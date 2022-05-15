Лопетеги принял решение покинуть «Севилью» после окончания сезона

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги принял решение покинуть испанский клуб после окончания сезона, утверждает журналист Хосе Мануэль Гарсия.

Контракт Лопетеги с андалузским клубом рассчитан до 2024 года, но тренер намерен воспользоваться одним из пунктов, позволяющим ему досрочно уйти из «Севильи».

Клуб объявит об уходе Лопетеги, как только завоюет путевку в Лигу чемпионов.

После 36 туров «Севилья» занимает в таблице чемпионата Испании 4-е место, у идущего пятым «Бетиса» на 5 очков меньше.