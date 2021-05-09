Зидан рассматривает вариант с возвращением в «Ювентус»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в том, чтобы возглавить «Ювентус», сообщает Tuttosport.

Несмотря на то, что контракт специалиста с «королевским клубом» рассчитан еще на 1 год, он может покинуть «бланкос» по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» тоже заинтересован в назначении Зидана. Но камнем преткновения может стать зарплата француза. В Мадриде специалист получает 12 миллионов евро в год без учета бонусов. Для «бьянконери» это большая сумма, учитывая, что они не до конца рассчитались с Массимилиано Аллегри и продолжают платить зарплату Маурицио Сарри.