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Зидан рассматривает вариант с возвращением в «Ювентус»

16:24
Зинедин Зидан. Фото Twitter
Зинедин Зидан. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в том, чтобы возглавить «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Несмотря на то, что контракт специалиста с «королевским клубом» рассчитан еще на 1 год, он может покинуть «бланкос» по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» тоже заинтересован в назначении Зидана. Но камнем преткновения может стать зарплата француза. В Мадриде специалист получает 12 миллионов евро в год без учета бонусов. Для «бьянконери» это большая сумма, учитывая, что они не до конца рассчитались с Массимилиано Аллегри и продолжают платить зарплату Маурицио Сарри.

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