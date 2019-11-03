Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Зинедин Зидан: «Реалу» не хватило только гола»

02:38
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (0:0).

— Наш ритм, интенсивность, игра были идеальными, мы просто не забили, — цитирует испанского специалиста Marca. —  У нас было много шансов с первой минуты, не хватало только завершения. «Бетис — хорошая команда с индивидуально сильными игроками. В первом тайме мы превосходили их во всех отношениях, повторяю, нам не хватило только гола. Второй тайм был более ровным.

Замена Бензема? У нас все было хорошо в центре поле с тремя полузащитниками, поэтому я поменял его, чтобы добавить свежести. Хотел больше кроссов от Карвахаля и Менди, но этого не произошло.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир