Зинедин Зидан: "Я горжусь своей командой"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после первого матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1) отметил, что мадридцы отдали все силы на поле и заслужили победу. Вместе с тем наставник подчеркнул, что трофей еще не завоеван.

- Мы заслужили эту победу, - приводит sport.es слова Зидана. - Мои футболисты продолжали бороться, несмотря на то что остались в меньшинстве. Они отдали все силы на поле. Я горжусь командой и счастлив. Но мы знаем, что предстоит еще ответный матч. Так что титул пока не выигран.