«Чемпионские слезы». Суарес расплакался на поле после чемпионства «Атлетико»

Пресс-служба ла лиги в Twitter показала эмоции нападающего «Атлетико» Луиса Суареса после победы в чемпионате Испании-2020/21. После игры 38-го тура с «Вальядолидом» в гостях (2:1) 34-летний уругваец сел на поле с телефоном в руках и расплакался.

«Чемпионские слезы. Ты велик», — говорится в сообщении.

«Атлетико» за счет победы над «Вальядолидом» сохранил первое место в гонке с «Реалом». В этой встрече уругваец стал автором победного гола.

Суарес перешел в «Атлетико» перед началом нынешнего сезона осенью 2020 года. Форвард провел 38 матчей за мадридскую команду, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.