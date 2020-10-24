Зидан - о победе "Реала" над "Барселоной": «Мы провели идеальный матч»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен игрой мадридского клуба во встрече против «Барселоны» (3:1). Команды сыграли в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

«Мы провели идеальный матч и заработали три очка, — цитирует Зидана Marca. — Теперь нужно восстанавливаться и радоваться победе. Мы будем наслаждаться этим результатом, а потом начнем думать о матче с «Боруссией» во вторник — он уже близко.

Что касается критики, которой мы были подвергнуты в последние дни, то я скажу, что нам следует сохранять спокойствие и играть так, как мы умеем. Она была незаслуженной.

Я рад за игроков, именно они бьются на поле. У команды есть характер. Сегодня мы его проявили. Я горжусь командой, я рад за игроков. Это командная победа, которую мы одержали, проведя идеальный матч».