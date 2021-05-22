Облак повторил рекорд Вальдеса и Рамальетса
Вратарь «Атлетико» Ян Облак выиграл трофей Саморы по итогам сезона-2020/21 чемпионата Испании.
Награда вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру.
28-летний словенец в 38 матчах пропустил 25 голов, а 18 игр в чемпионате провел на ноль.
Облак выиграл трофей Саморы в пятый раз — прежде это случалось в 2016, 2017, 2018, 2019 годах. Он стал единственным футболистом не из Испании, сумевшим добиться такого результата.
До Облака лишь два голкипера в истории выигрывали эту награду по пять раз — экс-вратари «Барселоны» Виктор Вальдес и Антони Рамальетс.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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