Фото Getty Images

Но повторюсь — когда Родри приезжал в «Спартак», слава «Ла Масии» гремела на весь свет. «Барса», составленная преимущественно из своих воспитанников, была лучшей командой Европы. Сборная Испании, где воспитанники «Ла Масии» укрепились Касильясом, Фернандо Торресом, Давидом Вильей, неожиданным Капдевилой и юным Серхио Рамосом, выиграла чемпионат мира. Казалось, что эта академия просто не может выпускать игроков уровня Родри. Это же Хогвартс, футбольный Гарвард, место, где живет магия...

Штука в том, что «Ла Масия» никогда не ставила себе цель выпускать по двадцать звезд ежегодно. Здесь никогда не работал принцип: «если ты будешь плохо играть в футбол, то опозоришь всю нашу академию». Да, «Ла Масия» собирает талантливых парней со всей Испании (иногда уходя и значительно дальше) и учит их играть красиво, но выпускники не обязаны становиться звездами.

Школа футбола, школа жизни

Изначально «Ла Масия» — это фермерский домик, построенный в начале XVIII века, в те времена, когда на испанский трон были силой усажены Бурбоны, занимающие его и поныне. Строители и первые хозяева этого дома едва ли догадывались, что через триста лет про Ла Масию де Кан Палес будут писать газеты всего мира.

Просто так получилось, что в ХХ веке фермерские угодья попали в собственность футбольного клуба «Барселона». Изначально тут разместили штаб-квартиру, а в 1979-м превратили ее в общежитие для молодых футболистов.

Здание академии «Ла Масия». Фото ФК «Барселона»

Правда, слово «Ла Масия» затем распространилось и на саму академию «Барселоны». Ее называют так и теперь, хотя еще десять лет назад молодых людей селить в домике перестали, разместив их в более комфортном и современном здании. Но это уже никого не интересует. Футбольную академию «Барселоны» так и называют «Ла Масией» и, кажется, будут называть до скончания веков.

Надо сказать, что система работы академии много раз менялась. В наше время базовый принцип такой: по возможности дать шанс как можно большему количеству мальчишек. В разумных пределах, ибо любые планы ограничены бюджетом, а содержание академии обходится клубу в кругленькую сумму. Одну только действующую инфраструктуру оценивают в 70-100 миллионов евро, но это траты уже состоявшиеся. А надо еще поддерживать в рабочем состоянии поля, платить тренерам, экипировщикам, поварам, учителям (в академии можно получить и общее школьное образование).

Отчасти из-за этого в «Ла Масию» не так просто попасть. Это отчасти роднит академию «Барселоны» с Хогвартсом. Сюда очень редко проводят наборы. Академия сама ищет игроков, опираясь на скаутов. Да, может так статься, что однажды к воротам академии приедет аргентинский работяга из депрессивного города Росарио, который привезет с собой гениального мальчика лет 12-13, но даже эти отец и сын, как правило, имеют некую рекомендацию от скаутов или других сотрудников академии. Проще говоря, их тут уже ждут.

Воспитанники «Ла Масии» тренируют единство. Фото ФК «Барселона»

Есть и еще один принцип. Футболистам прививают общие футбольные ценности, эстетику. Местные работники действительно объясняют мальчикам, что нужно играть красиво, что результат — не всему голова и так далее. При этом не известно ни одного случая, чтобы из академии «Барсы» кого-то отчислили за топорную игру.

Команды всех возрастов учат по одной общей методике, базирующейся на принципе: владение, владение и давление. Конечная цель такова: игрок на мяче всегда должен иметь несколько вариантов для развития атаки и уметь быстро оценить ситуацию и эти варианты просчитать. При этом особое внимание уделяется качеству паса. Как это работает? Все, кто помнит «Барселону» рубежа нулевых-десятых, видели идеальную форму этого футбола.

Пеп Гвардиола, еще только начиная работать с основой «Барселоны», заметил, что сила выпускников не в личных качествах, а в единстве. Дело не в том, что один игрок обладает выдающимися качествами, дело во взаимопонимании. Игрок, что рядом, практически угадывает действия партнера.

Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Пара мифов

Существует мнение, что именно Гвардиола — сам выпускник «Ла Масии» — первым сделал ставку на выпускников академии. Это не совсем так. Ставку сделали еще до прихода Пепа на пост главного тренера. Активно привлекать талантливую молодежь к составу начал еще Луи ван Гал, который делал так всегда во всех своих клубах, от «Аякса» до «Манчестер Юнайтед». Именно он стал выпускать на поле Иньесту и Хави. Эту практику активно развивал Райкард, а Гвардиола возвел в абсолют. Он расчистил поляну для Месси, Пуйоля, Иньесты, Хави, а также Педро и Бускетса, но лишь двое последних дебютировали при Гвардиоле.

Гвардиола, очевидно, знал, что в академии созрели невероятно талантливые игроки. Неудивительно, ведь до того, как возглавить основную команду, Пеп сам работал с молодежками, в том числе с «Барселоной Б».

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Это, однако, совпадение. Мы имеем дело не с фабрикой, штампующей талантов, а с хорошей футбольной академией. Да, она выпускает сильных игроков, да, однажды она дала основе полноценную топ-команду. Вот только условные «Террасы» и «Понферрадины» пополняются выпускниками академии «Барселоны» куда чаще, чем сама «Барса».

Давайте просто посмотрим на тех, кто учился в «Ла Масии» с самим Гвардиолой, который попал туда в 13 лет и выпустился в районе 1988 года. Юс Каррерас, Франсиско Ольете, Хави Санчес Хара, Хуан Антонио Вера, Антонио Пиниллья. Можете ли вы вспомнить их без помощи поисковиков?

Да, где-то рядом с Пепом учились Гильермо Амор и Иван де Ла Пенья, но в целом первые поколения, вышедшие из «Ла Масии», воспринимались клубом скорее как неудача. Можно открыть официальный Зал Славы игроков «Барселоны» и убедиться, что выпускников академии там куда меньше, чем купленных игроков.

Все-таки купить готовую звезду дешевле, чем воспитать свою.