Зидан заявил, что пока не принял решение о своем будущем в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, что пока не определился со своим будущим.
«Я не буду принимать решение сейчас. Хочу встретиться с руководством клуба в ближайшие дни. Тогда и посмотрим», — цитирует Зидана Marca.
Мадридский клуб занял второе место по итогам сезона-2020/21 в чемпионате Испании.
Француз был назначен тренером «Реала» в 2019 году, ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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