Рафинья почти договорился по условиям личного контракта с «Барселоной»

Нападающий «Лидса» Рафинья намерен летом перейти в «Барселону». Стороны почти договорился по условиям личного контракта игрока, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Контракт вингера «Лидса» предусматривает два варианта отступных: 75 миллионов евро в случае сохранения клубом места в АПЛ и 25 миллионов евро при вылете в чемпионшип.