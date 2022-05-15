Пике: «Моуриньо проникает в сознание и говорит: «Они ненавидят тебя». Касильяс не разговаривал со мной в сборной»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заставил игроков каталонского и мадридского клуба ненавидеть друг друга.

«Когда Моуриньо пришел, он знал, что на поле «Реал» слабее «Барселоны», — приводит слова Моуринью Goal со ссылкой на The Overlap. — У нас точно была лучшая команда. После матчей с «Реалом» было тяжело ехать в сборную. Моуриньо проникает в сознание и говорит: «Они ненавидят тебя». Касильяс не разговаривал со мной в сборной. Жозе действительно знает, как залезть в голову».

Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Под руководством 59-летнего португальца мадридцы по одному раза выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. В настоящее время тренер возглавляет «Рому».