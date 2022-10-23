Бензема не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига». Об этом сообщил главный тренер клуба Карло Анчелотти.

«Он не будет готов ко вторнику, но я думаю он сыграет в воскресенье [с «Жироной»]. Я не беспокоюсь о нем, потому что это очень незначительное повреждение, которое возникло вчера. Соглашусь, что он [пока] не показывает свой максимум, но, когда он в форме и мотивирован, он остается для нас очень важным игроком. Впрочем, так глубина скамейки, которая у нас есть, позволяет скрывать отсутствие таких важных игроков. Это не значит, что Карим не будет играть важную роль во второй половине сезона», — сказал Анчелотти после игры с «Севильей».

«Реал» сыграет в гостях с «Лейпцигом» во вторник 25 октября.