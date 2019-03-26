Жерар Пике: "Я стал играть лучше за "Барселону" после ухода из сборной Испании"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике уверен, что его игра за клуб улучшилась после завершения карьеры в сборной Испании. Футболист закончил выступления за национальную команду после чемпионата мира-2018. Накануне он сыграл за сборную Каталонии против Венесуэлы (2:1).

- Это касается не только меня, но и многих других, - цитирует AS Пике. - В случае со мной очевидно, что я стал играть лучше за "Барселону", потому что не играю за сборную Испании.

Те, кто не хотят понять мое решение, не поймут. Но я уже все объяснил. Я ушел из сборной, потому что сейчас это правильный момент, мне нужна была пауза. На сборную Каталонии же я трачу всего один день, это не одно и то же.