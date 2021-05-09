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«Барселона» осталась недовольна переговорами с Неймаром

16:08
Неймар. Фото Reuters
Неймар. Фото Reuters
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«Барселона» осталась недовольна поведением нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca со ссылкой на RAC1.

Месяц назад «Барселона» отправила своего представителя в Париж, чтобы провести переговоры с Неймаром и заложить основу для его возможного возвращения.

В разговоре с представителем клуба футболист выразил желание вернуться. Однако всего через несколько недель продлил контракт с «ПСЖ». После того решения бразильца «Барселона» разочарована и чувствует, что Неймар ее использовал.

Вместе с парижской командой бразилец трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

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