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Сегодня, 10:39

Зидан вручил Бензема «Золотой мяч» на «Сантьяго Бернабеу»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Соцсети

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (3:1) вручил «Золотой мяч» форварду Кариму Бензема. Икер Касильяс вручил трофей лучшего вратаря мира имени Льва Яшина Тибо Куртуа.

Бензема в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

В борьбе за «Золотой мяч» Куртуа занял 7-е место, но получил приз имени Льва Яшина как лучший вратарь года.

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25%

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Х2

20%

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Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

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23%

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ТБ 2.5

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1.92

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12%

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Зинедин Зидан
Карим Бензема
Тибо Куртуа
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бензема не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
14
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
Результаты / календарь
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31 тур
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35 тур
36 тур
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38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
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 11
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
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Борха Иглесиас

Бетис

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Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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