Зинедин Зидан: «Реалу» не хватило только гола»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0).

— Наш ритм, интенсивность, игра были идеальными, мы просто не забили, — цитирует испанского специалиста Marca. — У нас было много шансов с первой минуты, не хватало только завершения. «Бетис — хорошая команда с индивидуально сильными игроками. В первом тайме мы превосходили их во всех отношениях, повторяю, нам не хватило только гола. Второй тайм был более ровным.

Замена Бензема? У нас все было хорошо в центре поле с тремя полузащитниками, поэтому я поменял его, чтобы добавить свежести. Хотел больше кроссов от Карвахаля и Менди, но этого не произошло.

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