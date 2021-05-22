«Чемпионские слезы». Суарес расплакался на поле после чемпионства «Атлетико»
Пресс-служба ла лиги в Twitter показала эмоции нападающего «Атлетико» Луиса Суареса после победы в чемпионате Испании-2020/21. После игры 38-го тура с «Вальядолидом» в гостях (2:1) 34-летний уругваец сел на поле с телефоном в руках и расплакался.
«Чемпионские слезы. Ты велик», — говорится в сообщении.
«Атлетико» за счет победы над «Вальядолидом» сохранил первое место в гонке с «Реалом». В этой встрече уругваец стал автором победного гола.
Суарес перешел в «Атлетико» перед началом нынешнего сезона осенью 2020 года. Форвард провел 38 матчей за мадридскую команду, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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