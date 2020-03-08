Жерар Пике: «Пенальти в ворота «Реал Сосьедад» был»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отметил, что его команде тяжело далась победа над «Реал Сосьедад» (1:0) в матче чемпионата Испании. Единственный гол с пенальти забил Лионель Месси.

— Мы знали, что будет тяжело, потому что только оправились от поражения в игре с «Реалом», — цитирует AS Пике. — А «Реал Сосьедад» достаточно силен. Он показывает хороший футбол, отлично работает с мячом. Но детали решили исход матча. Пенальти был. Мяч попал в руку. Только что в игре «Атлетико» и «Севильи» дали такой же пенальти.